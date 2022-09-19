 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.09.2022
01:29  Смогли ли партнеры по ШОС стать "братьями навек"? - И.Джорбенадзе
01:23  Рено Жирар: "Зарождение движения многостороннего присоединения"
01:22  Россия переехала на многополярный Восток, - В.Гранкин
01:12  "Не свалиться в яму "отретушированного елбасизма", - Олжас Сулейменов
01:08  Forbes: Американская сланцевая отрасль близка к параличу. Европе она не поможет
00:39  США планируют передать Узбекистану и Таджикистану свои военные самолеты из Афганистана
00:03  Палестина бросает вызов газовым планам Израиля и Европы, - Игорь Субботин

00:01  Референдумы назначены. Через неделю Россия увеличится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области
Вторник, 20.09.2022
20:28  Почему Путин не объявляет мобилизацию? - Виктор Шацких
19:50  Ирина Винер предлагает России и Китаю создать альтернативную Олимпиаду
19:39  Папа Франциск проявил в Казахстане мирную безынициативность, - М.Фаустова
18:56  Сквер в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
18:54  Президентское послание Токаева: что услышали люди и как к нему отнеслись? - Г.Илеуова
18:52  ШОС и Казахстан. О логистике и лидерстве, - Данияр Ашимбаев
18:49  Блокировка сайтов. Кыргызстан нарушает Международный пакт о гражданских правах
18:41  По той же скользкой дорожке... Бывший казахстанский политик Галымжан Жакиянов вновь попал на страницы СМИ в Монголии, - Е.Сарсенбин
17:02  Погиб российский актер Сергей Пускепалис
13:23  Отказ от "зеленой" повестки раскалывает Европу
13:22  Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий
13:19  Западу не понравится следующий шаг России на Украине, - Тед Карпентер
13:17  Надежды Европы рухнули. У США нет лишних нефти и газа даже за деньги , - Кристиан Юришич
13:14  As-Sabeel: Европейская зима без российского газа. Сработает ли?
13:11  Журналисты нашли особняк Гульнары Каримовой в Подмосковье
13:10  Почему россияне придерживаются идей чайлдфри
11:47  Пойдет ли расширение на пользу ШОС? - Дина Малышева
11:42  О чем говорит сближение Казахстана и Китая? - Владимир Нежданов
09:59  Триумф(?!) ШОС означает сокращение "шагреневой кожи" американской гегемонии, - Ю.Тавровский
09:55  Безуглеродная поддержка: США не смогут увеличить экспорт нефти в ЕС, - Дм.Мигунов
08:34  ЧВК Вагнера в Африке и других местах. Работа у них такая, - В.Прохватилов
08:26  Что такое "деколонизация России"? - А.Кренгель
08:22  NYT: Российская армия уничтожает американские гаубицы на Украине иранскими дронами
07:56  Баткен: тела пяти кыргызстанцев не опознаны, 2 военных пропали без вести
07:49  В Казахстане стали задерживать российские грузовики с товарами из Европы
07:37  Британцы оказались перед выбором: "голодать или замерзнуть до смерти", - А.Яшлавский
07:33  Вторжение в Кыргызстан возглавлял тадж-генерал и экс-оппозиционер Шох Искандаров
00:57  Вашингтон берет под контроль Астану, - Виктория Панфилова
00:50  Киргизия и Таджикистан пришли к худому миру, - Къ
00:48  Выборы в США создают интригу вокруг "ядерной сделки" с Ираном, - Игорь Субботин
00:37  Киргизия – Таджикистан: смерть и ужас бесполезного приграничного конфликта, - Д.Усманов
00:34  Asharq Al-Awsat: Потолок цен на российскую нефть приведет к краху... идеалов Запада
00:31  Le Monde: Раскол в ООН из-за России – кошмар для Запада. И он станет явью
00:04  Си Цзиньпину подбирают наследника? - В.Скосырев
00:02  Правые наступают. "Братья Италии" хотят повторить "шведский" прорыв, - Д.Моисеев
Понедельник, 19.09.2022
21:10  Таджики освободили 5 пленных кыргызских пограничников
20:00  Запад ответил на ультиматум Путина, - Мих.Ростовский
19:36  Кремлевские тейпы. Дочь Пескова выходит замуж за бизнесмена Голбазова, "из влиятельного чеченского тейпа"
19:31  В новой столице Ахалского велоята Туркмении поселят 12 тысяч семей
18:46  МИД Таджикистана подтвердил гибель 41 человека в конфликте на границе с Киргизией
18:39  КазВыборы. Однократное президентство снимает вопрос "предопределенности"..., - Данияр Ашимбаев
17:15  Секретарь КырСовбеза Иманкулов утверждает, что за таджиков воевали и "афганские наемники"
17:09  Китайские университеты подают пример российским, - Александр Свистунов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рено Жирар: "Зарождение движения многостороннего присоединения"
01:23 21.09.2022

Le Figaro
Франция

Рено Жирар: "Зарождение движения многостороннего присоединения"

Прошли те времена, когда "неприсоединившиеся" страны были пацифистами, зажатыми между блоками США и СССР, пишет Рено Жирар в Figaro. Сегодняшние "внеблоковые" Индия или Сербия дадут сто очков вперед в плане прагматизма самым жестким западным игрокам.

