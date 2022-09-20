В Навоийской области нелегальные золотоискатели убежали, увидев представителей УзбСената

11:30 21.09.2022

На днях рабочая группа Сената провела изучение в Навоийской области.



Как сообщили в пресс-службе парламента, в первый день рабочая группа поговорила с руководителями отрасли, специалистами, экспертами и ответственными лицами, обсудила существующую проблему и пути ее устранения.



После этого рабочая группа побывала в Берансае Навбахарского района. Там изучили дела, связанные с незаконной добычей золота.



Здесь нелегальные золотоискатели проводили раскопки в нескольких ямах, но когда рабочая группа была на месте нарушители сбежали, бросив все свои предметы. В целях предупреждения подобных случаев в дальнейшем ответственным организациям области даны поручения по усилению контроля за случаями незаконной добычи золота.



В составе республиканской рабочей группы во главе с сенаторами работают ответственные сотрудники МЧС, МВД, Навоийской специализированной прокуратуры, Государственного комитета промышленной безопасности, инспекции по контролю за горно-геологической деятельностью Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам.