"Пошел к врагу". Депутат Маткеримов рассказал о "героизме" и "подвигах" в Баткене генерала К.Ташиева

12:00 21.09.2022

Не могу не сказать о подвиге и героизме Камчыбека Кыдыршаевича [Ташиева], сказал депутат Айбек Маткеримов ("Ата-Журт Кыргызстан") 21 сентября на заседании Жогорку Кенеша, комментируя вторжение Таджикистана на Кыргызстан.



"Некоторые политики, которые критиковали его за присвоение звания "Героя Кыргызстана", спрятали свои головы и лежали в норе. Когда все утихло, начали выходить. Но Камчыбек Кыдыршаевич отличился от них, он вместе с военными был на майдане и защищал Родину. Мы слышим, что говорят военнослужащие: "то, что генерал был с нами, придавало нам больше сил и духа". Для Родины он рисковал своей жизнью, принимал решающие шаги, пошел к врагам и вызволил 4 наших военнослужащих", - отметил он.



Переговоры под руководством президента, по его словам, дали хорошие результаты. Стрельба завершилась, добавил Маткеримов.



Депутат приветствовал выступление президента Садыра Жапарова на Генассамблее ООН об агрессии Таджикистана.