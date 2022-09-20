РосВласти пошли на очередной "мутняк" с обменом укр-пленных

08:00 22.09.2022

Зеленский подтвердил обмен командиров и бойцов "Азова" на Медведчука и россиян



Зеленский подтвердил обмен командиров и бойцов "Азова" на Медведчука и россиян



Офисом президента Украины Зеленского опубликовано видео, на котором глава его администрации Андрей Ермак докладывает об обмене пленными, состоявшемся между Россией, ДНР и Украиной.



По словам Ермака, обменяли 215 украинцев, среди которых - взятый в плен на "Азовстали" в Мариуполе командир батальона "Азов" (признан террористическим, запрещен в России) Денис Прокопенко, и. о. командира командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) и замкомандира "Азова" Святослав Паламар (Клина). Согласно договоренности с Эрдоганом, они будут находиться в Турции до конца боевых действий на Украине "под личным протекторатом" турецкого президента.



Также Ермак подтвердил обмен 10 иностранных наемников, часть которых была приговорена в ДНР к смертной казни.



Сам Эрдоган заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной произошел при его посредничестве и после его переговоров с президентами России и Украины, сообщило турецкое агентство "Анадолу".



Вместе с тем и.о.главы СБУ Василий Малюк заявил, что по обмену в Россию отправился пророссийский политик Виктор Медведчук, который ранее был задержан в Киеве и находился под следствием по обвинению в госизмене.



Как сообщили российские военкоры, на аэродроме "Чкаловский" сегодня приземлился борт с 55 российскими военнопленными, освобожденными в рамках обмена.