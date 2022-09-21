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Путин: Указ о частичной мобилизации подписан, Россия может применить ядерное оружие (обращение к народу)
09:35 21.09.2022

видео-трансляция тут -
https://www.1tv.ru/news/issue/2022-09-21/09:00

Путин: Указ о частичной мобилизации подписан, мобилизационные мероприятия начнутся сегодня

Путин: Указ о частичной мобилизации подписан, мобилизационные мероприятия начнутся сегодня
Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам России в среду заявил, что указ о частичной мобилизации в стране подписан.

"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября", - сказал президент.

Глава государства пояснил, что согласно указу на военную службу будут призваны только граждане, состоящие в запасе. В первую очередь те, кто проходил службу в ВС РФ и имеет соответствующие навыки, опыт и учетную специальность.

Также президент сказал, что предварительно мобилизованные пройдут военную подготовку.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что в настоящий момент представители западных стран перешли всякую грань.

Он уточнил, что безответственные политики говорят о поставках наступательного вооружения на территорию Украины.

"В свою очередь этим оружием наносятся удары по территории Российской Федерации", - заявил Путин.

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INTERFAX.RU - Россия сделает все для обеспечения безопасности на референдумах в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях, и поддержит решение, которое примут жители этих территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю", - сказал Путин в своем видеообращении в среду.

"И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", - отметил он.

В Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета с полным разграблением нашей страны", - сказал Путин во время обращения к гражданам.

Киевские власти после начала спецоперации на переговорах в Стамбуле позитивно реагировали на предложения России, но после достижения компромиссов Запад заставил их сорвать все договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении в среду.

"О чем хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. И эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад", - сказал Путин.

"Поэтому после достижения определенных компромиссов, Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности", - подчеркнул президент.

"При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - заявил президент Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам Российской Федерации.

Источник - МК
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