Бишкек. Вышедший из СИЗО Мамытов назначен... гендиректором ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom)

08:58 22.09.2022

Нурлан Мамытов назначен новым гендиректором ЗАО "Альфа Телеком", он сменил на посту Азата Базаркулова. Информацию об этом Tazabek подтвердили в пресс-службе компании.



В MegaCom рассказали, что решение о досрочном прекращении полномочий А.Базаркулова принял единственный акционер ЗАО "Альфа Телеком" - Минцифры КР.



Тем же распоряжением с 19 сентября 2022 года новым гендиректором ЗАО "Альфа Телеком" назначен Н.Мамытов.



Справка:



ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom) является национальным мобильным оператором связи в КР. Акции компании полностью принадлежат государству.

Подробнее: www.tazabek.kg/news:1805819/?f=cp



МАМЫТОВ Нурлан Токтобекович

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[12.05.1977 - ..]

с 2013 по 2017 год являлся членом Совета директоров ОАО "Айыл Банк".



С 19.10.2020 - 19.03.2021 - председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития



член Правления Российско-Кыргызского фонда развития (с 2.06.2021)



15.02.2022 задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. 16.02.2022 мерой пресечения определен домашний арест. Обвинен в коррупции



генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" (19.11.2022 -