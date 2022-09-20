В Европе резко подорожал хлеб. Уже вырисовывается "линия голода", - Кристиан Юришич

00:36 22.09.2022

Advance

Хорватия



Взрыв цен на хлеб в Европе: "ось" Балтика - Адриатика становится линией голода?



Стоимость хлеба в ЕС в августе выросла почти на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пишет Advance. Это средний показатель для всей Европы. Западная ее часть пока держится лучше, в восточной дела обстоят хуже. Больше всего страдает "ось" от Балтийского моря до Адриатического.



Кристиан Юришич



Предыдущий месяц, как и ожидалось, не принес хороших финансовых показателей Европе. инфляция растет уже год от месяца к месяцу и в августе достигла 9,1%. Замедлений не видно, и только в марте и апреле инфляционный уровень не менялся, то есть инфляция стагнировала на 7,4%.



Но есть проблемы куда более конкретные, чем цифры, которые могут звучать для простых граждан абстрактно. Стоимость хлеба в Европейском Союзе в августе выросла почти на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Новость о возможном расторжении договора между Украиной и Россией об экспорте украинского зерна через Черное море создала дополнительную напряженность и стимулировала рост цен в этом секторе.



Средняя стоимость хлеба в Европейском Союзе в августе была на 18% выше, чем в августе 2021 года. Это самый большой скачок цены на хлеб с декабря 2017 года, а точнее с тех пор как "Евростат", то есть статистический орган Европейского Союза, публикует статистику по этому сектору.



Если взглянуть на ситуацию прошлого года, то хлеб в среднем дорожал примерно на три процента. Это ожидаемо, поскольку, как правило, столько и составляла инфляция. Но рост цены на 18% говорит нам о том, что цена на хлеб, совершенно необходимый продукт, роста намного быстрее, чем общая инфляция. Она росла быстрее в два раза, поскольку инфляция в Европейском Союзе, как я уже писал, составляет 9,1%!



"18 процентов" звучит плохо, но нужно помнить, что это средний показатель для всего Европейского Союза, то есть в некоторых странах ситуация еще хуже, хотя где-то и лучше. Вообще кажется, что западная часть Европы пока держится лучше. К странам, где хлеб подорожал меньше всего, относится, например, Франция. Там цена на хлеб выросла всего на восемь процентов, что даже ниже общей инфляции. Также не самая плохая ситуация складывается в Нидерландах и Люксембурге, где хлеб подорожал на десять процентов.



Теперь давайте перейдем от хороших новостей к плохим. Где сейчас наиболее тяжелая ситуация? В соседней с нами Венгрии. Хлеб в среднем подорожал там аж на 66%.



Как такое возможно? Это в два раза больше, чем в другом наиболее пострадавшем государстве-члене Европейского Союза. Речь о Литве, где хлеб подорожал на 33%. Такое огромное подорожание подтверждает, насколько Венгрия зависела от экспорта из Российской Федерации и Украины. Но конфликт на Украине не единственная проблема. Сильная засуха в прошлом году привела к очень тяжелому положению в венгерском сельском хозяйстве, и производители зерна уже в феврале текущего года, то есть до начала военных действий, заявили, что стоимость зерна в этом году точно намного вырастет. Иными словами, в Венгрии произошла двойная катастрофа.



Какие еще страны оказались в тяжелой ситуации? На втором месте по подорожанию хлеба стоит уже упомянутая Литва. За ней следует Эстония, а на четвертом месте стоит Словакия. В обоих этих государствах хлеб стал дороже на 32%. К сожалению, на пятом месте, о чем вы уже, вероятно, догадались, глядя на чеки из магазинов, стоит Хорватия. У нас хлеб подорожал на 31%. Вообще сейчас инфляция в Хорватии составляет 12,3%, а значит, инфляция стоимости хлеба почти в три раза выше, чем цены на другие товары, "диктуемые" инфляцией.



Помимо Хорватии стоимость хлеба выросла на 31% в Польше и Латвии. Остальные страны пока держатся ниже 30%. Таким образом, можно сказать, что больше всего страдает "ось" от Балтийского моря до Адриатического. Все это относительно бедные страны, где, как уже ясно, нынешний кризис скажется тяжелее всего.