 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.09.2022
12:09  Счетный комитет Казахстана преобразуют в Высшую аудиторскую палату
11:07  Русская перспектива XXI века: славяно-центричная цивилизация, - В.Капленков
09:50  Протестующие анти-сандунисты разбили палаточный "Городок перемен" в центре Кишинева
09:46  Си Цзинпинь готовится к прыжку. Китай в преддверии нового витка конфронтации с США, - В.Овчинский
09:32  Британия выпадает из числа мировых держав, - Владимир Прохватилов
08:58  Бишкек. Вышедший из СИЗО Мамытов назначен... гендиректором ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom)
08:21  Информационная война против России: вбросы, фейки, паттерны паники, - Н.Сорокин

08:12  Ереван оказался на геополитическом перекрестке, - Ю.Рокс
08:00  РосВласти пошли на очередной "мутняк" с обменом укр-пленных
04:04  Таджикистан создает видимость отвода тяжелой техники от границы - МИД КР
00:41  Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах? - Г.Илеуова
00:36  В Европе резко подорожал хлеб. Уже вырисовывается "линия голода", - Кристиан Юришич
00:35  На 24 виллах Алишера Усманова в Германии прошли обыски
00:33  Bloomberg: Европа на грани рецессии. Одна фраза Путина взвинтила цены на нефть и газ
00:31  Поправки в Конституцию как инструмент политики, - И.Арбышев
00:29  Коррупция, евнухи и Конфуций. На чем тысячелетиями держится Срединная империя. Читая Линду Джейвин
00:27  Садыр Жапаров с трибуны ООН рассказал о вооруженной агрессии Таджикистана против Кыргызстана
00:24  Россия начала экономическую спецоперацию против ЕС
00:09  КазЭкономика. Нет спасения от ценового безумия? - Алма Бектенова
Среда, 21.09.2022
23:22  Лучший момент для падения рынков, - Мих.Хазин
23:18  Мы на пороге третьей мировой войны. Запад объявил нам войну и уже ведет ее, - Александр Дугин
22:58  Отпочковавшаяся от Эфиопии Эритрея напала на отсоединившееся после нее "государство Тыграй". Афро-каша
22:55  Идея референдума на Тайване для Китая неприемлема, - В.Скосырев
20:23  Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встал на сторону дехкан
19:24  Похождения Его Величества смотрящего Кыргызстана в Генеральной Ассамблеи ООН, - Носир Сабиров
18:55  Россия отправила-таки в своей ракете с Байконура американского космо-диверсанта Рубио
18:40  Дата названа. Досрочные президентские пройдут в Казахстане 20/11
14:52  Тревога Запада и будущее ШОС, - А.Савельев
13:22  Бишкек. Задержан подозреваемый в избиении вождя кыргызов-саяков Мотуева. Он сидел с ним в тюрьме
12:10  КырДепутат Бакиров: "В высших эшелонах есть лица таджикской национальности, надо их проверить..."
12:00  "Пошел к врагу". Депутат Маткеримов рассказал о "героизме" и "подвигах" в Баткене генерала К.Ташиева
11:46  Kaznet скорее болен.., - Анастасия Ахметова
11:30  В Навоийской области нелегальные золотоискатели убежали, увидев представителей УзбСената
09:35  Путин: Указ о частичной мобилизации подписан, Россия может применить ядерное оружие (обращение к народу)
09:26  Свадьба с Донбассом. Пан или пропал: Россия пошла ва-банк с референдумами, - Д.Попов
09:09  Над Тайванем "тучи ходят хмуро". Напряжение между США и Китаем возрастает, - Владимир Овчинский
09:04  С газиком. Финляндия призналась в тайной закупке российского СПГ
08:49  "Бекет-2022". Казахстан начал маневры сил "территориальной обороны" на севере страны
08:36  Global Times: США скармливают миру "горькие пилюли" рецессии. Но ими уже сыты по горло
08:33  Многовекторный Казахстан наращивает экспорт-импорт через Прибалтику, - Д.Нефедов
08:27  Большая игра Эрдогана: Турция вступит в конфликт России и Украины Но лишь тогда, когда определится победитель, - И.Стародубцев
08:23  Казахстанский "Народный банк" прекратил обслуживать российскую карту "Мир"
01:29  Смогли ли партнеры по ШОС стать "братьями навек"? - И.Джорбенадзе
01:23  Рено Жирар: "Зарождение движения многостороннего присоединения"
01:22  Россия переехала на многополярный Восток, - В.Гранкин
01:12  "Не свалиться в яму "отретушированного елбасизма", - Олжас Сулейменов
01:08  Forbes: Американская сланцевая отрасль близка к параличу. Европе она не поможет
00:39  США планируют передать Узбекистану и Таджикистану свои военные самолеты из Афганистана
00:03  Палестина бросает вызов газовым планам Израиля и Европы, - Игорь Субботин
00:01  Референдумы назначены. Через неделю Россия увеличится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области
Вторник, 20.09.2022
20:28  Почему Путин не объявляет мобилизацию? - Виктор Шацких
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Си Цзинпинь готовится к прыжку. Китай в преддверии нового витка конфронтации с США, - В.Овчинский
09:46 22.09.2022

