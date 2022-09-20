С газиком. Финляндия призналась в тайной закупке российского СПГ

09:04 21.09.2022

Финская госкомпания призналась в вынужденной закупке СПГ в России



Финская государственная компания Gasum призналась, что ей приходится импортировать сжиженный природный газ из России. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по коммуникациям компании Ольгу Вяйсянен.



В конце мая "Газпром" прекратил поставки газа Gasum из-за того, что финская компания отказалась платить за него в рублях.



В то же время Gasum продолжает импортировать из России СПГ. В издании отмечают, что у к компании есть долгосрочный контракт на поставку СПГ с "Газпром экспорт", который действует по принципу "Бери или плати".



"Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него", - отметили в компании.



Gasum закупает российский СПГ с 2018 года. Однако в компании не раскрывают объемы поставок.



Анатолий Ильин