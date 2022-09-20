Многовекторный Казахстан наращивает экспорт-импорт через Прибалтику, - Д.Нефедов

08:33 21.09.2022

Россия – Латвия: газово-транзитный ренессанс в условиях санкций?



В начале августа стало известно о возобновлении поставок российского газа в Латвию, прекращенного "Газпромом" в июле из-за нарушения условий отбора. Голубое топливо попадает к латвийским потребителям по магистральному трубопроводу Валдай – Псков – Рига, ведущему через газоизмерительную станцию "Лухамаа" в Эстонии. Обращает на себя внимание и более активное использование латвийских портов для внешнеторгового транзита России, а также Казахстана.



Известно, что санкционная политика "коллективного Запада" распространяется и на российские порты, не исключая транзитные перевозки третьих стран через российскую территорию. Однако, придерживаясь откровенно русофобского курса, прибалтийские режимы, особенно латвийский, стремятся хотя бы отчасти сохранить свои транзитные доходы, обеспечивавшие с начала 1990-х годов до трети бюджета. Эта нездоровая традиция идет еще с советских времен, когда из Прибалтики делали "европейскую витрину" за счет РСФСР. Свыше 60% эксплуатационных и социальных расходов управлявшейся из Риги Прибалтийской железной дороги шло за счет получаемых ею платежей от внешнеторгового транзита, а также за перевозки между основной территорией РСФСР и Калининградской областью, которые после 24 февраля 2022 года марионеточные литовские власти с подачи Вашингтона неоднократно пытались нарушить. Так, стало известно о запрете перевозки рефрижераторов на том абсурдном основании, что "агрегат, который охлаждает контейнер, сам подпадает под санкции". Ситуация с грузовым транзитом в Калининградской области вышла на новый уровень сложности, сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Колесник. Начались трудности с получением грузов в рамках заканчивающихся "квот", установленных Вильнюсом для железнодорожного транзита (к примеру, в Калининградскую область до конца года позволено перевезти только 41 тысячу тонн цемента).



Примечательно появление в латвийских СМИ публикаций на тему выгод Риги от решения Вильнюса отказаться от транзита российских и белорусских грузов, способствующего росту грузооборота Риги, Вентспилса и Лиепаи. Как утверждает – видимо, не без некоторой зависти к соседям – глава ассоциации стивидорных компаний Литвы (LJKKA) Вайдотас Шилейка, "все латвийские порты показывают положительные результаты". Разница в результатах деятельности портов Латвии и Литвы обусловлена тем, что не подпадающие под санкции товары из России отгружаются в Латвии, в то время как Литва старается дистанцироваться от любых связей с РФ. В целом, продолжает Шилейка, "Рига и, например, Таллинн всегда были ориентированы на российский транзит: так сложилось исторически".



По итогам I полугодия 2022 года через порты Латвии, Литвы и Эстонии было перегружено около 9,8 млн тонн российских внешнеторговых грузов: по отношению к первому полугодию 2022 года этот объем вырос на 4,5%. За это время через прибалтийские порты перевалено 1,4 млн тонн руды, почти 3 млн тонн угля, 1,5 млн тонн минеральных удобрений, более 500 тыс. тонн зерна, порядка 200 тыс. тонн металлов и около 700 тыс. тонн наливных грузов. Большая часть грузопотока пришлась на Латвию, через порты которой было перегружено 6,9 млн тонн российских грузов, или 70% от следующего через Прибалтику общего объема.



По уточненным данным LJKKA, за 7 месяцев текущего года в порту Риги было перевалено 13,16 млн. тонн грузов (на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а в Вентспилсе – 8,2 млн. тонн (на 25% больше). Не меньше 60% этих объемов приходится на российские внешнеторговые грузы и российский транзит из третьих стран. Возможно, применяются элементы гибкой транзитной политики, в том числе в отношении нефтепроводов России через Белоруссию на порт Вентспилс, а также (через юго-восточную Латвию) – на литовские порты Бутинге / Клайпеда.



