Большая игра Эрдогана: Турция вступит в конфликт России и Украины Но лишь тогда, когда определится победитель, - И.Стародубцев

08:27 21.09.2022 На своем обратном пути с саммита ШОС в Самарканде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо заявил своему журналистскому пулу, что конечной целью его страны является вступление в эту организацию. Тем самым он вызвал к жизни очередные разговоры о том, что Турция вот-вот окончательно отколется от условного коллективного Запада и направится в сторону еще более условного Востока. Самое время внести ясность в этот вопрос.



Но лишь тогда, когда определится победитель



Современная Турция стала одним из ведущих мировых ньюсмейкеров со своими миротворческими инициативами по Украине: от переговоров, которые "переговорами не были", между Лавровым и Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье и не получившего продолжения "стамбульского формата" мирного урегулирования в марте до подписанной в июле сделки по так называемому "зерновому коридору".



Турция позиционирует себя как ведущий миротворец среди глобальных держав, прямо обвиняя страны Запада в том, что именно они науськивают Киев на битву "до последнего украинца". Да-да, именно так: современная Турция видит себя глобальной державой политически и региональной экономически. Отечественной публике такое, может быть, слышать непривычно, но сложно спорить с тем, что Турции стало "намного больше" не только вокруг России, но и в целом в мире и ее политическое влияние заметно выросло. Выросло до уровня, когда она пытается строить диалог на равных с ведущими мировыми державами, признанными таковыми "вчера", заставляя задуматься об изменении списка "сегодня".



Турецкое миротворчество на Украине полностью соответствует достаточно свежему слогану министерства иностранных дел Турции, который звучит как "предприимчивая и гуманная внешняя политика". Нынешняя неоспоримая "гуманность" Турции, призывающей к немедленному прекращению огня, личным переговорам Путин - Зеленский и заключению мирного соглашения, имеет, в духе слогана, не менее важную "предприимчивую" составляющую.



В соответствии с ней турецкое руководство не устраивает ни один из двух крайних сценариев развития украинского конфликта, под которыми следует понимать громкое поражение одной из сторон. Что, собственно, понятно: с руководством обеих стран у турецкой власти сложились особые отношения, приносящие туркам несомненные экономические и политические дивиденды.



С Украиной у Турции соглашение о беспошлинной торговле, строительные подряды, приватизация украинской транспортной инфраструктуры, сотрудничество в сфере ОПК и доступ к недостающим туркам технологиям авиа- и ракетостроения, не говоря уже о туризме из Украины в Турцию. Отдельных слов заслуживает и "мягкая сила" Турции на Украине, ярким результатом работы которой можно считать недавнее заявление президента Зеленского о "давних и крепких исторических отношениях между украинским и турецким народами".



В отношениях с Россией турецкие выгоды в определенной степени схожи c теми, которые есть с Украиной, но с энергетической компонентой и поправкой на больший объем российского рынка, на который Турция претендует. Выгода Турции в торговле с Россией увеличилась в условиях санкций, которые открывают перед турецким бизнесом серьезные и долгосрочные перспективы на фоне западного исхода.



Сейчас на глазах развивается процесс развала всей международной архитектуры, возникшей после Второй мировой войны. А за развалом со всей неизбежностью последуют создание и сборка новой системы, в которой Турция, на взгляд руководства этой страны, не просто могла бы, но непременно должна сыграть качественно новую, возросшую роль признанной глобальной державы.



Турция, будучи "за одним столом" и с Западом, и с Востоком, ведет свою собственную партию, базирующуюся на лозунге-призыве "Мир больше пяти" и уверенности в том, что XXI век должен стать веком пробуждения тюрков. Которые, как известно, могут, если сильно расталкивать, "пробудиться" не только за пределами России, но и приблизительно на половине ее территории тоже.



Классическим в этой связи стал вопрос: кто Турция России - друг или враг? На него у нижеподписавшегося давно уже сформулирован ответ: Турция России не друг и не враг, Турция России сосед, что подразумевает всю палитру красок между этими двумя крайними точками в зависимости от предмета и текущей ситуации.



Так что весьма сложные соседские отношения априори предопределяют необходимость в прочном, не покосившемся заборе, дабы не вводить друг друга в понятное по-житейски, но столь неприятное для идеалистов искушение. А уж как наша страна ввела в искушение всех, кого только можно было, распустив СССР, это мало кому в мировой истории удавалось.



