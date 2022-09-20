 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.09.2022
14:52  Тревога Запада и будущее ШОС, - А.Савельев
13:22  Бишкек. Задержан подозреваемый в избиении вождя кыргызов-саяков Мотуева. Он сидел с ним в тюрьме
12:10  КырДепутат Бакиров: "В высших эшелонах есть лица таджикской национальности, надо их проверить..."
12:00  "Пошел к врагу". Депутат Маткеримов рассказал о "героизме" и "подвигах" в Баткене генерала К.Ташиева
11:46  Kaznet скорее болен.., - Анастасия Ахметова
11:30  В Навоийской области нелегальные золотоискатели убежали, увидев представителей УзбСената
09:35  Путин: Указ о частичной мобилизации подписан, Россия может применить ядерное оружие (обращение к народу)

09:26  Свадьба с Донбассом. Пан или пропал: Россия пошла ва-банк с референдумами, - Д.Попов
09:09  Над Тайванем "тучи ходят хмуро". Напряжение между США и Китаем возрастает, - Владимир Овчинский
09:04  С газиком. Финляндия призналась в тайной закупке российского СПГ
08:49  "Бекет-2022". Казахстан начал маневры сил "территориальной обороны" на севере страны
08:36  Global Times: США скармливают миру "горькие пилюли" рецессии. Но ими уже сыты по горло
08:33  Многовекторный Казахстан наращивает экспорт-импорт через Прибалтику, - Д.Нефедов
08:27  Большая игра Эрдогана: Турция вступит в конфликт России и Украины Но лишь тогда, когда определится победитель, - И.Стародубцев
08:23  Казахстанский "Народный банк" прекратил обслуживать российскую карту "Мир"
01:29  Смогли ли партнеры по ШОС стать "братьями навек"? - И.Джорбенадзе
01:23  Рено Жирар: "Зарождение движения многостороннего присоединения"
01:22  Россия переехала на многополярный Восток, - В.Гранкин
01:12  "Не свалиться в яму "отретушированного елбасизма", - Олжас Сулейменов
01:08  Forbes: Американская сланцевая отрасль близка к параличу. Европе она не поможет
00:39  США планируют передать Узбекистану и Таджикистану свои военные самолеты из Афганистана
00:03  Палестина бросает вызов газовым планам Израиля и Европы, - Игорь Субботин
00:01  Референдумы назначены. Через неделю Россия увеличится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области
Вторник, 20.09.2022
20:28  Почему Путин не объявляет мобилизацию? - Виктор Шацких
19:50  Ирина Винер предлагает России и Китаю создать альтернативную Олимпиаду
19:39  Папа Франциск проявил в Казахстане мирную безынициативность, - М.Фаустова
18:56  Сквер в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
18:54  Президентское послание Токаева: что услышали люди и как к нему отнеслись? - Г.Илеуова
18:52  ШОС и Казахстан. О логистике и лидерстве, - Данияр Ашимбаев
18:49  Блокировка сайтов. Кыргызстан нарушает Международный пакт о гражданских правах
18:41  По той же скользкой дорожке... Бывший казахстанский политик Галымжан Жакиянов вновь попал на страницы СМИ в Монголии, - Е.Сарсенбин
17:02  Погиб российский актер Сергей Пускепалис
13:23  Отказ от "зеленой" повестки раскалывает Европу
13:22  Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий
13:19  Западу не понравится следующий шаг России на Украине, - Тед Карпентер
13:17  Надежды Европы рухнули. У США нет лишних нефти и газа даже за деньги , - Кристиан Юришич
13:14  As-Sabeel: Европейская зима без российского газа. Сработает ли?
13:11  Журналисты нашли особняк Гульнары Каримовой в Подмосковье
13:10  Почему россияне придерживаются идей чайлдфри
11:47  Пойдет ли расширение на пользу ШОС? - Дина Малышева
11:42  О чем говорит сближение Казахстана и Китая? - Владимир Нежданов
09:59  Триумф(?!) ШОС означает сокращение "шагреневой кожи" американской гегемонии, - Ю.Тавровский
09:55  Безуглеродная поддержка: США не смогут увеличить экспорт нефти в ЕС, - Дм.Мигунов
08:34  ЧВК Вагнера в Африке и других местах. Работа у них такая, - В.Прохватилов
08:26  Что такое "деколонизация России"? - А.Кренгель
08:22  NYT: Российская армия уничтожает американские гаубицы на Украине иранскими дронами
07:56  Баткен: тела пяти кыргызстанцев не опознаны, 2 военных пропали без вести
07:49  В Казахстане стали задерживать российские грузовики с товарами из Европы
07:37  Британцы оказались перед выбором: "голодать или замерзнуть до смерти", - А.Яшлавский
07:33  Вторжение в Кыргызстан возглавлял тадж-генерал и экс-оппозиционер Шох Искандаров
00:57  Вашингтон берет под контроль Астану, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тревога Запада и будущее ШОС, - А.Савельев
14:52 21.09.2022

