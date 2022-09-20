Лучший момент для падения рынков, - Мих.Хазин

23:22 21.09.2022

именно в сентябре американский фондовый рынок падает

Михаил Хазин



В эфире передачи "Экономика по-русски" Михаил Хазин и Владимир Левченко обсудили тему осенних катаклизмов на мировых рынках



Владимир Левченко.



Сентябрь - это исторически всегда самый слабый месяц для американского фондового рынка. Именно в сентябре американский фондовый рынок падает. В октябре тоже, но чуть-чуть реже.



А теперь давайте посмотрим, что происходит на долговом рынке. Долговой рынок он является ключевым. Потому что вот вся нынешняя и финансовая система, и вообще глобальная экономика, и не только сегодня, и не только последние 10 лет, и даже не только последние 100, она базируется на ссудном проценте.



Поэтому стоимость денег - это ключевой фактор для любой экономической системы. И долговой рынок является самым квалифицированным.



То есть если, а рынок криптовалюты, рынок каких-то, не знаю, там, производных финансовых инструментов, рынок, даже там, акций последние два, три, четыре года, не только в нашей стране, но и во всем мире пришло, ну, даже в нашей стране пришли 1 000 000 людей, а по всему миру это реально сотни миллионов.



И эти люди, они ну уж точно не профессионалы финансового рынка. И вот они, мало кто из них приходит на долговой рынок. Хотя изначально, конечно, да. Но вот что мы делаем?



Когда у нас изначально появляются какие-то сбережения, мы эти сбережения, естественно, мы не бежим сразу покупать на них ну, не знаю, там, биткоины, к примеру, хотя в последние годы люди так и делали, а мы изначально вкладываем их в низко рискованный инструмент, которым являются либо надежные депозиты в надежных банках, либо, соответственно, высоконадежные облигации.



Пресловутый черный лебедь которого так ждут, может тоже учесть осеннюю традицию.



Михаил Хазин:



Монетки, монетки, монетки золотые.



Владимир Левченко:



Ну, золотые монеты - это отдельная история...



Михаил Хазин:



Самый консервативный инструмент за последние 5000 лет.



Владимир Левченко:



Да, Миш, согласен, но мы не живем с тобой, не то что 5000 лет, но даже 500 не живем. Поэтому, ну, вот золото, кстати…золото падало пять месяцев подряд.



Михаил Хазин:



Это бумажное золото, это бумажное золото.



Владимир Левченко:



Ну, слушай, а у нас нет другого золота



Михаил Хазин:



А ты попробуй купить физическое золото.



Владимир Левченко:



Легко. Легко, вообще. Пока. Это может измениться. Но ты мое мнение на этот счет знаешь. Но пока легко. Вот то, что происходит на рынке золота последние месяцы и годы, но здесь есть отдельные параллели.