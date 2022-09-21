КазЭкономика. Нет спасения от ценового безумия? - Алма Бектенова

00:09 22.09.2022 Нет спасения от ценового безумия?

Ценники на продукты меняются едва ли не каждый день, а меры правительства по стабилизации не дают результатов.



Девятый вал



По данным Бюро национальной статистики, к середине сентября стоимость социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ) выросла почти на 20% в годовом выражении. Но казахстанцы могут с уверенность сказать – многие продукты подорожали в два-три раза.



Корзина СЗПТ содержит 19 товаров, правительство и акиматы изо всех сил пытаются удержать цену на них в относительных рамках, однако контролирующие меры весьма спорны и зачастую неэффективны. Только за прошедшую неделю подорожали яйца І категории – на 1,6%, рожки – на 2,2%, рис – на 1,1%.



В частности, за год мясо птицы подорожало сразу на 28%. В тройке антилидеров Мангистауская область (43,8%), Актюбинская (37,8%) и Павлодарская (35,2%) области. При этом производство незначительно выросло, за полгода птицефабрики выдали 64,2 тысячи тонн свежего и охлажденного мяса птицы (рост 3,5% по сравнению с прошлым годом), а также 75,9 тысячи тонн мороженого мяса (рост 0,1%).



Сильнее всего дорожают наиболее востребованные голени и бедра курицы, а стоимость килограмма курятины на рынках Алматы доходит до 1850 тенге. Как невесело шутят казахстанцы: говядину мы не покупаем уже давно, а теперь и курица становится роскошью.



Между тем, эксперты утверждают, что в ближайшем будущем куры подорожают еще на 50-60%. Причина – в росте цен на корма, на витамины, различные добавки и оборудование, коммунальные услуги. Фермеры считают, что государство должно увеличить субсидирование производства куртины, как минимум на те же 50%. В стране работают около 60 птицефабрик, но они чрезвычайно зависимы от импорта.



Подорожало и сливочное масло – почти на 15%. В антилидерах вновь Мангистауская область (29%), а также Жамбылская область и Шымкент (по 26%). С начала года в РК произвели 13,9 тысячи тонн масла, что на 12,6% меньше, чем за такой же период прошлого года. Сообщается, что казахстанские маслозаводы обеспечили внутренний рынок на 71%.



Бьет антирекорды и мука – к сентябрю ее цена возросла на 37%, при этом производство увеличилось всего на 1,5%. Значительно вырос экспорт – сразу на 36,2%, мукомолы продали за границу 764,7 тысячи тонн. Не отстает и молоко, оно подорожало на 22%, производство сократилось на 7%



Абсурдная ситуация складывается в овощном сегменте. Картофель подорожал за год на 33,4%, морковь – на 43,7%, репчатый лук – на 57,4%, свекла – на 62,1%, помидоры – на 42,4%, а белокочанная капуста – более чем в три раза (на 125%). И это при том, что правительство неоднократно утверждало – овощами Казахстан себя обеспечивает полностью.



Что исчезнет следующим?



Самым вопиющим примером стал рост цены на сахар, за год она увеличилась на 87%. Производство при этом выросло на 9%.



"Причиной дефицита и роста цен стал запрет на вывоз сахара из Российской Федерации, откуда завозилась значительная часть потребляемого в Казахстане сахара. Для стабилизации ситуации нами были утверждены квоты на беспошлинный ввоз из третьих стран – 350 тыс. тонн тростникового сахара-сырца для отечественных сахарных заводов, а также готового сахара для предприятий, производящих сахаросодержащую продукцию", – сообщили в Минсельхозе.



Предпринятые меры оказали лишь слабое воздействие. С весны в стране возник острейший дефицит сахара, в магазинах неоднократно возникали драки, а стоимость поднялась до 600 тенге за кг, в некоторых регионах она превысила 900 тенге.



Кроме того, как сообщалось, с 1 сентября Россия вновь начала поставлять нам сладкий продукт, но цены если и снизились, то незначительно. В конце августа премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству торговли проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга. Также правительство создало утопический план, который якобы позволит через пять лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн ежегодно. Для реализации плана необходимо вернуть посевные площади сахарной свеклы, модернизировать заводы, но прежде всего – наладить мелиорацию. В развитие отрасли будет вложено около 495 млрд. тенге. Сколько из этой суммы дойдет до фермеров и заводов – большой вопрос.



На сегодня при потреблении сахара в объеме 532 тыс. тонн в год обеспечение за счет отечественного сырья составило 7%, за счет переработки тростника-сырца отечественными заводами – 35%, импорта сахара – 58%.



Что касается непосредственно дефицита продуктов, то правительство все лето кивало на мировую обстановку, заявления ООН, что, дескать, нехватка еды возникла по всей планете, на нарушение логистических цепочек, войну между Россией и Украиной и на еще тысячу причин.



Кроме сахара, дефицитным может стать молочная продукция, считают эксперты, так как производство внутри страны снижается. В этом сегменте высока доля импорта, например, всю упаковку приобретают в России. Практически во всех группах товаров усиливается ассортиментный голод, такое мнение высказывают представители торговых сетей. Значительно сокращаются поставки продовольствия из РФ и Беларуси, в частности, это качественные консервы, колбасы, кондитерские изделия, детское питание, алкогольные и прохладительные напитки.



В сущности, внезапно исчезнуть может любой товар. Казахстан тотально зависим от импорта, причем степень этой зависимости и ее отражение в статистике искажается, поэтому зачастую потребители узнают об угрозе дефицита только у пустого прилавка – как это произошло с сахаром или с картофелем и морковью в прошлом году.