Максимальными темпами растет транзитная востребованность Латвии для многовекторного Казахстана. По данным Министерства транспорта Латвии, за первое полугодие 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года грузопоток в / из Казахстана увеличился без малого в 72 раза (2,46 млн. тонн против 34 тыс. тонн соответственно). Эта тенденция сохраняется и после июня, причем на фоне сокращения или стагнации перевалки грузов в российских портах.



Как отмечают местные эксперты, с началом СВО и введением санкций против России и Белоруссии хиреющая транспортная схема прибалтийских стран получила шанс для частичного восстановления своих позиций. Пользуясь моментом, латыши применяют гибкую тарифную политику в отношении грузотранзита. Не желая подпасть под вторичные санкции, третьи страны активнее используют латвийские порты, несмотря на то, что ведущие к ним экспортные маршруты проходят через российскую и частично через белорусскую территорию. Отсюда и происходит растущий грузопоток к портам Латвии из Казахстана и в обратном направлении.



"Казахстан не попадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США", – сообщил в кулуарах Съезда лидеров мировых и традиционных религий вице-премьер Казахстана, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Еще одним следствием "многовекторности" Нур-Султана, вновь ставшего Астаной, является все более активное вписывание Литвы в транзитные планы центральноазиатской страны. В июне стало известно о договоренности сторон по поводу подключения Транскаспийского транзитного коридора к порту Клайпеда (и в целом к долгоиграющему проекту Rail Batica). "С Казахстаном сотрудничество в области морского транспорта продолжается, но наша цель – увеличить грузопотоки в Казахстан и из Казахстана. Литва располагает достаточными мощностями для обеспечения беспрепятственного транзита казахстанских грузов через Литву", – поясняет гендиректор Клайпедского морского порта Альгис Латакас. Обращает на себя внимание и рекордное увеличение товарооборота Казахстана с прибалтийскими странами.



Пытаясь решить проблему обхода ненадежного прибалтийского транзита, Москва и Минск активно прорабатывают вопрос о полной переориентации внешнеторгового транзита Белоруссии на порты российского северо-запада (Ленинградская область и Мурманск), но здесь придется столкнуться с проблемами не только санкционного, но и объективного естественно-географического свойства. Как отмечает заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук, "тарифное расстояние через порты России существенно превышает тарифное расстояние при перевозке из Беларуси в Клайпеду: дистанция до Усть-Луги длиннее на 55%, а до Мурманска – в 3,3 раза" (схожие диспропорции в сравнении с латвийскими портами). Остаются и вопросы с размером оплаты операторам за вагоны и за перевалку в российских портах: "Очевидно, что эти параметры дороже расценок в прибалтийских портах. К тому же в России на данный момент сохраняется дефицит портовых мощностей для экспорта удобрений (речь идет о продукции "Беларуськалия". – Ред.). В результате чего сами российские компании этой сферы пользуются портами стран Балтии".



В перспективе решить проблему планируется строительством "белорусского" терминала под Санкт-Петербургом в районе Бронка – Ломоносов. Стоит отметить и отсутствие, несмотря на развитие портовой инфраструктуры в Ленинградской области (Усть-Луга), специализированных экспортных зерновых терминалов. В настоящее время угольный терминал в порту Высоцк перепрофилируется под перевалку зерна. Кроме того, в той же Усть-Луге калининградским агрохолдингом "Содружество" к 2026 году планируется построить зерновой терминал мощностью 10 млн. тонн в год – соответствующее соглашение было подписано на Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне.



…11 августа вслед за Литвой латвийский сейм объявил Россию государством – спонсором терроризма. Провокационная политика окончательно "потерявших берега" прибалтийских режимов не в последнюю очередь обусловлена транспортно-экономической географией региона, используемой в деструктивных геополитических целях. И ответ на подобные вызовы не может ограничиваться тактическим маневрированием, частными коммерческими интересами или надеждами на "авось, все рассосется".



Дм.Нефедов

20.09.2022