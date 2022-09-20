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Вторник, 20.09.2022
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Бишкек. Задержан подозреваемый в избиении вождя кыргызов-саяков Мотуева. Он сидел с ним в тюрьме
13:22 21.09.2022

Задержан подозреваемый в нападении на Нурлана Мотуева, сообщили 21 сентября в пресс-службе МВД.

Днем 18 сентября в Бишкеке на перекрестке улиц Московская-Гоголя избили Мотуева. Также у него отобрали барсетку, внутри которой было 32 тыс. сомов, телефон, паспорт и пенсионное удостоверение.

Тогда милиция возбудила уголовное дело по ст.207 ("Разбой") УК КР.

Оперативники Третьего Управления Уголовного розыска МВД и Свердловского РУВД задержали подозреваемого Б.И. Он является уроженцем Жалал-Абадской области и был ранее судим за разбой и угон.

По версии следствия, задержанный отбывал наказание в КП-32 вместе с Мотуевым. Подозреваемый знал, где живет Мотуев и другую информацию о нем. Как рассказал задержанный, он поругался с потерпевшим и захотел отомстить. Подозреваемый и двое его знакомых приехали к Мотуеву и избили его.

Задержанного водворили в ИВС, его машину на штрафстоянку.

В рамках следствия разыскиваются другие подозреваемые.

Источник - svodka.akipress.org
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