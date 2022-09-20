Россия начала экономическую спецоперацию против ЕС

00:24 22.09.2022

Западную Европу будут "перевоспитывать" методами укрощения непослушных цепных собак: холодом и голодом



Игнат Веремейчик



Классики советского кинематографа часто обладали прямо-таки историческим предвидением. Причем, в доступной всем и каждому сатирической форме. Взять, к примеру, знаменитую фразу управдомши из фильма Леонида Гайдая в исполнении актрисы Мордюковой: "…если не будут брать, отключим газ!". Очень похоже недавно прокомментировал лидер российского государства решение министров финансов стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России. Владимир Путин назвал ограничение цены на газ бесперспективным и "нерыночной глупостью". А министр энергетики РФ Николай Шульгинов немногим ранее заявил, что если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ, то Россия будет поставлять энергоресурсы в дружественные страны.



Западных лидеров это заявление озадачило. Вероятно, поэтому согласование пресловутого "потолка цен на российский газ" отдельными странами Европейского Союза, как говорят дипломаты, "столкнулось с трудностями". Еврокомиссия представит новые энергетические предложения на следующей неделе, заявил еврокомиссар Симсон.



Первое, о чем вспомнили власти стран Евросоюза, это слово "контракты". Дескать, Российская Федерация обязалась поставлять газ, так пускай выполняет "партнерский договор". Правда, в контрактах ничего не сказано о некоем "потолке цены". Да и само понятие "делового соглашения" оказалось весьма подмоченным усилиями самого Запада. К примеру, где, в каких контрактах или законах значится сама возможность замораживания российских золотовалютных резервов на сумму в 300 миллиардов долларов?



Между тем, обещание Москвы продавать углеводородное топливо только "дружественным странам", которые не пытаются установить идиотский "потолок цен", отнюдь не выглядит "пугалкой". Так, Россия перекрыла вентиль газопровода "Северный поток - 1", обеспечивающего прямую транспортировку природного газа в Германию. Понятно, что в силу дипломатических условностей компания "Газпром" заявила, что "кран" был закрыт по технической причине. Тем не менее, абсолютное большинство аналитиков считают, что это решение продиктовано гораздо более глубокими расчетами.



Так, эксперты турецкого издания Evrensel считают, что остановка поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток - 1", помимо необходимости отремонтировать турбины компрессоров, имеет несколько причин. Прежде всего, конечно, России надо популярно объяснить "западным партнерам" что откровенное мошенничество в отношении нашей страны не пройдет. Второе - добиться ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2", строительство которого завершилось в начале текущего года и обошлось в миллиарды евро. Дело в том, что, несмотря на санкции, Европа не сможет отказаться от природного газа из России. Поэтому нетрудно сделать дополнение к вышеупомянутым контрактам о том, что газ, получаемый по "Северному потоку - 1" технически поступал по "Северному потоку - 2".



В сумме, решение двух этих задач преследует одну цель. России необходимо ослабить широкий фронт, созданный против "Северного потока - 2" странами ЕС. Судя по недавним склокам в Евросоюзе, это уже происходит. К примеру, министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек допустил исключение Венгрии из Евросоюза (ЕС) из-за ее позиции по отношению к России. Дескать, лидер этой страны не проникся идей антироссийских санкций, в том числе в отношении поставок углеводородов.



Второй аспект европейцы уже прочувствовали на себе непосредственно, не вдаваясь в объяснения политиков. В условиях дефицита российского газа идет расшатывание экономики ЕС, подорожание всего и вся, начинают закрываться фабрики и заводы, растет инфляция. А впереди - зима, которая, по прогнозам, будет холодной.



Результат "замерзания" Европы предсказуем. Своими санкциями Запад попытался спровоцировать политическую нестабильность в России. Сегодня четко просматривается совершенно противоположная картина: остановка "Северного потока - 1" активно политически дестабилизирует Европейский Союз. Изнеженные и нервные европейцы не привыкли терпеть безденежье, холод и голод. А потому быстро сбиваются в разозленные и решительные группы.



Первыми мобилизуются крайне правые, националисты и леваки, которые и без того не поддерживают как местные правительства, так и политику ЕС в целом. А это значит, что улицы зимних европейских городов будет сотрясать митинги и акции протеста. Вслед за политическими активистами свое недовольство начнут выражать бюргеры. И даже если обыватели не станут ходить на митинги и бросать камни в полицейских, свой протест они выплеснут на выборах. А там до лавинообразной смены правительств стран ЕС недалеко. Фактически, это самая настоящая "экономическая спецоперация" против враждебного Запада. Причем, никакое американское оружие ЕС не поможет.