Александр Савельев

Тревога Запада и будущее ШОС

Обе волны расширения ШОС, как в 2017, так и в 2022 г., произошли уже во время обострения противостояния России и Китая с США и их союзниками.

Завершившийся в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вызвал неподдельную тревогу на Западе. Там всегда негативно относились к альтернативным центрам влияния, считая их угрозой своему доминированию. Безрезультатность попыток сколотить сплоченный глобальный антироссийский фронт в рамках стратегии на удушение и в конечном счете расчленение России не только стала поводом переосмыслить существующие неоколониальные правила международных отношений, но и вызвала панические настроения в западных аналитических кругах.

При создании ШОС в 2001 г. в нее вошли Россия, Китай, а также "осколки" распавшегося ровно за 10 лет до того СССР: Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Изначальной целью организации было укрепление стабильности и безопасности в регионе, развитие экономического и гуманитарного сотрудничества. ШОС возникла по итогам ряда соглашений по пограничному урегулированию между ее участниками и изначально не претендовала на глобальную геополитическую роль, хотя участие в ней двух влиятельных ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - России и КНР - объективно предопределяло рост значения организации. С предоставлением ряду государств статуса наблюдателей и партнеров, а также присоединением в 2017 г. Индии и Пакистана ШОС превратилась в крупнейшую евроазиатскую структуру, во многом определяющую не только региональное, но и глобальное будущее.

Самаркандский саммит 2022 г. подтвердил линию на дальнейшее расширение ШОС: в состав организации принят Иран, о своем намерении присоединиться к организации заявила Турция. Всего в различном статусе в работе ШОС участвуют более 30 государств, представляющих более половины населения и территории планеты и производящих чуть менее половины мирового ВВП. География ШОС простирается от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии и от Индийского океана до Арктики.

Обе волны расширения ШОС, как в 2017, так и в 2022 г., произошли уже во время обострения противостояния России и Китая с США и их союзниками. Это является явным свидетельством того, что, несмотря и даже вопреки сохраняющейся финансовой и геополитической зависимости от глобального Запада, развивающиеся страны Азии нацелены на пересмотр западноцентричного мироустройства.

Российско-китайское сближение уже давно является раздражающим фактором для США и их европейских сателлитов. Хотя западные стратеги уже отказались от попытки вовлечь КНР в антироссийскую коалицию, там по-прежнему звучат предложения обозначить новые красные линии для Пекина с целью недопущения его кооперации с РФ, в первую очередь в военной сфере и высокотехнологичных отраслях. Китайские компании принимают во внимание риски так называемых вторичных санкций и свою потенциальную уязвимость перед ними, особенно в наукоемких отраслях. Однако даже западные наблюдатели соглашаются в том, что Китай быстро и успешно преодолевает свое незначительное технологическое отставание, а угрозы изоляции на фоне консолидации развивающихся стран смехотворны и приводят к обратному результату. Подтверждение долгосрочного и стратегического характера российско-китайского взаимодействия было дано на первой после пандемии двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайскому руководителю вскоре предстоит переизбрание в качестве Генерального секретаря на юбилейном ХХ съезде КПК. Мало у кого существуют сомнения в его победе на выборах и последовательности внешней и внутренней политики.

Позиция другого члена ШОС - Индии вызвала гораздо более гневную и эмоциональную реакцию. Линия Нью-Дели на сохранение и развитие отношений с Россией, включая расширение двусторонней торговли с возможностью оплаты в национальных валютах, военно-техническое сотрудничество, политический нейтралитет Индии в конфликте вокруг бывш. УССР, наконец, само ее участие в деятельности альтернативной Западу ШОС стали предметом беспрецедентной критики со стороны западных аналитических структур и СМИ.

