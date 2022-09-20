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Коррупция, евнухи и Конфуций. На чем тысячелетиями держится Срединная империя. Читая Линду ДжейвинКоррупция, евнухи и Конфуций. На чем тысячелетиями держится Срединная империя. Читая Линду Джейвин
00:29 22.09.2022

Коррупция, евнухи и Конфуций
На чем тысячелетиями держится Срединная империя

Алексей Белов
Об авторе: Алексей Анатольевич Белов – журналист, публицист.

Линда Джейвин. Наикратчайшая история Китая: От древних династий к современной супердержаве / Пер. с англ. О.Г. Постниковой. – М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2022. – 320 с.

Не знаю, как вам, а для меня Китай большую часть жизнь был чаем, цигуном, китайской медициной, злостным Конфуцием и пресвятым Лао-Цзы. Кровавый маоизм вместе с захватом любимого Тибета в прошлом веке считал досадным недоразумением. Оказалось, все не так просто, и политолог и писатель Линда Джейвин доходчиво объясняет, почему.

Китай хоть и не самая древняя из известных исторической науке цивилизаций, но уж точно самая долгоживущая. И если сведения о первой династии Шан (начало правления XVI век до н.э.) все же недостаточно историчны, то сменившая ее Чжоу отмечена сразу несколькими персонажами и произведениями, навсегда изменившими будущее не только Китая, но и всего мира. Что и говорить, время было осевое – в Китае явились Конфуций и Лао-Цзы, было создано "Искусство войны", в Индостане вслед за Махавирой просветлел Шакьямуни, в Элладе философствовали Сократ, Платон и Аристотель.

У меня конфуцианство всегда вызывало подозрения своим нивелированием личностных качеств, превозношением государства над человеком и практическим руководством по контролю и управлению последними. Неудивительно, что на протяжении последующих за своим появлением двух с половиной тысячелетий учение Кун-Цзы, то выходя на передний план, то терпя внешнее и временное поражение, не только выжило, но и сочеталось с марксизмом в его маоистской версии. Появление в 2004 году "Институтов Конфуция", распространяющих по миру культурную экспансию КНР, лишь подтверждают это предположение.

Или еще такой, казалось бы, посторонний факт – общеизвестное бинтование ног, жутко уродовавшие женские ножки для приведения в соответствие с извращенными идеалами красоты. Разные персонажи героически боролись с ними на протяжении веков, но полностью с ним покончить удалось лишь в начале прошлого века.

С другой стороны, даосизм многими исследователями признается одной из вершин восточного эзотеризма наряду с тибетской Ваджраяной и индийской Ведантой, и вряд ли можно найти хотя бы одну исторически зафиксированную жертву ищущих как земных радостей, так и бессмертия даосов. В этом, несомненно, уникальное многообразие Китая. А вот повальная мода на цигун, охватившая материковый Китай на рубеже тысячелетий, вызывает естественные подозрения. Во-первых, потому, что подлинный эзотеризм по определению не может быть массовым, ну а во-вторых – "в середине 1990-х КПК взяла все группы цигун под наблюдение", сообщает автор. Все, кроме всемирно известной Фалуньгун Ли Хунчжи, восставшей против абсолютизма КПК. Его учение не лучше, ибо сочетает в себе "буддийские и даосские идеи о сострадании с расизмом, гомофобией и убеждением, что инопланетяне опустошают души человечества для нечестивых целей". Типичный Нью Эйдж китайского разлива, ну да и Будда с ними.

Вернемся к нашим столпам Срединной империи. Кроме конфуцианства, абсолютно всю историю Китая сопровождала коррупция. Как минимум с династии Хань и до наших дней, включая монгольскую династию Юань и чжурчженьскую Цин. Автор приводит недавний пример семьи Вэнь Цзябао, "накопившей" почти 2,7 млрд долл. Конечно, Ху Цзиньтао попытался обуздать коррупцию, дабы она не привела к "краху партии и падению государства".

И наконец, евнухи. Да, банальные кастраты. С одной стороны, это было древнее наказание. С другой, "из кастратов получались полезные слуги, особенно для присмотра за женами и наложницами". И не только – из евнухов нередко получались успешные чиновники, талантливые ученые и героические полководцы. Они плели заговоры и устраивали перевороты. Последний императорский евнух Сунь Яотин умер в 1996 году в возрасте 94 лет. Он был кастрирован незадолго до падения династии Цин в 1912 году.

Автор считает, что, несмотря на некоторую либерализацию страны в 80–90-х, приход к власти Си Цзиньпина – своего рода возрождение маоистского авторитаризма. "В 2016 году КПК объявила его "руководящим ядром" – похвала, которой до него удостаивались только Мао, Дэн и Цзян Цзэминь". А синолог Джереми Барме назвал его "Председатель Всего" за неимоверное количество званий.

Несмотря на преодоление "абсолютной бедности" (59% китайцев относятся к среднему классу), благодаря современным технологиям КПК максимально контролирует жизнь китайцев. Продолжаются репрессии над уйгурами, преследование тибетцев и подавление других религиозных практик. Досталось даже маленькой еврейской диаспоре, когда-то выразившей свою преданность государству. Другие больные темы для КПК – забастовки рабочих и демонстрации в Гонконге, пандемия COVID-19 и ее последствия – антикитайский расизм по всему миру.

Впрочем, Линда Джейвин смотрит на происходящее по-даосски: "Пока что новая эра Си Цзиньпина – это лишь миг в сравнении с историей. Предположения о том, как долго она продлится и что будет дальше, я оставляю тем, кто сможет найти ответы в "Книге Перемен". Ну а мы, хлебнув китайского чайку, полистаем "И Цзин" да посмотрим какой-нибудь китайско-голливудский фильм, в надежде на лучшее будущее.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663795740


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