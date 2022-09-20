Россия отправила-таки в своей ракете с Байконура американского космо-диверсанта Рубио

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18:55 21.09.2022
Ракета "Союз" с уроженцем Казахстана на борту стартовала с Байконура
Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео ночного неба. На нем виден след ракеты, сообщает Zakon.kz.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "К.Э. Циолковский" стартовала с Байконура в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США.
К международной космической станции отправились российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.
39-летний Дмитрий Петелин – уроженец Казахстана. Он родился в Костанае.
Пользователи Казнета делятся фотографиями и видео с ракетой в ночном небе.
МКС-68 – долговременная экспедиция. По планам экипаж будет работать на МКС 188 суток – до 28 марта 2023 года.
Данияр Кунафин