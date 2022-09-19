Над Тайванем "тучи ходят хмуро". Напряжение между США и Китаем возрастает, - Владимир Овчинский

09:09 21.09.2022 Над Тайванем "тучи ходят хмуро". Напряжение между США и Китаем возрастает

Владимир Овчинский Юрий Жданов



Напряженность вокруг Тайваня не только не спадает, она достигла самой опасной точки за последнее время. Байден 18 сентября 2022 г. перешел "красную черту", заявив в интервью каналу CBS, что США выступят в защиту Тайваня, если Китай предпримет попытку развязать военный конфликт с островом.



О сценариях военного противостояния США и Китая написано за последние годы немало. Из последних новостей на эту тему отметим следующее.



Не стоит недооценивать НОАК



Согласно новому отчету Национального университета обороны США (который анализирует CNN 16.09.2022) , военные лидеры Китая имеют потенциальную слабость.



Отсутствие перекрестного обучения определяется как возможная ахиллесова пята в НОАК, но аналитики по-прежнему опасаются недооценивать возможности Китая.



В отчете исследована предыстория более 300 высших офицеров НОАК из ее пяти служб - армии, флота, военно-воздушных сил, ракетных войск и сил стратегической поддержки - за шесть лет, предшествовавших 2021 году. Руководители служб вряд ли имели опыт работы в какой-либо отрасли, кроме той, в которой они начинали свою карьеру.



Другими словами, солдаты НОАК остаются солдатами, моряки остаются моряками, летчики остаются летчиками. В отчете говорится, что они редко выходят за пределы этих бункеров, отмечая резкий контраст с армией США, где перекрестное обучение является законным требованием с 1986 года.



Далее в 73-страничном отчете говорится, что эта "жесткость… может снизить эффективность Китая в будущих конфликтах", особенно в конфликтах, требующих высокого уровня совместных действий, и предполагается, что силы НОАК увязнут в подобных действиях.



По словам автора отчета Джоэла Ватноу, высшие руководители НОАК могут столкнуться с большими проблемами из-за отсутствия перекрестной подготовки.



"Например, оперативные командиры редко имеют опыт карьерного роста в логистике, и наоборот", - говорится в отчете Вутноу. "Оперативные командиры, которым никогда не нужно было достигать высокого уровня понимания логистики или технического обслуживания, могут не суметь оптимально использовать эти силы".



Бригада армии НОАК под командованием Восточного театра военных действий совместно с департаментом военно-морского флота, военно-воздушных сил и армейской авиации организует красно-синие боевые учения для войск в Чжанчжоу, Китай, 2 сентября 2022 года.

Также было отмечено еще одно ключевое отличие: в США почти все четырехзвездные командиры имели боевой опыт. В Китае почти половина были "профессиональными политическими комиссарами".



Карл Шустер, бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США на Гавайях, сказал, что новый отчет "является лучшей оценкой того, где Китай находится и куда движется, которую я когда-либо видел".



Но он предостерег от использования его в качестве прогноза того, как НОАК может вести себя в войне. Китай отлично обучает новобранцев и больше не полагается на призывников.



Шустер подсчитал, что Китай отстает от США примерно на четыре или пять лет с точки зрения возможностей совместных операций, но предупредил, что недавние учения "предполагают, что они догоняют".



Он сослался на недавние китайские операции, такие как операции вокруг Тайваня после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров в начале августа, как демонстрацию этого.



"Негласный вывод исследования о том, что НОАК может быть не в состоянии проводить эффективные совместные операции, неуместен", - сказал Шустер.



В отчете Ватноу также были обнаружены демографические различия между лидерами Китая и США.



"Старшие (китайские) офицеры были однородны по возрасту, образованию, полу и этнической принадлежности", - говорится в отчете.



Среди четырехзвездочных офицеров китайские офицеры в среднем были старше своих американских коллег (64 против 60) и имели больше лет службы в армии (46 против 40).



"Руководство США также было более разнообразным, с двумя женщинами и тремя афроамериканцами, по сравнению с однородным руководством НОАК (полностью мужчины и 99% ханьцев)", - говорится в отчете.



И последнее резкое отличие: 58% американских офицеров служили в другой стране, в то время как ни один из китайских офицеров не имел опыта работы за границей.



Вновь принятые на работу китайские государственные служащие проходят военную подготовку в народном суде района Шичжун в Цзаочжуане, Китай, 3 сентября 2022 года.

В отчете также отмечается, как китайский лидер Си Цзиньпин ужесточил контроль над руководством НОАК после того, как в 2013 году взял под свой контроль КПК.



В качестве председателя Центрального военного совета Китая Си лично участвовал в подборе старших офицеров.



