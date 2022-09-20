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Bloomberg: Европа на грани рецессии. Одна фраза Путина взвинтила цены на нефть и газ
00:33 22.09.2022

Bloomberg
США

В Европе выросли цены на нефть и газ после заявления Путина о частичной мобилизации

Нынешний кризис, из-за которого цены на энергоносители уже более чем всемеро превысили типичные сезонные показатели, подвел европейскую экономику вплотную к рецессии, сообщает Bloomberg.

После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации фьючерсы на эталонный газ подскочили на 10% и растут уже второй день подряд. Недавно Германия заявила, что национализирует UniperSE и предотвратит коллапс энергетического сектора, поскольку до зимы остались считанные дни. А британское правительство объявило о многомиллиардной финансовой помощи предприятиям.

"Сегодняшние заявления российского президента, безусловно, окажут эффект на стоимость газа в Европе, - подчеркнул Том Марзек-Мансер, глава отдела газовой аналитики лондонской компании ICIS. - Если ситуация обострится еще сильнее, трейдеры сосредоточатся на опасениях по поводу транзитных потоков".

Стоимость барреля нефти также выросла. Бочка WestTexas Intermediate подорожала до 87 долларов, прибавив целых 3,2%.

Напряженность растет и в ожидании решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Ожидается, что Центральный банк повысит ставку на 75 базисных пункта, и цифры достигнут уровня, о котором он предупреждал при публикации новых экономических прогнозов.

"Опасения насчет перебоев с поставками нефти поддерживают рост цен", - заявил аналитик по сырьевым товарам UBSGroup AG Джованни Стауново.

В тоже время евро резко упал по отношению к доллару, а облигации выросли. Европейская валюта продемонстрировала двухнедельный минимум, снизившись на 0,9% до 0,9885 доллара. СМИ "полагают, что мы, вероятно, оказались на грани эскалации, в результате чего формируется совершенно новый виток неопределенности", - высказалась глава отдела валютной стратегии RabobankДжейн Фоули.

Источник - ИноСМИ
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