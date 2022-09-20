"Бекет-2022". Казахстан начал маневры сил "территориальной обороны" на севере страны

08:49 21.09.2022

В Костанайской области началось межведомственное учение "Бекет-2022"

Обеспечить межведомственную координацию, отработать элементы взаимодействия разноведомственных сил, проверить состояние мобилизационной готовности уполномоченных органов и подразделений территориальной обороны – эти и другие задачи будут поставлены перед участниками комплексного учения



МО РК, 20 сентября



Обеспечить межведомственную координацию, отработать элементы взаимодействия разноведомственных сил, проверить состояние мобилизационной готовности уполномоченных органов и подразделений территориальной обороны – эти и другие задачи будут поставлены перед участниками комплексного учения.

На учения призваны военнообязанные, числящиеся в бригаде территориальной обороны Костанайской области. С ними проводятся занятия по основным предметам боевой учебы.

Комплексное учение пройдет в два этапа, его активная фаза начнется 21 сентября. В течение пяти дней представители госорганов и силовых ведомств по утвержденному плану учения "Бекет-2022" отработают различные сценарии преодоления кризисных ситуаций и противодействия внешним угрозам.

В рамках учения на некоторых улицах областного центра будет ограничено движение, о чем местное население будет дополнительно проинформировано.