"Все офицеры НОАК являются членами Коммунистической партии Китая и должны обладать достаточной политической проницательностью, чтобы продемонстрировать лояльность Си и его повестке дня", - говорится в отчете.



Си также осуществляет географическую ротацию высших офицеров внутри Китая, чтобы они не развивали "сети покровительства".



Вслед за Пелоси полетели дроны



CNN (17.09.2022) пишет, что недавно в китайской социальной сети Weibo появился видеоролик, который показывает, как выглядят беспилотники гражданского назначения, троллингующие тайваньских военных. Военные Тайваня позже подтвердили, что эти загадочные угрозы действительно являются гражданскими дронами из материкового Китая.



Видео показывает подробные кадры военных объектов и персонала на отдаленных тайваньских островах Цзиньмэнь, сделанные с помощью дронов. Сопровождаемые саундтреками, от баллад до танцевальной музыки и множеством смайликов, клипы призваны подчеркнуть неподготовленность тайваньских войск.



На одном видео запечатлен момент, когда четыре солдата из Тайваня понимают, что за ними наблюдает беспилотник, парящий в небе над их сторожевым постом. Застигнутые врасплох, они в ответ бросают камни во вторгшегося беспилотника, который приближается так близко, что вы можете разглядеть лица отдельных солдат.



Видеозапись этих странных встреч стала вирусной в китайских социальных сетях и вызвала сотни комментариев, высмеивающих тайваньскую армию. Ролики, кажется, раскрывают поразительную уязвимость: способность китайских беспилотников фотографировать запрещенные военные объекты на Тайване в любое время.



Аналитики говорят, что кадры, которые транслируются по Интернету, показывая военные объекты и персонал в мельчайших подробностях для всего мира, в лучшем случае смущают Тайвань, а в худшем - просто опасны.



Вторжения беспилотников происходят на фоне обострения напряженности после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022г.



Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что вторжения беспилотников являются последним усилением давления Китая. Это новый фронт в китайской тактике ведения войны в "серой зоне" для запугивания острова. 1 сентября 2022 г., после предупреждения о том, что он воспользуется своим правом на самооборону, Тайвань впервые сбил беспилотник.



Пекин отмахнулся от вторжений беспилотников, назвав их "пустяками". На вопрос о беспилотниках гражданского назначения, летающих в районе Цзиньмэнь, представитель министерства иностранных дел Китая недавно ответил: "Китайские беспилотники, летающие над территорией Китая - чему тут удивляться?"



Подпитывая подозрения, Китай не удалил видео из своего жестко цензурированного интернета и не предотвратил полеты дронов через свое строго контролируемое воздушное пространство.



Пекин также, похоже, не заинтересован в попытках наказать тех, кто стоит за кадрами. Полет дронов над отечественными военными объектами карается тюремным сроком.



На кадрах с дронов виден тайваньский военный объект на островах Цзиньмэнь.

Изабель Хилтон, журналист-международник и давний наблюдатель за Китаем, сказала, что невозможно узнать, кто пилотировал дроны, и именно поэтому они так хорошо подходили для "опровержимого преследования".



Машины кажутся гражданскими моделями, но "могут управляться кем угодно, в том числе военными", - сказала Хилтон, основатель China Dialogue, предположив, что за управлением могут стоять "государственные учреждения под видом народного движения".



Хилтон провела параллель с событиями в Южно-Китайском море, где Китай обвиняют в использовании морского ополчения для обеспечения соблюдения своих территориальных претензий путем наводнения спорных районов сотнями якобы гражданских рыбацких лодок.



Западные эксперты говорят, что ополчение, которое иногда называют китайскими "голубыми человечками", финансируется и контролируется Народно-освободительной армией. Китай не признает их существования, а на вопросы называет их "морской милицией" .



Эксперты говорят, что у Пекина есть военно-морской флот, существование которого он даже не признает.

В обеих сферах идеальным результатом для Китая является получение преимущества "без привлечения военных", сказала Хилтон.



"Используете ли вы рыбацкие лодки или гражданские беспилотники, это не похоже на официальную политику. Это не похоже на прямое военное преследование в том смысле, в каком выглядит вторжение военного самолета. Так что это провокация, которую невозможно отрицать"."



Хилтон сказал, что беспилотники служили не только в разведывательных целях - "они летают очень низко над военными объектами или делают очень четкие фотографии индивидуально опознаваемых солдат", - они также могут оказывать психологическое воздействие на солдат, которые "находят свои лица" очень четко размещенные в китайских социальных сетях, где их могут оскорбить и где люди могут призывать их к убийству". Тайваньские СМИ сообщают, что такое разоблачение может повредить моральному духу солдат острова.



"Все это очень деморализует тайваньцев, и поддерживается на уровне, который призван не дать Тайваню расслабиться, не дать Тайваню забыть об угрозе", - сказала Хилтон.