При этом Минсельхоз заверяет, что Казахстан на 80% обеспечен собственным продовольствием. Но, например, по данным агентства Energyprom, недостача до 20% наблюдается в овощном и фруктовом сегментах. Примерно столько же приходится импортировать подсолнечного и сливочного масла, а также мяса. Доля местного производства колбасных изделий составляет только 56,4%, сыров и творога – 56%, мяса птицы – 67,4%.



Борьба с ветряными мельницами



Приходится признать, что усилия по борьбе с ростом цен неэффективны. Кроме того, невозможно отделить объективное подорожание от спекуляций и ценового сговора. Еще в августе президенту Токаеву доложили о начале расследования в отношении спекулянтов, искусственно взвинчивающих цены на продукты. Вероятнее всего, на суд общественности представят несколько козлов отпущения, тогда как истинные виновники ценовой лихорадки останутся безнаказанными.



Сегодня на переднем фронте продуктовой битвы находятся акиматы, заставляющие магазины держать цены на пресловутые 19 СЗПТ. Открыты "горячие линии", которые явно раскаляются докрасна, так как предприниматели активно протестуют против соблюдения 15% торговой надбавки. Отраслевые ассоциации регулярно предвещают дефицит, поскольку, по их мнению, установленные расценки не покрывают расходов.



Президент Токаев еще летом раскритиковал такой подход. По его словам, правительство переложило ответственность за дороговизну на акиматы. "На рост цен повлияла продовольственная инфляция. Ее уровень достиг 19,2%. В целом некоторые виды продуктов сразу подорожали процентов на 80. Меры правительства, направленные на стабилизацию цен, оказались малоэффективными", – сказал президент.



"Правительство выделяет дополнительные средства из бюджета и корректирует цену лишь искусственно. Иными словами, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями. А по факту должно быть наоборот. Правительство переложило всю ответственность на регионы. Они используют административный ресурс и ходят по магазинам. Других путей и новых идей нет. Такая работа никогда не была эффективной. Словом, нет новой позиции, отвечающей закону рынка", – подчеркнул он. Тем не менее, вопреки разносу президента, акиматчики продолжают "ходить по магазинам", принимаются новые постановления, ограничивающие цены в конечном пункте – на прилавке.



В сентябре премьер-министр Алихан Смаилов также отругал подчиненных за неадекватное применение так называемой оборотной схемы – механизма дотаций, якобы позволяющих снижать стоимость продуктов. Ранее неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования оборотной схемы до 100 млрд. тенге, однако 10 регионов до сих пор этого не сделали, отметил премьер.



"Объемы продукции в стране есть. Производители готовы контрактоваться, но 26,3 миллиарда тенге не задействованы и находятся на счетах социально-предпринимательских корпораций", – сказал он.



Также Алихан Смаилов раскритиковал формальный характер контроля за торговыми надбавками и неэффективную работу региональных комиссий по расследованию посреднических цепочек. "Упущена работа по выявлению непродуктивных посредников, что приводит к их увеличению. В результате мы наблюдаем постоянный рост цен", – пояснил Смаилов. Особенно плохо дела обстоят в ЗКО и Туркестанской области.



Отдельно премьер-министр обвинил в неэффективности Министерство сельского хозяйства, допустившее космические цены на сахар. "Можно сказать, что эта работа министерством была провалена. Квотированием не удалось вовремя стабилизировать внутренний рынок, так как не было должной организации. Кроме того, сказалась длительность принятия решений руководством ведомства. В итоге страна столкнулась с ажиотажем", – заявил глава правительства.



Свою лепту в объяснение причин продовольственной инфляции внесли правоохранители.



СПК израсходовали 39 млрд. тенге, выделенные для сдерживания цен на продукты, фактически в пустоту, сообщил председатель Антикоррупционной службы Олжас Бектенов. По его данным, в СПК существуют значительные коррупционные риски.



"Это повсеместное внеконкурсное предоставление земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов, реализация активов аффилированным лицам по заниженной стоимости. Без видимого результата использовано 39 млрд. тенге, выделенных для стабилизации цен на продукты. Кредиты предоставлялись аффилированным компаниям, контроль над исполнением обязательств отсутствует", – сказал Олжас Бектенов. Как сообщается, в отношении должностных лиц СПК зарегистрировали 11 уголовных дел, ущерб составил более 7 млрд. тенге.



Готовьтесь к худшему



По прогнозам специалистов, ситуация в продовольственном секторе близка к срыву в штопор неконтролируемой гиперинфляции. Аналогичный период страна в своей новейшей истории пережила в начале 90-х годов, тогда цены на прилавках росли на сотни, а то и тысячи дензнаков в сутки. Отягощает положение постоянная девальвация тенге по отношению к доллару и нестабильность по отношению к рублю.



Кроме того, война в Европе затягивается, а значит не стоит ждать скорого восстановления логистических цепочек и снятия санкций. Истинной же причиной дороговизны является необеспеченная, несмотря на триллионные вливания, продовольственная безопасность Казахстана. Бюджетные субсидии производителям товаров разворовывались десятки лет и продолжают разворовываться.



Фактически, говорят эксперты, до 70% продуктовой корзины рядового казахстанца импортируется. Даже если предприятие считается отечественным, оно закупает комплектующие или работает на импортном сырье. Помимо прочего, правительство вынуждено квотировать экспорт, поскольку за границей товары стоят гораздо дороже – и подобные ограничения дополнительно сказываются на бизнесе.



Мы уже упустили возможность нарастить производство продовольствия, разумеется, невозможно и повысить доходы граждан адекватно инфляции. Любые же другие меры сегодня воспринимаются как попытка тушить пожар из брызгалки. Весьма вероятно, полагают эксперты, главный удар ценовой кулак нанесет зимой и весной следующего года, когда последствия международного кризиса развернутся в полную силу.



Бектенова Алма

21.09.2022 Источник - turanpress.kz

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