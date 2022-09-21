Global Times: США скармливают миру "горькие пилюли" рецессии. Но ими уже сыты по горло

08:36 21.09.2022

Global Times

Китай

США скармливают миру "горькие пилюли" рецессии. Но ими уже сыты по горло.



Сильный доллар не должен стать острым лезвием, режущим весь мир

Деньги и наручники - ИноСМИ, 1920, 21.09.2022



"Агрессивные" меры ФРС США привели к аномальному росту доллара, сообщает GT. Но этот "успех" - всего лишь результат некомпетентной борьбы с инфляцией. Америка пытается скрыть кризис своей экономической системы и распространяет его на весь мир.

Федеральный резерв США проведет во вторник и среду важное совещание, в центре повестки которого будет вопрос о повышении процентных ставок. Многие ожидают, что ФРС с целью обуздания инфляции поднимет ставки еще как минимум на 75 базисных пунктов. Это снова увеличит стоимость американского доллара по отношению к другим валютам, хотя она и без того достигла двадцатилетнего максимума. Из-за агрессивных действий Федерального резерва доллар переживает подъем, "какой случается раз в поколение". А для многих стран это может стать началом очередного кошмара.



Это будет уже пятое повышение учетных ставок ФРС.

Непосредственная цель меры заключается в том, чтобы ослабить высокое инфляционное давление в США. Но, если поискать первопричины, станет ясно: это неизбежное следствие слепого и неограниченного печатания денег в стране для временного поддержания состояния "процветания". Иными словами, Вашингтон оказался бессилен перед лицом глубоко укоренившихся проблем, которые вскрыл финансовый кризис 2008 года. Более того, он не желает их решать. Вместо этого он крайне недальновидно скрывает свои сложности и пытается добиться расположения Уолл-стрит. В то же время, пользуясь гегемонией своей условной единицы, он поступает с этим кризисом так, будто это сточные воды: сливает его во внешний мир.



Суперсильный доллар и крах остальных валют в определенной мере замедлят испепеляющую инфляцию в американской экономике, но расплачиваться за это придется другим странам. Здесь уместно вспомнить известную пословицу: "Когда Америка болеет, таблетки приходится принимать всему миру". Мощная инфляция, экономический спад и прочие проблемы уже проявляются во многих государствах в больших масштабах. За этот год 36 валют потеряли как минимум 10% своей стоимости. Шри-ланкийская рупия и аргентинский песо упали более чем на 20% с тех пор, как укрепился доллар.



Это не только ухудшило ситуацию в и без того слабых экономиках Европы и Японии, но и заставило множество развивающихся стран глотать горькие пилюли рецессии, причиной которой является завезенная из-за рубежа инфляция. Огромное число семей обнищало в один миг. Это ненормальная ситуация, и такого быть не должно. Но такова жестокая правда, стоящая за "сдерживанием инфляции" в США.

На самом деле после окончания Второй мировой войны Америка несколько раз использовала долларовую гегемонию в целях "финансового грабежа" и "экспорта кризисов" в другие страны. На Западе существует популярное высказывание: США не проливая слез наслаждаются огромными привилегиями, которые создают доллар и дефицит, и используют никчемные бумажные банкноты для расхищения ресурсов и заводов других стран.



Каждый цикл подорожания доллара в прошлых десятилетиях оставил о себе крайне неприятные воспоминания. В первом из них разразился долговой кризис в Латинской Америке. На втором круге от "двух потерянных десятилетий" пострадала Япония. А на третьем произошел финансовый кризис в Азии. Во время последнего, который еще остался в памяти многих, более ста миллионов человек из среднего класса обеднели, о чем свидетельствуют оценки Всемирного банка. Укрепляющийся доллар снова и снова режет мир подобно острому лезвию.



Так что пока политическая элита в Вашингтоне превозносит миф об "американской системе" и ставит себе в заслугу "смягчение кризиса", тысячи бедных семей во всем мире страдают от этого. Элита это понимает, но предпочитает демонстрировать безразличие и высокомерие, как будто "гегемон" достоин такой привилегии. Как выразился в 1970-е годы бывший министр финансов США Джон Конналли (John Connally), "доллар - это наша валюта, но ваша проблема". Сегодня условная единица Америки снова стала проблемой мира. Трудно поверить в чистоту и высокую нравственность "процветания" Штатов.



Однако скрывать кризис вечно невозможно. Вашингтон постоянно закладывает мины, но обезвреживанием не занимается никогда. Так что со временем США сами подорвутся на этом минном поле. Некомпетентность финансового руководства страны разоблачает череда повышений процентных ставок, которые способствуют аномальному росту курса американской валюты. Цель этого действия – остановить острую инфляцию.



В самих Штатах этот рост сопровождается увеличением стоимости корпоративного финансирования, давлением на жителей – чтобы они возвращали кредиты – а также повышением цен на экспортную продукцию. Между тем доверие к доллару как к мировой валюте постоянно подрывается американской политикой под лозунгом "разори соседа". Тревога и чувство незащищенности, порождаемые американской денежной единицей в мире, положили начало упадку долларовой гегемонии и осуществляемой Вашингтоном ненасытной эксплуатации. Европа, Азия, Ближний Восток и другие регионы встали на путь "дедолларизации", а это неизбежно приведет к диверсификации международной валютной системы.



Оптимальный способ сдержать беснующуюся гегемонию - это переход к истинной многосторонности. Будь то азиатский финансовый кризис 1997 года или мировой финансовый кризис в 2008 году, мир постоянно спотыкается об один и тот же камень. Но этот камень уже не такой прочный. Нестабильность и хрупкость финансовых рынков снова у всех на виду. Именно в такие моменты мировое сообщество должно твердо настраиваться на сотрудничество и выстраивать надежную, комплексную, долгосрочную и многостороннюю глобальную финансовую систему. И делать это надо без промедлений.