Разочарование в национально ориентированной политике Нью-Дели, резкие нападки и иллюзорная уверенность в подчиненности Индии западным интересам подвергают сомнению сам суверенитет этой великой страны. На Западе по-прежнему рассчитывают на испытанный временем девиз колониализма - "разделяй и властвуй". Созданный при прямом участии британских колонизаторов территориальный конфликт между Индией и Китаем является одним из инструментов давления на Нью-Дели, считается, что Индия не сможет эффективно противостоять Пекину без западной помощи. Отсюда прямой интерес Запада - разжигать этот конфликт и шантажировать Индию своей поддержкой.

Эта политика слишком примитивна для опытных в постколониальных конфликтах Индии и Китая: буквально накануне саммита ШОС стороны начали согласованный взаимный отвод войск в Восточном Ладакхе, так называемом "малом Тибете", районе территориальных споров двух стран. Отвечая на тревогу западных стратегов по поводу пророссийского дрейфа Нью-Дели, авторитетные индийские эксперты уже заявили о важности России в сохранении баланса между Индией и Китаем и приверженности Нью-Дели курсу "стратегической двойственности".

В Индии, в отличие от Запада, удовлетворены стабильным развитием отношений с РФ и ее ролью в обеспечении макрорегиональной и глобальной безопасности. Слова индийского премьер-министра Нарендры Моди, что "сейчас не время войн", сказанные им во время встречи с российским президентом в Самарканде, являются скорее данью уважения пацифизму Махатмы Ганди, нежели критикой специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

Индия является основой, краеугольным камнем индо-тихоокеанской стратегии США, направленной против Китая и России, любое сближение Нью-Дели с главными противниками Вашингтона воспринимается там как ослабление позиций в глобальном противостоянии и вызывает резкое неприятие. Индия выбирает неправильную сторону историю - такие оскорбительные для суверенитета выражения все чаще используются западными стратегами и СМИ. Масла в огонь добавила обошедшая весь мир фотография тройного рукопожатия лидеров России, Китая и Индии. Стратегическое согласие, не говоря о союзе, между тремя великими державами является кошмарным сном для евроатлантического мирового господства и залогом успешной трансформации мирового порядка, его переходом к многополярности. Поэтому именно Тибет и конструктивное разрешение территориальных споров между Индией и Китаем, наряду с успешным проведением российской спецоперации на территории бывш. УССР, становятся одной из главных пружин мирового развития.

Почти незаметный холодок окружал на саммите премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Настороженность вызвана неясностью внутриполитической ситуации в стране и перспективами ее развития. Отстранение от власти через импичмент бывшего премьер-министра Имран Хана, который обвинил США в инспирировании смены власти, определили закономерную осторожность других членов ШОС в общении с новым руководством Пакистана. По всей видимости, выжидательность в отношениях будет сохраняться еще некоторое время. Пакистанский премьер в своем выступлении в Самарканде заявил о приверженности базовым принципам ШОС по поддержанию региональной и глобальной стабильности, а также обратил внимание на экономические аспекты сотрудничества. В условиях гражданского противостояния в Пакистане и после катастрофического наводнения, поставившего значительную часть многомиллионного населения страны под угрозу голода, экономические проблемы выходят на первый план. Близкие к правительственным кругам эксперты и СМИ Исламабада активизировали вопрос мирного сосуществования с Индией, что является сейчас общим трендом в Южной и Восточной Азии на фоне некоторого сближения между Пекином и Нью-Дели.

Настойчивый поиск общих подходов к даже самым сложным и застарелым вопросам международных отношений, оставленным еще колониальным прошлым, является одним из существенных преимуществ ШОС. Успехи организации в этой кропотливой работе разрушают старательно создаваемые англосаксами и их подельниками по колониализму во многом искусственные конфликты, лишают глобальный Запад возможностей продолжать использовать региональную нестабильность в своих корыстных интересах.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663761120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд соглашений подписан между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Алихана Смаилова
- Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам предпринимательства
- О логистике и лидерстве
- МИИР РК напоминает иностранным перевозчикам о правилах ввоза в Казахстан грузов из ЕС
- В Костанайской области началось межведомственное учение "Бекет-2022"
- Рабочий график главы государства
- Закон Республики Казахстан от 17 сентября 2022 года №142-VII ЗРК
- Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии государственных похорон Елизаветы II
- Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться - Алихан Смаилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  