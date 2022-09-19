"Не свалиться в яму "отретушированного елбасизма", - Олжас Сулейменов

01:12 21.09.2022

Не свалиться в яму "отретушированного елбасизма"



Олжас СУЛЕЙМЕНОВ



Размышления к Сентябрьскому посланию и семи угрозах на пути заявленных реформ



"Жребий брошен!". "Рубикон перейден!". Казахи говорят: "Тәуекелге бел басу". Так отозвалось в моем сердце сентябрьское послание Президента Токаева. Решительность в современной политике не исключается.



Общаясь, вижу большое число людей, готовых отдать свои силы построению "Нового Казахстана". Свежие идеи, инициатива народа – вот, что так необходимо стране. Но разросшаяся бюрократическая махина, доставшаяся от прежнего режима, не допускает на политическое поле страны, настойчиво выталкивает на "политическую обочину". Как результат – закономерная радикализация убеждений и неизбежное катастрофическое сокращение конструктивных сил, готовых объединиться вокруг президента. В этом я вижу первую угрозу намеченному направлению реформ.



Партия "Народный Конгресс" готова поддержать перенос сроков президентских и парламентских выборов при осуществлении реальных действий по демократизации политического пространства, устранения всех бюрократических уловок и препон. Требуется отказаться от пагубной практики волокиты и отказа в регистрации политических партий под надуманными предлогами. Убрать пятилетний срок пребывания на госслужбе как фильтр на пути регистрации кандидатов в Президенты.



Реальные шаги, а не щедрые посулы, вселят уверенность, что заявленный курс реформ не миф. Надуманные запреты регистрации партий минюстом вызывают больше недоумение, чем возмущение и требуют отставки министра. Это позволит развеять вброшенные в общество слухи о всевозможных "многоходовочках" и начале процесса по неконституционной передаче власти. Уже сейчас ситуацией стараются воспользоваться популисты и экстремисты. Провозглашаются лозунги, уводящие в сторону от задач конструктивного созидательного начала. Использоваться могут различные способы вплоть до дискредитации любых выборных кампаний.



В этом я вижу вторую угрозу идее "Новый Казахстан".



Вся доянварская деятельность Токаева на посту президента вынудила реакционные силы спровоцировать беспорядки января. Надо помнить – именно Токаев смог бросить вызов прежнему режиму, устоять против попытки госпереворота. Огромные активы все еще в руках реваншистских сил. И эти активы требуют защиты. Возможность госпереворота сохраняется. И в этом я вижу третью угрозу. Вот почему так необходимо настойчиво активизировать политику по возврату незаконно выведенного из-под контроля государства активов.



Наивно полагать, что решить задачу восстановления социальной справедливости так просто. Возврат украденного у народа требует умения, терпения, времени. Этим возможно объяснить заявленный семилетний срок президентства. Возможно, решение о проведении внеочередных выборов президента продиктовано задачей обеспечить стабильное развитие в крайне напряженных и непредсказуемых геополитических условиях. Не приведет ли это к "откату" назад? Вновь облеченные властью посвятят себя служению во благо народа или сгорят в борьбе за власть?



Четвертая угроза не исключает неспособность победителя предстоящих президентских выборов найти верный курс. Каков будет результат? Такой же как "перестройка" Горбачева с последующим развалом страны или результаты реформ в коммунистическом Китае, экономическое чудо Сингапура авторитарного Ли Куан Ю? И здесь задача не свалиться в яму "отретушированного елбасизма".



Провальная экономическая политика последних десятилетий разделила население страны на два класса: фантастически богатых с небольшой прослойкой обслуживающих их интересы, с одной стороны, и перманентно бедствующую основную часть населения. Неумело проводимые реформы усилят идеологическую базу конфликта. Повторение Кровавого января страна не переживет! Это пятая угроза.



Отсутствие внятной идеологемы, объединяющего идейного начала, способного сплотить многонациональный народ Казахстана – шестая угроза.



Седьмой угрозой считаю отсутствие четкой всеобъемлющей программы экономических реформ, разделение всех ветвей власти, построения независимой судебной системы.



Как воздух необходима осмысленная матрица преобразований страны.



У партии "Народный Конгресс" основа такой матрицы есть. Мы готовы уже сейчас подключиться к работе, в том числе в сотрудничестве с действующей властью, до выборов в парламент.



Выдвинутые партией "Народный Конгресс" инициативы о праве собственности на землю и недра еще в начале девяностых нашли свое отражение в поправках в Конституцию. Идея персональных счетов трансформировалась в счета для детей в сентябрьском послании, что можно только приветствовать. Хотя открытие таких счетов только для детей, а не всего народа Казахстана категорически недостаточно. Есть моменты, по которым можно и нужно спорить, но только "в споре рождается истина". В основном, считаю, нам по пути в защите подлинных интересов народа Казахстана.



Мы разделяем заявленный господином Токаевым курс на проведение реформ. Это недопустимо, что в такой богатой недрами стране царствует поголовное кредитное рабство, волна суицидов из-за тяжкого долгового бремени. В "Новом Казахстане" не должно быть места воровству и коррупции, произволу бюрократии, любого вида социальной розни, где в принципе не будет возможности повторения январских событий и условий для чего-то подобного.



В свое время решительная позиция нашего движения защитила некогда славный флагман АЗТМ от полного уничтожения. Восстановить АЗТМ и тысячи других предприятий, вернуть людям рабочие места, достойное вознаграждение за труд, уверенность в завтрашнем дне – в этом вижу задачу.



Надеюсь, я не ошибаюсь, и реализация заявленных преобразований помогут нашему народу построить процветающую страну. Другого шанса может и не быть.