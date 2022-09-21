Британия выпадает из числа мировых держав, - Владимир Прохватилов

09:32 22.09.2022

Британия выпадает из числа мировых держав

Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики

21 сентября 2022,

9 сентября, на следующий день после ухода в иной мир королевы Елизаветы II, Банк Англии ошеломил британцев крайне мрачным взглядом на будущее экономики острова.



Финансовый аналитик агентства Bloomberg Маркус Эшворт назвал прогноз британского регулятора "необычайно апокалиптическим" (unusually apocalyptic), так как Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет в текущем году 13,3%, а и без того высокие цены вырастут еще на 10%. Настоящим шоком, по мнению Эшворта, является долгосрочный прогноз рецессии, согласно которому в течение двух лет не будет экономического роста, а валовой внутренний продукт сократится более чем на 2%. Банк Англии также ожидает, что безработица вырастет еще на две трети с нынешнего уровня 3,8%.



Хуже всего, как считает аналитик Bloomderg, то, что Банк Англии отказался от дальнейших прогнозов, не желая, как можно предположить, раздувать панику на финансовых рынках.



То, о чем не решились сказать в Банке Англии, озвучил американский инвестиционный банк Goldman Sachs, по прогнозу которого в 2023 году инфляция в Великобритании достигнет 22,4%, счета за электричество для британских домохозяйств в ближайшие месяцы вырастут на 80%, а британский ВВП упадет на 3,4%. В Goldman Sachs также заявили, что в четвертом квартале этого года в Великобритании начнется рецессия: "Теперь мы ожидаем, что углубившийся кризис стоимости жизни подтолкнет экономику Великобритании к рецессии в конце этого года". Начавшийся экономический спад продлится как минимум и в первой половине 2023 года.



Соединенное Королевство становится самым слабым членом Большой семерки. По данным МВФ, в следующем году в Великобритании будет самый медленный рост среди стран G7, поскольку двузначная инфляция и рост процентных ставок съедают доходы домохозяйств, "вызывая нищету и худший за последние десятилетия кризис стоимости жизни". Амбициозные намерения нового премьера Лиз Трасс, которая собирается урезать полномочия Банка Англии, де-факто лишив его независимости, усугубляют тревогу инвесторов в отношении экономической стабильности страны. Трасс заявила, что сейчас "беспрецедентные экономические времена", и "обычная экономическая стратегия" не работает.



В этой связи она предлагает пересмотреть мандат Банка Англии, включая радикальное изменение принципов обращения с долгами. Она также упомянула возможность расширения целевого показателя инфляции за счет включения в него показателя денежной массы или номинального ВВП. Если эти намерения нового премьера будут реализованы, то, как заявил портфельный менеджер TwentyFour Asset Managemen Гордон Шеннон, начнется распродажа гособлигаций и фунта.



Впрочем, отток капитала из Туманного Альбиона уже начался и может стать катастрофическим. "Британские инвесторы массово выводят деньги из инвестиционных фондов", – пишет рупор лондонских банкиров City A.M. – Только в июле они забрали 416 млн фунтов, а общая сумма выведенных активов с начала 2022 года превысила 2 млрд фунтов. В прошлом году за этот период вложения в акции составили более 11 млрд фунтов".



Такой отток капитала, по мнению издания, говорит о том, что инвестиционные фонды переживают сейчас худшие времена с 2016 года – тогда на финансовый рынок негативно повлияли референдум по Брекзиту и выборы в США. Таким образом, в ближайшие годы британцы будут беднеть и даже нищать из-за взлета цен на еду и энергию. И еще из-за обвала фунта – капиталы-то бегут. Мало того, Соединенному Королевству грозит реальная деиндустриализация.



Из-за роста цен на электроэнергию 60% британских заводов могут приостановить работу, сообщает Bloomberg со ссылкой на федерацию британских производителей MakeUK. По данным организации, фиксируемый сейчас упадок в производственном секторе в дальнейшем может усугубиться, если правительство не примет меры по поддержке промышленных предприятий, деятельность которых стала нерентабельной.



По данным Standard & Poor's Global, промышленный сектор Великобритании уже находится в упадке. Опрос MakeUK показал, что 13% заводов в настоящее время сократили часы работы или избегают пиковых периодов потребления электроэнергии, а 7% останавливают производство на более длительные периоды. Поскольку, согласно прогнозам финансовых аналитиков, экономическая ситуация в Великобритании в течение ближайших двух лет будет лишь ухудшаться, то британским промышленникам придется законсервировать свои предприятия на весь этот период. А удастся ли потом их оживить – большой вопрос.



Уже сейчас в Соединенном Королевстве жить стало, мягко выражаясь, некомфортно. Борьба за экономию электроэнергии ведется буквально не на жизнь, а на смерть. Гражданам нельзя готовить еду до 20:00. Вводится запрет на пользование стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы должны будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30.



В 1962 году мир обошла фраза Дина Ачесона, бывшего госсекретаря, а в то время советника президента США: "Британия утратила империю и не нашла новой роли в мире". Та роль, которую нашла Британия в последние годы, может вычеркнуть страну из числа ведущих мировых держав.