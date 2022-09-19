Смогли ли партнеры по ШОС стать "братьями навек"? - И.Джорбенадзе

01:29 21.09.2022 Смогли ли партнеры по ШОС стать "братьями навек"?



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Лидеры России, Китая, Индии и других стран стараются решить проблему глобальной безопасности, не наведя порядок в своих домах.



В древнейшем узбекском Самарканде состоялся долгожданный очный саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, в нее входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Значительный вес саммиту придали несколько обстоятельств. Первое: в блок, в качестве полноправного члена, принят Иран, соответственно, в Самарканд прибыл президент этой страны Ибрахим Раиси. Второе: в работе саммита участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что создало еще и некоторую интригу, поскольку страна эта, как известно, является членом НАТО.



Были и другие гости - главы государств со статусом наблюдателей ШОС. Правда, премьер Армении Никол Пашинян, в отличие от его "заклятого врага" президента Азербайджана Ильхама Алиева, от приезда уклонился. Кроме того, началась процедура полноценного присоединения к блоку Белоруссии, а ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Мальдивы и Мьянма стали соискателями статуса партнера ШОС. С Египтом и Катаром заключены меморандумы о предоставлении им статуса партнера по диалогу.



Словом, компания в Самарканде собралась знатная и гордая тем, что она расширяется. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вообще сделал громкое и вряд ли соответствующее действительности (по крайней мере, на текущий момент) заявление, что "ШОС - это самая успешная международная организация в современном мире", в то время как председатель КНР Си Цзиньпин выразил прагматичное стремление превратить блок в "сообщество общей судьбы".



Но судьбу, вернее, сегодняшний день едва ли не каждого члена ШОС и ее наблюдателей нельзя считать завидной: у России - проблемы с Украиной с вытекающими отсюда тяжелыми последствиями, у Китая - с Тайванем; у Индии - с Пакистаном; у нового члена блока, Ирана - масса давних, мягко говоря, неприятностей со внешним миром, да и в собственной стране. Пока лидеры государств ШОС безопасно обсуждали "опасное" в уютном Самарканде, на границе государств организации - Киргизии и Таджикистана - "союзники" по ОДКБ и "партнеры" по ШОС стреляли друг в друга: есть убитые и раненые. Еще больше жертв на границе стран-наблюдателей - Армении и Азербайджана: в результате новой военной эскалации их количество исчисляется сотнями. И никуда не делась, а только усугубилась проблема Афганистана, граничащего с внешним периметром государств - членов Шанхайской организации.



Последняя, по итогам саммита, подписала Самаркандскую декларацию, о чем будет сказано ниже. Здесь же остановимся на нескольких ключевых моментах деятельности ШОС, первый из которых связан с усилением организации за счет вступления в нее Ирана. Конечно, приятно думать, что государства организации охватывают почти треть всей мировой суши, и ее ареал расширился за счет ИРИ. Главное, однако, геополитическое положение этой страны, ее транспортные, энергетические возможности, политическое влияние, авторитет на Среднем и Ближнем Востоке, в исламском мире вообще в условиях противостояния Запада практически со всеми, к нему не принадлежащими.



Постоянное членство 80-миллионного Ирана увеличивает население ШОС, составляющее сейчас порядка 3,4 млрд человек, то есть половину человеческого ресурса планеты, и расширяет территорию организации, охватывающей 60% Евразии. ШОС - не военный блок по типу НАТО, но ее главная провозглашенная цель - укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, энергетическое партнерство, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, и т. д. А геополитический статус Ирана крайне важен для достижения поставленных организацией целей. Страна является мостом между Востоком и Западом, и крайне важна с точки зрения безопасности, логистики и энергооборота.



Уже известно: Иран предоставит свои порты государствам ШОС, что будет способствовать развитию транспортных путей и логистических центров. В компании с Ираном для государств Каспия откроются большие возможности использования моря и выхода в Индийский океан. Однако реализация этого проекта потребует немалых инвестиций не только в портовую инфраструктуру, но и в наращивание торгового флота каспийского бассейна, а также в развитие сети железных дорог.



