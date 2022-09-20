Таджикистан создает видимость отвода тяжелой техники от границы - МИД КР

04:04 22.09.2022

Кыргызская сторона строго придерживается достигнутых договоренностей и призывает таджикскую сторону так же добросовестно выполнять свои обязательства, в том числе в рамках подписанных протоколов.

БИШКЕК, 21 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало МИД Таджикистана не нагнетать обстановку, распространяя провокационную и недостоверную информацию о ситуации на границе.

Внешнеполитическое ведомство РТ сегодня заявило, что кыргызская сторона "продолжает провокации" и "создает видимость отвода войск от границы".

"Рассматриваем это сообщение как очередную попытку ввести мировое сообщество в заблуждение относительно событий на кыргызско-таджикской границе, подливая масла в огонь необоснованными подозрениями", - ответил МИД КР.

Отмечается, что по состоянию на 21 сентября кыргызская сторона выполнила все пункты последнего протокола, подписанного главами ГКНБ двух стран.

"Не соответствуют действительности предположения таджикского МИД о нахождении сил и средств кыргызской стороны в приграничных районах, а также о нарушении воздушного пространства Таджикистана БПЛА, якобы залетающими с территории Кыргызстана", - подчеркивает министерство.

МИД указывает, что таджикская сторона в свою очередь не полностью отвела тяжелую военную технику в пункты постоянной дислокации, часть ее находится на приграничных территориях Мургабского, Исфаринского и Лахшского районов РТ.

"Более того, таджикская сторона в нарушение ранее достигнутых договоренностей создает видимость отвода тяжелой техники, маскируя ее под гражданский транспорт и размещая в жилых кварталах приграничных населенных пунктов Ворух, Ходжайлоо, Сурх и Ляккон. Несмотря на неоднократно зафиксированные факты провокационных выстрелов в анклаве Ворух и в районе пограничного перевала Кызыл-Арт, кыргызская сторона неукоснительно соблюдает режим прекращения огня", - заявил МИД Кыргызстана.

Кыргызская сторона строго придерживается достигнутых договоренностей и призывает таджикскую сторону так же добросовестно выполнять свои обязательства, в том числе в рамках подписанных протоколов.