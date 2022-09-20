 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.09.2022
00:41  Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах? - Г.Илеуова
00:36  В Европе резко подорожал хлеб. Уже вырисовывается "линия голода", - Кристиан Юришич
00:35  На 24 виллах Алишера Усманова в Германии прошли обыски
00:33  Bloomberg: Европа на грани рецессии. Одна фраза Путина взвинтила цены на нефть и газ
00:31  Поправки в Конституцию как инструмент политики, - И.Арбышев
00:29  Коррупция, евнухи и Конфуций. На чем тысячелетиями держится Срединная империя. Читая Линду Джейвин
00:27  Садыр Жапаров с трибуны ООН рассказал о вооруженной агрессии Таджикистана против Кыргызстана

00:24  Россия начала экономическую спецоперацию против ЕС
00:09  КазЭкономика. Нет спасения от ценового безумия? - Алма Бектенова
Среда, 21.09.2022
23:22  Лучший момент для падения рынков, - Мих.Хазин
23:18  Мы на пороге третьей мировой войны. Запад объявил нам войну и уже ведет ее, - Александр Дугин
22:58  Отпочковавшаяся от Эфиопии Эритрея напала на отсоединившееся после нее "государство Тыграй". Афро-каша
22:55  Идея референдума на Тайване для Китая неприемлема, - В.Скосырев
20:23  Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встал на сторону дехкан
19:24  Похождения Его Величества смотрящего Кыргызстана в Генеральной Ассамблеи ООН, - Носир Сабиров
18:55  Россия отправила-таки в своей ракете с Байконура американского космо-диверсанта Рубио
18:40  Дата названа. Досрочные президентские пройдут в Казахстане 20/11
14:52  Тревога Запада и будущее ШОС, - А.Савельев
13:22  Бишкек. Задержан подозреваемый в избиении вождя кыргызов-саяков Мотуева. Он сидел с ним в тюрьме
12:10  КырДепутат Бакиров: "В высших эшелонах есть лица таджикской национальности, надо их проверить..."
12:00  "Пошел к врагу". Депутат Маткеримов рассказал о "героизме" и "подвигах" в Баткене генерала К.Ташиева
11:46  Kaznet скорее болен.., - Анастасия Ахметова
11:30  В Навоийской области нелегальные золотоискатели убежали, увидев представителей УзбСената
09:35  Путин: Указ о частичной мобилизации подписан, Россия может применить ядерное оружие (обращение к народу)
09:26  Свадьба с Донбассом. Пан или пропал: Россия пошла ва-банк с референдумами, - Д.Попов
09:09  Над Тайванем "тучи ходят хмуро". Напряжение между США и Китаем возрастает, - Владимир Овчинский
09:04  С газиком. Финляндия призналась в тайной закупке российского СПГ
08:49  "Бекет-2022". Казахстан начал маневры сил "территориальной обороны" на севере страны
08:36  Global Times: США скармливают миру "горькие пилюли" рецессии. Но ими уже сыты по горло
08:33  Многовекторный Казахстан наращивает экспорт-импорт через Прибалтику, - Д.Нефедов
08:27  Большая игра Эрдогана: Турция вступит в конфликт России и Украины Но лишь тогда, когда определится победитель, - И.Стародубцев
08:23  Казахстанский "Народный банк" прекратил обслуживать российскую карту "Мир"
01:29  Смогли ли партнеры по ШОС стать "братьями навек"? - И.Джорбенадзе
01:23  Рено Жирар: "Зарождение движения многостороннего присоединения"
01:22  Россия переехала на многополярный Восток, - В.Гранкин
01:12  "Не свалиться в яму "отретушированного елбасизма", - Олжас Сулейменов
01:08  Forbes: Американская сланцевая отрасль близка к параличу. Европе она не поможет
00:39  США планируют передать Узбекистану и Таджикистану свои военные самолеты из Афганистана
00:03  Палестина бросает вызов газовым планам Израиля и Европы, - Игорь Субботин
00:01  Референдумы назначены. Через неделю Россия увеличится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области
Вторник, 20.09.2022
20:28  Почему Путин не объявляет мобилизацию? - Виктор Шацких
19:50  Ирина Винер предлагает России и Китаю создать альтернативную Олимпиаду
19:39  Папа Франциск проявил в Казахстане мирную безынициативность, - М.Фаустова
18:56  Сквер в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
18:54  Президентское послание Токаева: что услышали люди и как к нему отнеслись? - Г.Илеуова
18:52  ШОС и Казахстан. О логистике и лидерстве, - Данияр Ашимбаев
18:49  Блокировка сайтов. Кыргызстан нарушает Международный пакт о гражданских правах
18:41  По той же скользкой дорожке... Бывший казахстанский политик Галымжан Жакиянов вновь попал на страницы СМИ в Монголии, - Е.Сарсенбин
17:02  Погиб российский актер Сергей Пускепалис
13:23  Отказ от "зеленой" повестки раскалывает Европу
13:22  Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия начала экономическую спецоперацию против ЕС
00:24 22.09.2022

