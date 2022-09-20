Свадьба с Донбассом. Пан или пропал: Россия пошла ва-банк с референдумами, - Д.Попов

09:26 21.09.2022

Почти одновременно две республики, ДНР и ЛНР, и две области, Херсонская и Запорожская, заявили о референдумах по присоединению к России. Это и проверка, и поворотный момент. А главное - ответ на вопрос: насколько все серьезно, насколько всерьез меняется Россия.



Свадьба с Донбассом



Вот примитивная и с погрешностями аналогия. Парень с девушкой встречаются, в любви друг другу клянутся, даже живут вместе, за годы кое-какое имущество нажили. А потом она говорит: "Женись". Вроде бы формальность, а с другой стороны: ведь это союз перед Богом и людьми, в здравии и в болезни, в горе и в радости, единое целое, пока смерть не разлучит…



Единое целое - это очень важно для тех, кто сейчас сражается. Для их понимания, для внутреннего состояния. Потому что когда нет границ республик и областей, а есть граница России, на вопрос "за что бьемся?" остается только один, понятный любому русскому на уровне его сути ответ: за Родину.



С чисто военной точки зрения, с точки зрения применения сил и средств, тоже многое меняется. Все же между обстрелами российских территорий и поселков и танками врага на своей земле - существенная разница.



С принятием Донбасса (ДНР и ЛНР) в состав России никаких проблем не будет. И не потому что "заслужил" - в его неформальном гимне есть горькие и очень точные, про восемь лет безвременья слова: "В кровавом полюшке один за всех стоит и держит небосвод Донбасс". А потому что среди тех целей СВО, которые были названы вслух, есть освобождение республик. И еще потому что ДНР и ЛНР - признанные Россией республики. Международное право здесь никак не нарушается, Путин всю цепочку недавно объяснял, поищите, если хотите. И Крым, кстати, тоже проходил все процедуры последовательно.



Именно поэтому в сложной ситуации оказываются Херсонская и Запорожская области. Конечно, Вячеслав Володин уже заявил, что Госдума поддержит жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины (!) в случае их решения войти в состав России. И даже уже предложения звучат, что, например, Запорожская область должна будет называться Запорожский край. И даты референдумов - с 23 по 27 сентября - объявлены.



Но. Формально Херсонская и Запорожская области - области Украины. Об автономии не заявляли. Россия их отдельным субъектом не признавала. Однако решение было найдено. Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий заявил, что на референдум в области будут вынесены сразу вопросы о выходе из состава Украины, создании государства и его вхождении в РФ. Точно также, как это было сделано в 2014 в Крыму.



СВО на Украине становится народной: к чему приведет "самомобилизация"



Если Запорожская и Херсонская области будут приняты в состав России вот так, как есть, значит, Россия изменилась до неузнаваемости. Это одновременно и утверждение страны как империи, которая имеет право устанавливать свои правила (до сих пор это делали только США), и игра ва-банк. Пан или пропал.



Если же начнутся замыливание, заметание под ковер, затягивание, поиск компромиссов, "жесты доброй воли" и прочие мирные инициативы… Значит - люди что здесь, что на освобожденных территориях опять почувствуют кислый запах предательства. Значит… Нет, даже думать об этом не хочется.



Дм. Попов

20.09.22