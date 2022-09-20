Садыр Жапаров с трибуны ООН рассказал о вооруженной агрессии Таджикистана против Кыргызстана

00:27 22.09.2022 "Ни сантиметра нашей земли не отдадим". Садыр Жапаров с трибуны ООН рассказал о вооруженной агрессии Таджикистана против Кыргызстана



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Бишкек (АКИpress) – На общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Кыргызстана Садыр Жапаро в прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе, который произошел 14-17 сентября.



Отрывок из выступления президента:



"Уважаемый господин Председатель,



Пользуясь этой возможностью, хочу с этой высокой трибуны довести до мирового сообщества фактическую ситуацию, которая складывается на южных рубежах нашей страны с учетом последних событий, связанных с очередным обострением ситуации на кыргызско-таджикской границе.



Сначала сделаю краткий экскурс в историю.



После распада Советского Союза в декабре 1991 года возникли спорные территории и пограничные проблемы. Некоторые из них не урегулированы и поныне.



Если по всему периметру советско-китайской границы было более двадцати спорных участков, то в Кыргызстане их насчитывалось пять.



Я хочу с гордостью напомнить мировому сообществу о том, что мы успешно завершили вопросы пограничного урегулирования вначале с Китаем в 1996 году и совместно с Казахстаном о точке стыка государственных границ трех стран в 1999 году.



Мы сейчас практически полностью завершили совместную работу и выходим на подписание Договора о государственной границе с Узбекистаном.



Мне приятно отметить о том, что государственные границы с указанными тремя соседними странами превратились в границы мира, добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.



Что касается отношений с Таджикистаном, то хотел бы отметить следующее.



Наши дружественные народы с незапамятных времен живут бок о бок. Нас объединяют общие ценности, культура, традиции и обычаи, у нас единое вероисповедание. Наши народы переплетены родственными узами. Недаром наш легендарный герой Манас был женат на таджикской царевне Каныкей.



Напомню также, что юридически распад Советского Союза произошел 21 декабря 1991 года в городе Алма-Ате в Казахстане, когда главы 11 новых независимых государств приняли Алма-Атинскую Декларацию "О создании Содружества Независимых Государств".



В Декларации было зафиксировано, что независимые государства признают и уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.



Они считают, что "укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов и служит делу мира и безопасности".



Страны осознают "свою ответственность за сохранение гражданского мира и межнационального согласия". Под этим юридическим документом поставили свои подписи президенты всех 11 государств-членов СНГ, включая и Республику Таджикистан.



В Московской Декларации СНГ "О соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников Содружества Независимых Государств" от 15 апреля 1994 года данный принцип был подтвержден президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



Он поставил свою подпись и согласился с этим документом. Достойно сожаления, что он сейчас отходит от этого принципа.



Рахмон в 1998 году совершил свой первый официальный визит в Кыргызстан после окончания кровавой гражданской войны в Таджикистане.



Позднее были заключены два двусторонних межгосударственных договора между Кыргызстаном и Таджикистаном: Договор об основах межгосударственных отношений от 12 июля 1996 года и Договор о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года.



Хочу заметить, что оба договора были подписаны в городе Душанбе.



Уважаемый господин Председатель,



С самого начала работы по урегулированию пограничных вопросов между нашими двумя государствами, кыргызская сторона всегда действовала в полном соответствии со взятыми на себя международными обязательствами, включая и двусторонние, вела переговоры в конструктивной манере, стараясь предлагать взаимовыгодные компромиссы.



Хочу отметить, что в апреле 2021 года произошла масштабная неспровоцированная агрессия вооруженных сил Таджикистана на нашу территорию, в результате чего погибли наши 36 гражданских лиц и был нанесен большой материальный ущерб.



Невзирая на неприятие моего шага и критику населения Кыргызстана (требовавшего встретиться на нейтральной территории), в июне прошлого года я полетел в город Душанбе, где встретился с президентом Рахмоном для того, чтобы попытаться найти взаимоприемлемые решения.



Ради моего народа я готов потратить не только десять часов на переговоры, как в тот раз, но любое время на то, чтобы раз и навсегда разрешить эту проблему.



Естественно, это решение должно быть взаимоприемлемым.



Тем более мне больно сообщить о том, что 14, 15 и 16 сентября текущего года произошли масштабные боевые столкновения на юге Кыргызстана. Нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы.



Около 140 тысяч наших гражданских лиц эвакуировано из приграничных населенных пунктов. Им оказывается необходимая помощь.



В этой связи хочу выразить искреннюю признательность системе ООН, нашим друзьям и партнерам за солидарность и моральную поддержку.



Нанесен большой материальный ущерб гражданским и военным объектам: домам, административным зданиям, школам, погранзаставам.



Любой материальный ущерб можно восстановить.



Не вернешь наших погибших мужественных защитников, которые не щадя жизни своей бились за свою землю, гражданских лиц, которые попали под обстрелы.



Мы всегда будем помнить подвиги наших доблестных воинов.



Эти акции неспровоцированной вооруженной агрессии со стороны Таджикистана тем более удручают, поскольку между нашими странами заключены международные договоры и обязательства.



Пакта сунт серванда (Pacta sunt servanda) гласит латинская поговорка - "Договоры должны соблюдаться".



Мы готовы к продолжению переговорного процесса с нашими таджикскими партнерами.



Причем, в любом формате.



С учетом того, что в результате последних противоправных действий соседей наше доверие пошатнулось, тем не менее, мы готовы к продолжению переговоров и международному посредничеству, включая ООН, ОБСЕ, ОДКБ.



У нас имеются задокументированные доказательства противоправных действий таджикской стороны за все прошедшие годы.



Мы никогда не начинали первыми. Всегда старались избегать применения оружия и тем более никогда не стреляли в безоружных гражданских!



Нам каждый раз приходится отвечать. В этой связи хотел бы подчеркнуть следующее: кыргызская сторона не претендует на чужие земли, но и сантиметра своей землей не намерена отдавать кому-либо.



Мы убеждены в том, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров, причем, с нашей стороны такая воля и готовность имеются.



Важнейшим вопросом на сегодняшний день является принятие неотложных мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечение любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения, укрепление доверия между нашими двумя государствами.



Мы всегда готовы к переговорам и к уточнению участков границы"



******



14 сентября на кыргызско-таджикской границе началась перестрелка между пограничниками двух стран. До 17 сентября ситуация характеризовалась напряженной. Таджикская сторона продолжала обстрел, несмотря на договоренности о полном прекращении огня на линии границы.



136 тыс. 770 граждан были вынуждены покинуть свои дома и бежать - они были эвакуированы.



По оперативным данным на 22:00 18 сентября, общее количество погибших составляет 59 человек, среди них дети. Количество пострадавших - более 160 человек. Ряд раненых привезли в Бишкек для проведения операций.



Погранслужба Кыргызстана заявляла, что таджикская сторона стреляет из стрелкового и группового оружия, минометов, использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию, использовали также артиллерийские установки.



В боестолкновениях с таджикской стороны принимали участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.



Таджикистан напал не только на Баткенскую область, но и на Ошскую.



Только к 18 сентября ситуация стала стабилизироваться.



В результате боестолкновений разрушена инфраструктура Баткенской области.



С полной хронологией событий 14-18 сентября на кыргызско-таджикской границе можно ознакомиться здесь.

https://kg.akipress.org/news:1805282 Источник - АКИpress

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