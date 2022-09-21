 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ереван оказался на геополитическом перекрестке, - Ю.Рокс
08:12 22.09.2022

21.09.2022

Армения отметила 30-летие независимости в военной обстановке
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Станислав Зась обсудил с Арменом Григоряном обстановку в регионе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство республики 21 сентября получили поздравительные послания из всех политических центров и от главных мировых лидеров. В том числе от президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако настроения в Ереване не праздничное – на территории Армении находятся азербайджанские войска, а сама страна оказалась на геополитическом перекрестке: глава МИД Арарат Мирзоян находится в США и проводит встречи, посвященные агрессии Азербайджана, а в Ереван по тому же вопросу прибыла делегация ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем.
К военно-политическим сложностям добавляется вытекающий из них внутриполитический кризис. Оппозиция и часть общества считают линию Пашиняна предательской и требуют его отставки. По мнению большинства оппозиционеров, смена переговорщика с Азербайджаном может исправить нынешнюю плачевную для Армении ситуацию. Раскол между властями и обществом в очередной раз проявился в среду.

Перед приездом Пашиняна в военный пантеон "Ераблур" полиция начала выдворять оттуда родителей похороненных там солдат. В результате конфликта около 30 человек были задержаны. Прежде Пашинян контактов с населением не избегал.

В США по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена состоялись переговоры министров иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Азербайджана Джейхуна Байрамова. Позже Мирзоян встретился с американским сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ, курирующей переговорный процесс по Нагорному Карабаху, Филиппом Рикером. Подробности этих переговоров не сообщаются.

В эти дни в Армении и Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. – "НГ") состоялось несколько знаковых встреч, однако подробности неизвестны. Так, в Ереване первый президент Левон Тер-Петросян встречался с Католикосом Гарегином II. В Степанакерте известный предприниматель Рубен Варданян, недавно отказавшийся от российского гражданства, провел переговоры с бывшими президентами Арцаха Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Рассказывая об этом на своей странице в социальной сети, Варданян ограничился общими фразами, не дающими представления о сути встречи. Наконец, в Ереване генсек ОДКБ Станислав Зась встретился с армянским руководством. О чем говорили стороны и к чему пришли, тоже пока неизвестно. Впрочем, позитивных ожиданий от ОДКБ в Ереване уже нет. Здесь все громче звучат призывы покинуть бесполезную для Армении организацию, в которой союзников уже нет даже на бумаге.

Действительно, ОДКБ не могла не разочаровать Армению. И это, вероятно, закономерно с учетом того, что межгосударственные отношения на постсоветском пространстве с момента развала СССР сильно зависят от личных отношений лидеров стран. Никол Пашинян в обществе глав государств ОДКБ – "чужой среди своих". Ну как иначе политические долгожители могут относиться к лидеру, который пришел к власти революционным путем? Исключение составляет Киргизия, где власть меняется неконституционно часто. Но при всем к ней уважении, не она делает погоду в ОДКБ и других пророссийских альянсах.

С другой стороны, кто виноват в том, что Армения, приобретя у России суперсовременные самолеты, "забыла" прикупить к ним ракеты? В результате всю 44-дневную войну эти дорогостоящие самолеты бесполезно простояли в ангарах. Об этом говорил на днях сам Пашинян. Россия ли виновата в том, что Армения оказалась совершенно не готова к упомянутой 44-дневной войне? Ведь еще во время столкновений в 2016 году стало понятно, что Азербайджан делает ставку на беспилотники. Его лидер Ильхам Алиев не скрывал, что абсолютную поддержку получит от Турции. Тем не менее Армения оказалась к этому не готова. Словом, прежде чем обвинять Россию и ОДКБ в отсутствии поддержки Армении необходимо разобраться в том, что происходит в ней самой. Тем более накануне на заседании Совета безопасности, возглавляемом Николом Пашиняном, был принят "твердый" документ, в котором говорится: "Армения будет защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность всеми доступными средствами. Азербайджанская армия должна уйти с оккупированных территорий Республики Армения". В документе содержится призыв к международному сообществу оказывать постоянное давление на Азербайджан для прекращения оккупации.

Источник - НГ
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