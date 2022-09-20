КырДепутат Бакиров: "В высших эшелонах есть лица таджикской национальности, надо их проверить..."

12:10 21.09.2022

В высших эшелонах есть лица таджикской национальности, надо их проверить, - депутат о возможной утечке информации



Бишкек (АКИpress) – У нас в стране в высших эшелонах власти есть лица таджикской национальности, сказал депутат Омурбек Бакиров (Кок-Жарский округ) на заседании Жогорку Кенеша.



По его словам, надо их проверить.



"Откуда просачивается информация? Кому выдается? Надо рассмотреть в комитетах и внести на рассмотрение палаты", - сказал депутат.