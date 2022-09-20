Бишкек. Задержан подозреваемый в избиении вождя кыргызов-саяков Мотуева. Он сидел с ним в тюрьме

13:22 21.09.2022

Задержан подозреваемый в нападении на Нурлана Мотуева, сообщили 21 сентября в пресс-службе МВД.



Днем 18 сентября в Бишкеке на перекрестке улиц Московская-Гоголя избили Мотуева. Также у него отобрали барсетку, внутри которой было 32 тыс. сомов, телефон, паспорт и пенсионное удостоверение.



Тогда милиция возбудила уголовное дело по ст.207 ("Разбой") УК КР.



Оперативники Третьего Управления Уголовного розыска МВД и Свердловского РУВД задержали подозреваемого Б.И. Он является уроженцем Жалал-Абадской области и был ранее судим за разбой и угон.



По версии следствия, задержанный отбывал наказание в КП-32 вместе с Мотуевым. Подозреваемый знал, где живет Мотуев и другую информацию о нем. Как рассказал задержанный, он поругался с потерпевшим и захотел отомстить. Подозреваемый и двое его знакомых приехали к Мотуеву и избили его.



Задержанного водворили в ИВС, его машину на штрафстоянку.



В рамках следствия разыскиваются другие подозреваемые.