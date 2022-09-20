 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 21.09.2022
22:58  Отпочковавшаяся от Эфиопии Эритрея напала на отсоединившееся после нее "государство Тыграй". Афро-каша
22:55  Идея референдума на Тайване для Китая неприемлема, - В.Скосырев
20:23  Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встал на сторону дехкан
19:24  Похождения Его Величества смотрящего Кыргызстана в Генеральной Ассамблеи ООН, - Носир Сабиров
18:55  Россия отправила-таки в своей ракете с Байконура американского космо-диверсанта Рубио
18:40  Дата названа. Досрочные президентские пройдут в Казахстане 20/11
14:52  Тревога Запада и будущее ШОС, - А.Савельев

13:22  Бишкек. Задержан подозреваемый в избиении вождя кыргызов-саяков Мотуева. Он сидел с ним в тюрьме
12:10  КырДепутат Бакиров: "В высших эшелонах есть лица таджикской национальности, надо их проверить..."
12:00  "Пошел к врагу". Депутат Маткеримов рассказал о "героизме" и "подвигах" в Баткене генерала К.Ташиева
11:46  Kaznet скорее болен.., - Анастасия Ахметова
11:30  В Навоийской области нелегальные золотоискатели убежали, увидев представителей УзбСената
09:35  Путин: Указ о частичной мобилизации подписан, Россия может применить ядерное оружие (обращение к народу)
09:26  Свадьба с Донбассом. Пан или пропал: Россия пошла ва-банк с референдумами, - Д.Попов
09:09  Над Тайванем "тучи ходят хмуро". Напряжение между США и Китаем возрастает, - Владимир Овчинский
09:04  С газиком. Финляндия призналась в тайной закупке российского СПГ
08:49  "Бекет-2022". Казахстан начал маневры сил "территориальной обороны" на севере страны
08:36  Global Times: США скармливают миру "горькие пилюли" рецессии. Но ими уже сыты по горло
08:33  Многовекторный Казахстан наращивает экспорт-импорт через Прибалтику, - Д.Нефедов
08:27  Большая игра Эрдогана: Турция вступит в конфликт России и Украины Но лишь тогда, когда определится победитель, - И.Стародубцев
08:23  Казахстанский "Народный банк" прекратил обслуживать российскую карту "Мир"
01:29  Смогли ли партнеры по ШОС стать "братьями навек"? - И.Джорбенадзе
01:23  Рено Жирар: "Зарождение движения многостороннего присоединения"
01:22  Россия переехала на многополярный Восток, - В.Гранкин
01:12  "Не свалиться в яму "отретушированного елбасизма", - Олжас Сулейменов
01:08  Forbes: Американская сланцевая отрасль близка к параличу. Европе она не поможет
00:39  США планируют передать Узбекистану и Таджикистану свои военные самолеты из Афганистана
00:03  Палестина бросает вызов газовым планам Израиля и Европы, - Игорь Субботин
00:01  Референдумы назначены. Через неделю Россия увеличится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области
Вторник, 20.09.2022
20:28  Почему Путин не объявляет мобилизацию? - Виктор Шацких
19:50  Ирина Винер предлагает России и Китаю создать альтернативную Олимпиаду
19:39  Папа Франциск проявил в Казахстане мирную безынициативность, - М.Фаустова
18:56  Сквер в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
18:54  Президентское послание Токаева: что услышали люди и как к нему отнеслись? - Г.Илеуова
18:52  ШОС и Казахстан. О логистике и лидерстве, - Данияр Ашимбаев
18:49  Блокировка сайтов. Кыргызстан нарушает Международный пакт о гражданских правах
18:41  По той же скользкой дорожке... Бывший казахстанский политик Галымжан Жакиянов вновь попал на страницы СМИ в Монголии, - Е.Сарсенбин
17:02  Погиб российский актер Сергей Пускепалис
13:23  Отказ от "зеленой" повестки раскалывает Европу
13:22  Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий
13:19  Западу не понравится следующий шаг России на Украине, - Тед Карпентер
13:17  Надежды Европы рухнули. У США нет лишних нефти и газа даже за деньги , - Кристиан Юришич
13:14  As-Sabeel: Европейская зима без российского газа. Сработает ли?
13:11  Журналисты нашли особняк Гульнары Каримовой в Подмосковье
13:10  Почему россияне придерживаются идей чайлдфри
11:47  Пойдет ли расширение на пользу ШОС? - Дина Малышева
11:42  О чем говорит сближение Казахстана и Китая? - Владимир Нежданов
09:59  Триумф(?!) ШОС означает сокращение "шагреневой кожи" американской гегемонии, - Ю.Тавровский
09:55  Безуглеродная поддержка: США не смогут увеличить экспорт нефти в ЕС, - Дм.Мигунов
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08:26  Что такое "деколонизация России"? - А.Кренгель
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    Казахстан   | 
Дата названа. Досрочные президентские пройдут в Казахстане 20/11
18:40 21.09.2022

21 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных выборов президента

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, предусматривающие введение в республике однократного президентского срока без права переизбрания.

Источник - 24.kg
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