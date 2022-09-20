Дата названа. Досрочные президентские пройдут в Казахстане 20/11

18:40 21.09.2022

21 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных выборов президента



Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.



Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, предусматривающие введение в республике однократного президентского срока без права переизбрания.