Западную Европу будут "перевоспитывать" методами укрощения непослушных цепных собак: холодом и голодом

Игнат Веремейчик

Классики советского кинематографа часто обладали прямо-таки историческим предвидением. Причем, в доступной всем и каждому сатирической форме. Взять, к примеру, знаменитую фразу управдомши из фильма Леонида Гайдая в исполнении актрисы Мордюковой: "…если не будут брать, отключим газ!". Очень похоже недавно прокомментировал лидер российского государства решение министров финансов стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России. Владимир Путин назвал ограничение цены на газ бесперспективным и "нерыночной глупостью". А министр энергетики РФ Николай Шульгинов немногим ранее заявил, что если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ, то Россия будет поставлять энергоресурсы в дружественные страны.

Западных лидеров это заявление озадачило. Вероятно, поэтому согласование пресловутого "потолка цен на российский газ" отдельными странами Европейского Союза, как говорят дипломаты, "столкнулось с трудностями". Еврокомиссия представит новые энергетические предложения на следующей неделе, заявил еврокомиссар Симсон.

Первое, о чем вспомнили власти стран Евросоюза, это слово "контракты". Дескать, Российская Федерация обязалась поставлять газ, так пускай выполняет "партнерский договор". Правда, в контрактах ничего не сказано о некоем "потолке цены". Да и само понятие "делового соглашения" оказалось весьма подмоченным усилиями самого Запада. К примеру, где, в каких контрактах или законах значится сама возможность замораживания российских золотовалютных резервов на сумму в 300 миллиардов долларов?

Между тем, обещание Москвы продавать углеводородное топливо только "дружественным странам", которые не пытаются установить идиотский "потолок цен", отнюдь не выглядит "пугалкой". Так, Россия перекрыла вентиль газопровода "Северный поток - 1", обеспечивающего прямую транспортировку природного газа в Германию. Понятно, что в силу дипломатических условностей компания "Газпром" заявила, что "кран" был закрыт по технической причине. Тем не менее, абсолютное большинство аналитиков считают, что это решение продиктовано гораздо более глубокими расчетами.

Так, эксперты турецкого издания Evrensel считают, что остановка поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток - 1", помимо необходимости отремонтировать турбины компрессоров, имеет несколько причин. Прежде всего, конечно, России надо популярно объяснить "западным партнерам" что откровенное мошенничество в отношении нашей страны не пройдет. Второе - добиться ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2", строительство которого завершилось в начале текущего года и обошлось в миллиарды евро. Дело в том, что, несмотря на санкции, Европа не сможет отказаться от природного газа из России. Поэтому нетрудно сделать дополнение к вышеупомянутым контрактам о том, что газ, получаемый по "Северному потоку - 1" технически поступал по "Северному потоку - 2".

В сумме, решение двух этих задач преследует одну цель. России необходимо ослабить широкий фронт, созданный против "Северного потока - 2" странами ЕС. Судя по недавним склокам в Евросоюзе, это уже происходит. К примеру, министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек допустил исключение Венгрии из Евросоюза (ЕС) из-за ее позиции по отношению к России. Дескать, лидер этой страны не проникся идей антироссийских санкций, в том числе в отношении поставок углеводородов.

Второй аспект европейцы уже прочувствовали на себе непосредственно, не вдаваясь в объяснения политиков. В условиях дефицита российского газа идет расшатывание экономики ЕС, подорожание всего и вся, начинают закрываться фабрики и заводы, растет инфляция. А впереди - зима, которая, по прогнозам, будет холодной.

Результат "замерзания" Европы предсказуем. Своими санкциями Запад попытался спровоцировать политическую нестабильность в России. Сегодня четко просматривается совершенно противоположная картина: остановка "Северного потока - 1" активно политически дестабилизирует Европейский Союз. Изнеженные и нервные европейцы не привыкли терпеть безденежье, холод и голод. А потому быстро сбиваются в разозленные и решительные группы.

Первыми мобилизуются крайне правые, националисты и леваки, которые и без того не поддерживают как местные правительства, так и политику ЕС в целом. А это значит, что улицы зимних европейских городов будет сотрясать митинги и акции протеста. Вслед за политическими активистами свое недовольство начнут выражать бюргеры. И даже если обыватели не станут ходить на митинги и бросать камни в полицейских, свой протест они выплеснут на выборах. А там до лавинообразной смены правительств стран ЕС недалеко. Фактически, это самая настоящая "экономическая спецоперация" против враждебного Запада. Причем, никакое американское оружие ЕС не поможет.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663795440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд соглашений подписан между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Алихана Смаилова
- Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам предпринимательства
- О логистике и лидерстве
- МИИР РК напоминает иностранным перевозчикам о правилах ввоза в Казахстан грузов из ЕС
- В Костанайской области началось межведомственное учение "Бекет-2022"
- Рабочий график главы государства
- Закон Республики Казахстан от 17 сентября 2022 года №142-VII ЗРК
- Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии государственных похорон Елизаветы II
- Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться - Алихан Смаилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  