"(Это) предназначено, чтобы напомнить Тайваню, что от давления Китая никуда не деться и что, в конце концов, Китай возьмет верх. Это цель".



Тайваньский майор указывает на карту, показывающую недавние вторжения беспилотников.

Тролли с дронами



Но не все подозревают невидимую руку китайских военных.



Пол Хуанг, научный сотрудник Тайваньского фонда общественного мнения, некоммерческого неправительственного аналитического центра, считает, что дронами управляют частные граждане, которые "может быть, из любопытства, может быть, из-за национализма" хотят спровоцировать Тайвань.



"Пролетая так близко к тайваньскому военному сторожевому посту и привлекая их внимание… На самом деле никакие военные не стали бы развертывать или использовать свои беспилотники таким образом. И, честно говоря, я не вижу веских причин, чтобы НОАК даже попробует что-нибудь в этом роде, - сказал Хуанг.



Тем не менее, в чем он и Хилтон согласны, так это в том, что Пекин мог бы остановить вторжение беспилотников, если бы захотел, но он этого не делает, потому что видит преимущество в том, чтобы позволить им продолжаться.



"Пекин (рассматривает вторжения) как попытку собственного населения троллить Тайвань, провоцировать Тайвань, высмеивать некомпетентность Тайваня. Они рассматривают это как пропагандистскую победу", - сказал Хуан.



Тайваньские солдаты запускают осветительные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, летающие вблизи отдаленных островов Тайваня.

Тайваньские солдаты запускают осветительные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, летающие вблизи отдаленных островов Тайваня.



Если Китай вторгнется, острова Цзиньмэнь, большая часть которых находится под контролем Тайваня, станут заманчивой первой целью. Расположенные всего в нескольких милях от города Сямэнь на материковом Китае и в сотнях миль от столицы Тайваня Тайбэя, они крайне уязвимы.



Противодесантные шипы размещены вдоль побережья тайваньских островов Цзиньмэнь, которые находятся недалеко от побережья Китая.

Противодесантные шипы размещены вдоль побережья тайваньских островов Цзиньмэнь, которые находятся недалеко от побережья Китая.



Именно по этой причине в течение последних семи десятилетий пляжи в Цзиньмэнь были усеяны бесчисленными железными шипами, предназначенными для того, чтобы любое десантное нападение было как можно более дорогостоящим для сил вторжения.



Для Тайваня проблема заключается в том, что природа этой силы вторжения меняется.



Близость островов Цзиньмэнь к материку ставит их в один ряд с коммерчески доступными дронами, которые дешевы и многочисленны в Китае, где находится второй по величине рынок машин в мире и нет недостатка в потенциальных операторах среди его населения в 1,4 миллиарда человек.



И хотя железные шипы могут быть полезны при вторжении на пляж, они мало что сделают против оператора беспилотника, который троллит тайваньских военных из безопасного парка Сямэнь.



Тем не менее, Хуанг сказал, что Пекин может сожалеть о том, что не смог обуздать троллей, кем бы они ни были.



Он сказал, что Тайвань может попросить DJI, китайского производителя, чей логотип появился в нескольких видеороликах о троллинге, сделать острова Цзиньмэнь зоной ограниченного доступа в своей базе данных - шаг, который не позволит операторам запускать туда дроны.



Если DJI откажется подчиниться, Тайвань может исключить ее со своего рынка, что нанесет еще один удар по компании, которая уже была добавлена ​​в черный список инвестиций США из-за ее предполагаемых связей с китайским государством. DJI, ведущий мировой производитель дронов, отказался комментировать эту статью CNN.



"Пропагандистская победа" Пекина может иметь и другие непреднамеренные и нежелательные для него последствия.



Вскоре после серии вторжений беспилотников министерство национальной обороны Тайваня объявило, что со следующего года остров развернет новую систему защиты от беспилотников на военных базах. Он также объявил о планах увеличить свой общий оборонный бюджет до рекордных 19,4 млрд долларов, что на 13,9% больше, чем в 2022 году.



Тайвань демонстрирует оружие против беспилотников на этой фотографии, опубликованной его министерством обороны.

Тайвань демонстрирует оружие против беспилотников на этой фотографии, опубликованной его министерством обороны.



Тем временем Тайвань, похоже, осознал, что игнорировать беспилотники и их загадочных операторов нельзя. Через несколько дней после того, как был сбит первый такой беспилотник, тайваньские военные опубликовали в СМИ серию фотографий, демонстрирующих новое блестящее оружие против дронов. Казалось, он посылает собственное пропагандистское сообщение: в следующий раз, когда прилетят дроны, он будет готов.



19.09.22 Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663740540





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