Рено Жирар

Старый дипломатический принцип "враги моих друзей - мои враги" похоже устарел.

На международных конференциях иногда появляются удивительные семейные фотографии. Так было на 22-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Самарканде 15 и 16 сентября. ШОС - организация по безопасности и экономическому сотрудничеству в Азии, основанная Китаем и Россией в 2001 году, которая стремится стать партнером западных международных организаций, таких как НАТО и Европейский Союз.

15 сентября в прекрасном городе Самарканде мы увидели, как президенты Турции, Азербайджана, России и Белоруссии весело вели беседу за хорошо накрытым столом. Турция является членом НАТО, значимого западного военного союза. Турция, не присоединившись к антироссийским санкциям, тем не менее оказывает финансовую, материальную и тактическую помощь Украине. Старый дипломатический принцип, гласивший, что "враги моих друзей - мои враги", кажется, устарел.

Это связано с тем, что президент Эрдоган намерен максимально использовать свое членство в военном союзе с США с 1952 года и экономическую ассоциацию с Европой с 1963 года, сохраняя политическое и энергетическое партнерство с Россией и, в более общем плане, максимальную свободу дипломатического маневра. Эрдоган хочет и дальше оставаться союзником Запада в рамках НАТО, но для него не стоит вопрос о том, чтобы во что бы то ни стало следовать только вашингтонскому курсу.

Конфликт на Украине предоставил Турции три исторические возможности, которыми Эрдоган прекрасно воспользовался. Во-первых, это реклама своей военной промышленности. Его беспилотники Bayraktar TB2, проданные Украине по реальной стоимости в начале 2022 года, в настоящее время пользуются широким спросом во всем мире. В этой области министерство обороны Франции потерпело серьезную неудачу. Во-вторых, это получение российского газа и денег российских олигархов, бойкотируемых Западом. В-третьих, роль посредника, потенциального миротворца между русскими и украинцами. Именно турки организовали переговоры в Стамбуле и обеспечили нормальное функционирование морского коридора ООН Одесса-Босфор для экспорта украинских зерновых.

Когда-то подвергавшийся критике за прямо-таки гангстерские действия в Сирии, Восточном Средиземноморье и Ливии, турецкий лидер сейчас оказался в прямой досягаемости от Нобелевской премии мира. На самом деле, воспитанный в духе "Братьев-мусульман"* (террористическая организация, запрещена в РФ - Прим. ИноСМИ), придерживающийся националистических взглядов в своей деятельности, Эрдоган строго следует турецким интересам во внешней политике, не считаясь с какими-либо моральными соображениями.

В Самарканде была еще одна азиатская страна, которая не намерена сковывать свою внешнюю политику, присоединяясь лишь к одной оси. Это Индия. Нью-Дели очень рад заключенному в 2008 году соглашению о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики с США и своему участию в Quad. (Quad - это союз четырех великих демократий Индо-Тихоокеанского региона, а именно Индии, Америки, Японии, Австралии против Китая). Но Нью-Дели не согласен присоединяться к антироссийской политике Вашингтона. Русские являются верными друзьями Индии с момента обретения ею независимости, и Нарендра Моди отказался голосовать против России в ООН. Напротив, он покупает у нее намного больше газа и нефти, чем до спецоперации.

На Бандунгской конференции в 1955 году Индия была одним из лидеров движения неприсоединения. Это движение было основано на принципе ненасилия, проповедуемом Махатмой Ганди. Для такого лидера, как Неру, это было крайне важно: он реально надеялся, что в отношениях между государствами насилие просто отомрет. Сторонники неприсоединения критиковали Советский Союз и Америку за то, что они без колебаний применяли силу для продвижения своих интересов. Но уже осенью 1962 года военный конфликт между Индией и Китаем в Гималаях заставил Неру резко изменить свою позицию.

Сегодня очень реалистичный министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар намерен использовать возможности, создаваемые глобальными противоречиями. Он выступает за то, чтобы заинтересовать Америку, управлять Китаем, очаровывать Европу, успокаивать Россию, привлекать Японию и соседние страны. С Моди, который возглавит G20 в 2023 году, пацифистское движение неприсоединения уступило место милитаризованному многостороннему движению присоединения.

Этот феномен является сегодня сдерживающим фактором. Как и Си Цзиньпин, Моди использует свои хорошие отношения с Путиным, чтобы отговорить его от применения ядерного оружия. Индия и Китай готовы дать Путину время, чтобы выбраться из стратегической ловушки, в которую он сам себя загнал, но они обязательно отреагируют, когда у него появится соблазн пойти на крайние меры.

*Экстремистская организация, запрещена в РФ

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663712580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон Республики Казахстан от 17 сентября 2022 года №142-VII ЗРК
- Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии государственных похорон Елизаветы II
- Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться - Алихан Смаилов
- Утверждена повестка очередного заседания Сената
- О заседании Рабочей группы Комиссии по возврату активов
- Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- В партии "Ак жол" обсудили проблемы автодорожной отрасли
- Экспорт из Казахстана в США вырос на 77,2% за 7 месяцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  