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|КырДепутат Бакиров: "В высших эшелонах есть лица таджикской национальности, надо их проверить..."
12:10 21.09.2022
В высших эшелонах есть лица таджикской национальности, надо их проверить, - депутат о возможной утечке информации
Бишкек (АКИpress) – У нас в стране в высших эшелонах власти есть лица таджикской национальности, сказал депутат Омурбек Бакиров (Кок-Жарский округ) на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, надо их проверить.
"Откуда просачивается информация? Кому выдается? Надо рассмотреть в комитетах и внести на рассмотрение палаты", - сказал депутат.