Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встал на сторону дехкан

20:23 21.09.2022

Для доведения всех требований местных аграриев аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с руководителями хлопкоперерабатывающих заводов региона и международными торговцами хлопком, сообщает Zakon.kz.



Стороны обсудили актуальные вопросы в сфере хлопкоробства, акимат области внес предложения.



Сразу скажу, что мы – на стороне народа. Я согласен с требованиями людей, но и вас мы понимаем. Прошу подумать о положении дехкан. Крестьяне не согласны с низкими ценами на выращенное в этом году. Они говорили и об обмане на весах в хлопкоприемных пунктах, а также о том, что лаборатории намеренно снижают качество хлопка. Такого не должно быть. А вообще, на будущее я бы рекомендовал вам заниматься не только очисткой и продажей хлопка, но и его переработкой. Если откроются швейные фабрики, многие проблемы будут решены. И крестьянам выгодно, и внутренний рынок будет расти. Также будут открыты новые рабочие места. Если вы возьметесь за это дело, мы готовы поддержать

Дархан Сатыбалды



Стороны обсудили общие вопросы.



С 21 сентября аграриям выплатят аванс в 250 тысяч тенге за тонну хлопка-сырца. Окончательная цена будет зависеть от биржи.



Стоимость реализации хлопка-сырца находится в прямой зависимости от цены хлопка-волокна на мировом рынке и устанавливается в соответствии с индексом Ливерпульской биржи. В регионе 21 хлопкоперерабатывающий завод имеет более 200 хлопкоприемных пунктов.

Дархан Сатыбалды



В 2022 году в области засеяли более 125 тысяч га хлопчатника. Это 15% от всей посевной площади.



Предполагается, что урожайность хлопка-сырца составит более 330 тысяч тонн по 26,2 центнера с гектара.



На сегодняшний день в области собрали 16 тысяч тонн хлопка, сбор продолжается. Всего в этой сфере трудятся более 25 тысяч агроформирований.



В прошлом году тонна хлопка-сырца в среднем составляла 320-380 тысяч тенге.



68 тысяч тонн хлопкового волокна экспортировали в Россию, Китай, Турцию, Латвию, Молдову, Беларусь, Германию, Бельгию. Остальные 19 тысяч тонн продали на внутренний рынок.



Данияр Кунафин