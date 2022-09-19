Рено Жирар: "Зарождение движения многостороннего присоединения"

01:23 21.09.2022

Le Figaro

Франция



Рено Жирар: "Зарождение движения многостороннего присоединения"



Прошли те времена, когда "неприсоединившиеся" страны были пацифистами, зажатыми между блоками США и СССР, пишет Рено Жирар в Figaro. Сегодняшние "внеблоковые" Индия или Сербия дадут сто очков вперед в плане прагматизма самым жестким западным игрокам.



Рено Жирар



Старый дипломатический принцип "враги моих друзей - мои враги" похоже устарел.



На международных конференциях иногда появляются удивительные семейные фотографии. Так было на 22-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Самарканде 15 и 16 сентября. ШОС - организация по безопасности и экономическому сотрудничеству в Азии, основанная Китаем и Россией в 2001 году, которая стремится стать партнером западных международных организаций, таких как НАТО и Европейский Союз.



15 сентября в прекрасном городе Самарканде мы увидели, как президенты Турции, Азербайджана, России и Белоруссии весело вели беседу за хорошо накрытым столом. Турция является членом НАТО, значимого западного военного союза. Турция, не присоединившись к антироссийским санкциям, тем не менее оказывает финансовую, материальную и тактическую помощь Украине. Старый дипломатический принцип, гласивший, что "враги моих друзей - мои враги", кажется, устарел.



Это связано с тем, что президент Эрдоган намерен максимально использовать свое членство в военном союзе с США с 1952 года и экономическую ассоциацию с Европой с 1963 года, сохраняя политическое и энергетическое партнерство с Россией и, в более общем плане, максимальную свободу дипломатического маневра. Эрдоган хочет и дальше оставаться союзником Запада в рамках НАТО, но для него не стоит вопрос о том, чтобы во что бы то ни стало следовать только вашингтонскому курсу.



Конфликт на Украине предоставил Турции три исторические возможности, которыми Эрдоган прекрасно воспользовался. Во-первых, это реклама своей военной промышленности. Его беспилотники Bayraktar TB2, проданные Украине по реальной стоимости в начале 2022 года, в настоящее время пользуются широким спросом во всем мире. В этой области министерство обороны Франции потерпело серьезную неудачу. Во-вторых, это получение российского газа и денег российских олигархов, бойкотируемых Западом. В-третьих, роль посредника, потенциального миротворца между русскими и украинцами. Именно турки организовали переговоры в Стамбуле и обеспечили нормальное функционирование морского коридора ООН Одесса-Босфор для экспорта украинских зерновых.



Когда-то подвергавшийся критике за прямо-таки гангстерские действия в Сирии, Восточном Средиземноморье и Ливии, турецкий лидер сейчас оказался в прямой досягаемости от Нобелевской премии мира. На самом деле, воспитанный в духе "Братьев-мусульман"* (террористическая организация, запрещена в РФ - Прим. ИноСМИ), придерживающийся националистических взглядов в своей деятельности, Эрдоган строго следует турецким интересам во внешней политике, не считаясь с какими-либо моральными соображениями.



В Самарканде была еще одна азиатская страна, которая не намерена сковывать свою внешнюю политику, присоединяясь лишь к одной оси. Это Индия. Нью-Дели очень рад заключенному в 2008 году соглашению о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики с США и своему участию в Quad. (Quad - это союз четырех великих демократий Индо-Тихоокеанского региона, а именно Индии, Америки, Японии, Австралии против Китая). Но Нью-Дели не согласен присоединяться к антироссийской политике Вашингтона. Русские являются верными друзьями Индии с момента обретения ею независимости, и Нарендра Моди отказался голосовать против России в ООН. Напротив, он покупает у нее намного больше газа и нефти, чем до спецоперации.



На Бандунгской конференции в 1955 году Индия была одним из лидеров движения неприсоединения. Это движение было основано на принципе ненасилия, проповедуемом Махатмой Ганди. Для такого лидера, как Неру, это было крайне важно: он реально надеялся, что в отношениях между государствами насилие просто отомрет. Сторонники неприсоединения критиковали Советский Союз и Америку за то, что они без колебаний применяли силу для продвижения своих интересов. Но уже осенью 1962 года военный конфликт между Индией и Китаем в Гималаях заставил Неру резко изменить свою позицию.



Сегодня очень реалистичный министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар намерен использовать возможности, создаваемые глобальными противоречиями. Он выступает за то, чтобы заинтересовать Америку, управлять Китаем, очаровывать Европу, успокаивать Россию, привлекать Японию и соседние страны. С Моди, который возглавит G20 в 2023 году, пацифистское движение неприсоединения уступило место милитаризованному многостороннему движению присоединения.



Этот феномен является сегодня сдерживающим фактором. Как и Си Цзиньпин, Моди использует свои хорошие отношения с Путиным, чтобы отговорить его от применения ядерного оружия. Индия и Китай готовы дать Путину время, чтобы выбраться из стратегической ловушки, в которую он сам себя загнал, но они обязательно отреагируют, когда у него появится соблазн пойти на крайние меры.



*Экстремистская организация, запрещена в РФ