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Отпочковавшаяся от Эфиопии Эритрея напала на отсоединившееся после нее "государство Тыграй". Афро-каша
22:58 21.09.2022

21.09.2022
Погасший было конфликт на востоке Африки разгорелся еще сильнее
Данила Моисеев

Боевые действия в мятежном эфиопском штате возобновились спустя месяцы перемирия.
Вооруженные силы Эритреи вторглись на территорию мятежного эфиопского штата Тыграй, начав широкомасштабное наступление. Во всяком случае, так трактуют происходящее де-факто власти самого штата, а также США. Видимо, эритрейские войска пользуются поддержкой властей Эфиопии, которые сами не могут справиться с тыграйскими сепаратистами. В любом случае приходящие новости свидетельствуют о том, что почти полугодовое перемирие в регионе прервано. Заморозки длящегося два года вооруженного конфликта между Эфиопией и Тыграем, над которой работали многие международные посредники, теперь скорее всего не будет. Военные действия могут приобрести затяжной характер, хотя у тыграйцев, которым приходится воевать на два фронта, шансов на успех становится все меньше.

Спикер Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) Гетачеу Реда заявил, что на границе его штата начались активные и широкомасштабные бои. "Эритрея развертывает всю свою армию, а также резервистов. Наши войска героически защищают свои позиции", – сказал он.

Насколько Эритрея решила задействовать все свои людские ресурсы, остается неясным. Поступают сообщения о том, что местным жителям приходят повестки. Официальный представитель США в странах Африканского Рога Майкл Хаммер осудил присутствие эритрейских войск на границе с Тыграем.

В последние пять месяцев уровень ожесточенности вооруженного конфликта между федеральными властями Эфиопии и сепаратистами штата снизился. Более того, тыграйцы, которых морально поддерживает Запад, заявляли о том, что они готовы приступить к мирным переговорам со своими противниками.

Начало вооруженному противостоянию было положено в ноябре 2020 года, после того как премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али не признал легитимность региональных выборов, которые он отменил под предлогом ограничений, связанных с COVID-19. А сам конфликт имеет давнюю историю. Тыграйцы, составляющие 6% населения страны, долгое время были ее политической элитой. НФОТ сыграл решающую роль в свержении марксистского режима Менгисту Хайле Мариама в 1991 году. После этого тыграйцы в течение 27 лет доминировали в органах власти, оттеснив представителей других этнических групп, прежде всего амхара и оромо. Но в 2018 году премьер-министром стал Абий Ахмед Али (наполовину амхара и оромо). Именно потеря тыграйцами своих позиций в центральных органах власти, наряду с непримиримой к любым проявлениям сепаратизма, бескомпромиссной и амбициозной политикой нового главы правительства, и привела к военному конфликту.

НФОТ начал в 2020 году боевые действия. Федеральный центр и его армия оказались более подготовлены к конфликту. Эфиопские солдаты вскоре дошли до столицы штата Тыграй, города Мекеле. Правда, успех дался не без помощи эритрейцев, у которых с тыграйцами давние исторические счеты. Хотя власти Эфиопии долгое время отрицали, что их армия действует совместно с войсками Эритреи, но вскоре стало очевидно, что договоренности между ними все-таки существуют. В марте 2021 года это признал и сам Абий Ахмед. Эритрейская оккупация значительных территорий Тыграя началась в ноябре 2020-го и закончилась в апреле следующего года. Она длилась до тех пор, пока Запад не потребовал вывода эритрейских войск из Тыграя. И вот, по-видимому, эритрейские власти решили проигнорировать предупреждения США.

"Пожалуй, происходящее пока нельзя назвать полномасштабным вторжением, поскольку заявления НФОТ на этот счет могут быть несколько преувеличены. Можно лишь констатировать, что неафишируемые мирные переговоры между федералами и тыграйцами, которые шли в Джибути, оказались в тупике. Все из-за требований НФОТ вернуть территории, захваченные амхарцами, и восстановить транспортные цепи, не говоря уже о гуманитарных поставках. К тому же недавно по Мекеле был нанесен удар при помощи беспилотника, что также продолжению переговорного процесса не способствовало", – отмечает автор Telegram-канала о Черной Африке Zangaro Today Алексей Целунов.

В разговоре с "НГ" он спрогнозировал, что конфликт скорее всего будет затяжным. Пока нет признаков прорывов фронтов и быстрого успеха одной из сторон. Тыграйцы надеются выйти к Судану для создания коридора. На эту страну они очень рассчитывают. У суданских властей напряженные отношения с Эритреей. Последняя же всерьез настроена на победу над НФОТ.

"У Эритреи и Эфиопии есть преимущество в вооружении. Эфиопские войска располагают беспилотной авиацией. Одно уже это способно помешать тыграйцам прорваться к Судану. Но в целом у сторон большие мобилизационные ресурсы, поэтому конфликт может продолжаться долго", – считает эксперт.

Источник - НГ
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