Казахстанский "Народный банк" прекратил обслуживать российскую карту "Мир"

08:23 21.09.2022

"Известия": банки в Казахстане и Вьетнаме прекратили принимать карты "Мир"



В Народном банке Казахстана (Халык банке) и вьетнамском BIDV перестали принимать карты "Мир".



Газета "Известия" сообщила, что банки Казахстана и Вьетнама прекращают принимать карты российской платежной системы "Мир".



В частности, в кол-центре вьетнамского BIDV заявили, что перестали принимать карты "Мир". Работник банка добавил, что в настоящий момент финансовая организация продолжается обслуживать карты Mastercard, VISA, Western Union, JCB и UnionPay. Он подчеркнул, что в списке нет российской платежной системы.



В свою очередь, в Народном банке Казахстана (Халык банке) также перестали принимать карты "Мир". В пресс-службе финансовой организации добавили, что данные карты не обслуживаются ни через банкоматы, ни через терминалы.



Представители ЦБ отметили, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение по вопросу о работе с российскими картами "Мир".



Напомним, что ранее турецкие "Денизбанк" и "Ишбанк" заявили, что прекращают обслуживание российских карт "Мир". Такое решение связано с антироссийскими санкциями Великобритании и США.



Олег Цыганов