Далее. Вступление Ирана в ШОС наводит мост между организацией и Южным Кавказом, несмотря на то, что Россия граничит с Азербайджаном и Грузией. То есть появится еще один "понтон", поскольку Иран граничит с Арменией. А если иметь в виду политику и безопасность, Тегеран способен выступить в качестве, своего рода, "балансировщика" отношений государств Южной Азии, входящих в ШОС.



Еще одно обстоятельство, которое невозможно обойти в контексте усиления ШОС Ираном и превращения блока в "девятку". Заметим, что четыре из восьми стран организации - Россия, Китай, Индия и Пакистан - ядерные державы. И хотя, надо думать, блок предпочитает иметь своим членом безъядерный Иран, то есть оставаться квартетом в соответствующем "амплуа", Тегеран, который, по утверждению многих экспертов, "находится в шаге от создания „грязной бомбы", все же поддает жару антагонистам организации в лице коллективного Запада: ведь всякое может случиться в этом безумном мире. И с ШОС, с его пятым „полуядерным" участником, придется больше считаться.



Второй главный момент: саммит ШОС посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Напомним, что эта страна является одной из ведущих в НАТО и, казалось бы, в Самарканде ее лидеру делать нечего. Вряд ли он приехал только для встречи с Путиным, чтобы обсудить с ним, к примеру, условия газовой сделки, строительство АЭС "Аккую" или бесед с председателем КНР и главами государств ШОС. То, что Эрдоган "засветился" в одной компании с антагонистами НАТО, может иметь несколько причин.



Одна из них - демонстрация Вашингтону, прямо причастному, по мнению Анкары, к попыткам госпереворота в Турции, что он, во-первых, "вольная птица" и полетит туда, куда пожелает, и что (напоказ или нет) признает ШОС в качестве серьезного центра силы, вблизи которого, если не с ним самим, он стремится быть. Ведь организация быстро расширяется, с ней и в ней активно сотрудничают и арабский мир, и Ближний Восток, и ядерные державы, не говоря уже о тюркских государствах. Кроме того, ШОС имеет претензию на формирование многополярного мира, что в перспективе более чем реально. Таким образом, у Турции есть выбор, и именно такую "телеграмму" Эрдоган отстучал Западу.



Более того, вторая "депеша" в стиле "понимай как хочешь" была отправлена Эрдоганом Западу из самолета по возвращении с саммита. "РИА Новости" со ссылкой на турецкого лидера передает, что Анкара "преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества". Из цитирования прямой речи президента это не вполне ясно, а сказал он следующее: "Теперь следующий процесс - это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии". По его мнению, информирует агентство, вступление Турции в ШОС переведет ее отношения со странами-участницами в совершенно иное положение.



Москва должна быть довольна: и туманным посылом Эрдогана, и тем, что хоть он и другие лидеры государств не поддерживают либо не вполне согласны с Москвой на украинском направлении, в Самарканд они приехали, руку Путину жали крепко, улыбались широко, беседовали с ним с глазу на глаз, что уже не позволяет говорить о "масштабной изоляции России от мира". Также, судя по всему, не оправдались надежды многих аналитиков на то, что Китай показал России спину, хотя в замочную скважину комнаты переговоров лидеров РФ и КНР заглянуть никто не мог.



Далее. Лидеры государств ШОС не поскупились на обсуждение афганской проблематики, в урегулировании которой отводится серьезная роль и новичку-Ирану. Собственно, все государства ШОС заинтересованы в мирном решении афганского кризиса, а более всего приграничные государства, в частности, региона Центральной Азии. Исходя хотя бы из этого, площадка ШОС видится достаточно перспективной для афганского урегулирования путем политического диалога, а также восстановления экономики и транспортных магистралей ИРА.



По сути, Афганистан расположен внутри ареала ШОС, что актуализирует для последней усиление работы по обеспечению военно-политической, экономической и транспортно-логистической безопасности региона. Таким образом, без коллективного участия государств организации, их единого подхода к афганскому урегулированию, прогресса в этом направлении ожидать не стоит, и это тоже усиливает роль ШОС и ее вес. Но прежде организация, разумеется, должна решить те проблемы, которые существуют между ее участниками. И речь не только о приграничных спорах, перерастающих в военные действия, а о транспортном сообщении между ними, уровне торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере безопасности.