В сегодняшней ситуации Турция, при всех нюансах наших отношений, становится для России одним из самых широких "окон" с видом на внешний мир. Турция, пользуясь уникальным историческим шансом, развивает свои торгово-экономические отношения с Россией: в Турции сотнями открываются компании с российским капиталом или же их представительства, делаются инвестиции, переводится персонал, турецкая сторона встраивается в производственные и логистические цепочки российского бизнеса.



Мне как человеку, долгие годы занимающемуся продвижением интересов российского бизнеса в Турции, чаще других задают два вопроса: один технический, второй концептуальный.



Силы ОДКБ в Казахстане стали вызовом и ударом для Турции



Первый: турецкое руководство официально продекларировало то, что Турецкая Республика признает только лишь санкции, которые вводятся со стороны ООН. Нынешние санкции турецкое руководство не признает и продолжает работать с Россией. Но… Как это работает "на земле"?



А "на земле", свидетельствую, это работает непросто, если иметь в виду то, что США выбрали стратегию оказания прямого давления на турецкий бизнес с предостережениями от сотрудничества с российскими юридическими и физическими лицами, попавшими в санкционные списки Запада. В этом контексте стоит выделить недавнее письмо замминистра финансов США Уолли Адейемо, которое было разослано крупнейшим объединениям турецкого бизнеса и холдингам. Не прошли мимо россиян и угрозы Вашингтона турецким банкам по поводу расширения сотрудничества с платежной системой "Мир".



Оказывают ли эти и многие другие шаги американцев влияние на планы турецкого бизнеса по сотрудничеству с российскими коллегами? Разумеется, оказывают, поскольку турецкий бизнес, особенно крупный, очень серьезно интегрирован в Запад и не может игнорировать его предостережения. Отсюда возникает эффект "самоцензурирования" турецкой системы, когда там пристально, под микроскопом, разглядывают каждого представителя России и каждый кейс, чтобы "не влететь" на Западе. Причем разглядывают, даже если он не попал в западные санкционные списки.



И с каждым отдельным случаем приходится разбираться в режиме ручного управления, притом что, повторюсь, официально Турция не присоединилась и не собирается (пока) присоединяться к антироссийским санкциям. Что, впрочем, не меняет главного: при всех этих сложностях и нюансах Турции удалось стать привилегированным партнером России по целому ряду торгово-экономических направлений.



Отсюда вытекает и второй, концептуальный вопрос: долго ли Турция, как канатоходец, сможет удерживать баланс между Западом и Россией? Может ли Турция присоединиться к западным санкциям или даже, имея вторую по численности армию в НАТО, активно вмешаться в конфликт на стороне Украины и Запада?



Полагаю, что в ближайшие месяцы этого не произойдет, и вот по каким причинам.



Во-первых, потому что наиболее выигрывает Турция не от присоединения к одной из сторон конфликта, а от диалога со всеми. Составив перечень своих интересов и конкретных выгод на Западе и на Востоке, Турция настойчиво пытается их "приземлить", пользуясь своим особым статусом "перекрестка цивилизаций", и у нее это неплохо получается.



"Во-вторых" следует рассматривать как логическое продолжение "во-первых": проявляя политическую мудрость, Турция вступит в схватку лишь только на завершающем ее этапе, когда точка невозврата будет пройдена. Это вступление неизбежно, потому что победители нынешней схватки не только напишут ее историю, но и перелопатят весь миропорядок, встав у его руля. Что вписывается в турецкие планы. Но до этой точки еще далековато…



В-третьих, у турецкой власти на носу весьма трудные президентские и парламентские выборы, и все, что работает на победу, ею делается, а то, что не работает на победу, не делается. Продолжающийся диалог с Россией на победу в выборах-2023 работает как в политической плоскости, учитывая процессы на Украине и в Сирии, так и в сфере экономики: крупные транши средств из России, рост торговли, скидки на газ... Последнее - на фоне непростой экономической ситуации в Турции.



Турция вступит в конфликт, тут нет сомнений. Поскольку, повторюсь, писать историю нынешних событий и создавать будущий миропорядок будут победители, а не неприсоединившиеся. Но присоединится Турция строго тогда, когда гарантированно определится победитель. Причем не победитель локального конфликта на Украине, а победитель глобальной схватки Запад - Россия. И, судя по динамике, это случится далеко не завтра...



Так что наше "сотрудничество невзирая на противоречия" с Турцией продолжается. До Победы, до нашей Победы, когда Турция, презрев свои евроинтеграционные планы, оставит НАТО, вступит в ШОС и в ОДКБ и в мире воцарится порядок и гармония.



Звучит фантастически? А разве у нас есть другой выход?



Иван Стародубцев Источник - МК

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