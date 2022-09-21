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Идея референдума на Тайване для Китая неприемлема, - В.Скосырев
22:55 21.09.2022

21.09.2022
Пекин пообещал Тайбэю златые горы, чтобы избежать войны
Владимир Скосырев

Китайские военные моряки бдительно следят за тем, какие корабли следуют через Тайваньский пролив.
Китай готов сделать все, что возможно, ради мирного воссоединения с Тайванем. Представитель Пекина сказал, что остров сохранит свой образ жизни и социальную систему, включая свободу религий. Как полагают наблюдатели, это предложение Китай сделал, желая избежать разрушений в случае применения силы и учитывая опыт Украины. Проблема в том, что формула "одна страна, две системы", выдвигаемая КНР, для ведущих политических сил острова неприемлема. Они боятся, что Тайвань разделит судьбу Гонконга, где от автономии мало что осталось.

Задание протянуть Тайбэю оливковую ветвь выполнили представители управления по делам Тайваня при правительстве КНР. Они напомнили не только предложение о двух системах, но и о встрече в 2015 году в Сингапуре Ма Инцзю, экс-президента Тайваня, с председателем КНР Си Цзиньпином. Та встреча, по словам чиновников управления, показала, что "китайский народ по обе стороны Тайваньского пролива чрезвычайно умен и способен сам разрешить свои проблемы". Нюанс состоит в том, что Ма возглавлял партию Гоминьдан, которая проиграла выборы Демократической прогрессивной партии нынешнего президента Цай Инвэнь. А с Цай Пекин отказывается проводить переговоры, считая ее приверженцем сепаратизма.

Характерно, что китайские эксперты и СМИ стали сравнивать положение вокруг Тайваня с событиями вокруг Украины. Юань Чжэн, заместитель директора Института американских исследований в Академии социальных наук Китая, говорит, что кризис в Украине придал США уверенности. США хотят применить опыт Украины в ситуации с Тайванем и сдержать КНР. "Хотя тайваньский вопрос абсолютно не такой, как украинский, это, по существу, тоже спор между двумя крупными державами. Вашингтон хочет превратить Тайвань в дикобраза и увеличить цену воссоединения для Китая", – говорит он. А пекинская газета "Хуанцю шибао" пишет, что президент США Джозеф Байден вновь повторил, что готов защищать Тайвань.

Более того, из его интервью американскому медиа следует, что Байден не против и провозглашения Тайванем независимости. Во всяком случае, этот вопрос он предоставил решать самим тайваньцам. Но такой ход – это не просто красная линия для КНР. По закону китайская армия имеет право ответить на провозглашение независимости военной акцией.

Это, как сказал "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, был бы самый трагический сценарий. Военная операция привела бы к массированным разрушениям на Тайване. Китай хочет этого избежать и предлагает переговоры. Но Цай Инвэнь готова их вести только на условиях переговоров между двумя государствами. Что для Пекина неприемлемо. Остается надеяться, что до худшего варианта – в частности, до проведения референдума на острове по вопросу провозглашения независимости – дело не дойдет.

Совершенно очевидно, что Пекину идея референдумов, будь то на Тайване, будь то в Украине, не по нутру. Не случайно представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя готовящиеся референдумы в Донбассе, сказал, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех сторон. Коснулся Ван во время регулярного брифинга для репортеров в Пекине и частичной мобилизации в России. Китай, сказал он, призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и диалогу.

Можно ли считать, что Пекин как бы отмежевался от категоричной позиции Москвы. Думается, его курс скорее двусмысленный, так же как двусмысленной остается политика Байдена по Тайваню. Ведь он так ясно и не подтвердил, что готов бросить американских солдат на защиту Тайваня. Тем не менее опасность войны вокруг острова сохраняется. Во вторник через Тайваньский пролив прошли американский миноносец Higgins, оснащенный управляемыми ракетами, и фрегат Канады Vancouver. Ши И, старший полковник восточного командования Китая, назвал этот вояж провокацией. О каких-либо ответных шагах Китая не сообщалось.

Однако вице-адмирал Карл Томас, командующий 7-м флотом США, сказал, что при желании Китай вполне в состоянии установить блокаду Тайваня. Ведь Китай обладает гораздо большим количеством кораблей, чем держит в этом регионе Америка.

Источник - НГ
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