Последнее тем более актуально, что практически все источники подтверждают: боевики, осевшие на границах ИРА, вполне способны на прорыв рубежей, что представляет крайнюю опасность, в частности, для Центральной Азии и всего постсоветского пространства. Имея это в виду, Россия укрепляет свои военные базы в Таджикистане и Киргизии. Афганские и некоторые западные источники сообщают, что, по сравнению с 2001 годом, учебные лагеря "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ и др. странах), увеличились в 10 раз; их базы дислоцированы по всему Ближнему Востоку и в Африке.



Напомним, ШОС военным альянсом не является, однако в имеющихся реалиях - доминирования США, его влияния на страны Запада и иные, жесткой санкционной политики и принуждения к ней едва ли не всего мира, ситуация может измениться, то есть ШОС, для стабильности в своем ареале и сохранения хоть пока и не "железного", но все же единства, может в не близкой перспективе трансформироваться в военный блок. Либо консолидироваться с другими военными альянсами, в частности, с ОДКБ, в которой сейчас, ввиду вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, идут весьма нелегкие процессы. То есть с изменением однополярного миропорядка может измениться и Шанхайская организация. В таком случае ее стабилизирующая роль, место в системе глобальной безопасности и экономического развития возрастут в разы.



Участники саммита подписали Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции государств-членов по важнейшим региональным и глобальным вопросам. Это очень объемный документ, из которого приведем лишь его ключевые моменты: "Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем".



В документе выражена глубокая обеспокоенность в связи с угрозой безопасности, исходящей от терроризма, сепаратизма и экстремизма во всех его формах и проявлениях, осуждены террористические акты по всему миру. Подчеркнута также важность последовательной реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022–2024 годы.



Что касается обороны и безопасности, главы государств ШОС высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в этих областях; подтвердили стремление к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов.



Также члены ШОС отмечают "недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях".



Что касается Афганистана, участники организации считают исключительно важным создание в этой стране инклюзивного правительства с включением в него представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества. В документе отражена и проблема соблюдения Конвенции о запрещении химического оружия, его разработки, производства, накопления и применения; уничтожения в качестве эффективного инструмента в сфере разоружения и нераспространения. Свободным от оружия любого вида должно быть и космическое пространство, то есть ШОС выступает исключительно за мирное использование космоса.



Об одностороннем наращивании систем глобальной ПРО: "Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность". Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.



Не обошли стороной на саммите и проблему ядерной программы Ирана: главы государств подчеркивают важность устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и в соответствии с резолюцией Совбеза ООН призывают всех участников к исполнению своих обязательств для всестороннего и результативного выполнения этого документа.



Самаркандский саммит ШОС вызвал много толков в мировой прессе. Наибольший интерес, разумеется, пришелся на переговоры на полях форума лидеров России и Китая. Главная тема для гадания: спелись Москва и Пекин или, напротив, отдалились друг от друга. Больше все же попадается тревожных статей о том, что Путин и Си Цзиньпин стоят по одну сторону "баррикад", китайский лидер даже назвал своего российского коллегу "старым другом" и намерен действовать с ним в одной упряжке. Наивно, конечно, но, вероятно, в контексте политики в массовом сознании работает постулат "Говорим Россия, подразумеваем Китай", и наоборот.



Если бы это было поистине так, ШОС действительно могла бы стать самой успешной, в мире, организацией. А пока до этого далеко, хотя соответствующие предпосылки появиться могут. В настоящее время целесообразнее занять позицию умеренного оптимизма с учетом того, что блок заложил фундамент противостояния утверждению однополярного мира, вышел за рамки региональной организации и выдвинул на передний план как минимум трех "столпов" многополярности: Россию, Китай и Индию - в противовес США. В дальнейшем, если процесс становления многополярного мира не заболтают, новая "столповая" конфигурация может укрепиться Ираном и Пакистаном. А Турция, в контексте цементирования и продвижения ШОС, еще долго будет находиться под вопросом.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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