Си Цзинпинь готовится к прыжку. Китай в преддверии нового витка конфронтации с США, -
Владимир Овчинский

Практически синхронно с обращением В.В. Путина о частичной мобилизации 21 сентября 2022 г. лидер Китая Си Цзинпинь на конференции по национальной обороне и военным реформам в присутствии высокопоставленных представителей Центрального военного совета, Народной вооруженной милиции и военный академий КНР заявил, что китайским военным "нужно сфокусироваться на подготовке к войнам".

Такое заявление следует расценивать, как минимум, по двум позициям.

1. Уверенность Си Цзинпиня в сохранении своего лидерства после ХХ съезда партии.

В The National Interest 20 сентября 2022 года опубликована статья аналитика разведки США Брайана В. Кэга "Си Цзинпинь никуда не денется".

В ней делается главный вывод: "первая зарубежная поездка Си после вспышки Covid-19 на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане свидетельствует об уверенности в его политическом положении дома".

Лидер КНР и КПК Си Цзинпинь, пишет Кэг, сталкивается с множеством проблем на пути к своему руководству. "Китайская экономика переживает самый большой кризис за последние десятилетия, включая рынок жилья, перегруженный избыточными мощностями, беспрецедентный уровень долга, вызвавший сокращение зарубежных инвестиций, и банковский сектор, потрясенный неуверенностью населения в защите своего капитала. Вертикальная консолидация Си Цзинпинем политической власти на всех уровнях партии и государства вызвала недовольство элиты, особенно в преддверии ХХ партийного съезда".

Опасений по поводу безопасности также предостаточно, отмечает Кэг, поскольку Китай сталкивается с противодействием западных стран в связи с вторжением его военных в Южно-Китайское море и страны Тихого океана. Экспортные ограничения в полупроводниковом секторе Китая и разрыв отношений сотрудничества с китайскими оборонными предприятиями временно нанесли удар по желанию Китая проводить свою гражданско-военную политику термоядерного синтеза.

Однако, делает вывод Кэг, несмотря на эти проблемы, "в Китае нет реальной борьбы элит за власть или какого-либо подобия организованной политической группы, которая могла бы серьезно противостоять консолидированному правлению Си".

Си сфокусирован на продвижении вперед со своей амбициозной экономической программой. Народный банк Китая (НБК) недавно объявил о снижении ставок, чтобы стимулировать рост, в то время как остальной мир борется с растущим повышением ставок для противодействия инфляции. Поскольку санкции бьют по российской экономике и усложняют торговые сделки в Евразии, китайский юань становится привлекательной альтернативой для стран, стремящихся свести к минимуму использование доллара США. Юань не работает в системе свободно плавающей валюты, поэтому НБК устанавливает центральный паритетный курс, который позволяет китайскому правительству манипулировать его стоимостью по своему усмотрению. Уверенность Китая в своей валюте сильна. В недавних сообщениях подчеркивалось решение России и Китая использовать местные валюты для торговли энергоносителями. Хотя юань по-прежнему сильно отстает от доллара США в своем глобальном использовании, отсутствие его принятия в качестве основной резервной валюты дает Пекину большую гибкость в девальвации юаня в соответствии с глобальными экономическими проблемами и любыми негативными геополитическими событиями.

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" (BRI) и связанные с ней предприятия, такие как Глобальная инициатива развития (GDI) и Глобальная инициатива безопасности (GSI), подверглись тщательной проверке из-за публичных сообщений западных стран о модели иностранных инвестиций Китая, основанной на долге, и отсутствии прозрачности. Однако, КПК публично заявляет, эти "беды" не сильно беспокоят Си. Он продолжает использовать общесоциальные инициативы по расширению влияния и инвестиций КНР за границу, особенно в развивающихся странах, переживающих политическую и экономическую нестабильность.

Опытный аналитик разведки Кэг пишет, что "существует реальность, с которой должны смириться ученые и наблюдатели за Китаем: нет структурированной, сплоченной базы оппозиции, которая могла бы обоснованно бросить вызов верховному лидеру. Си поступил мудро, сохранив членов соперничающих фракций КПК во влиятельных партийных учреждениях, таких как Постоянный комитет Политбюро и Центральный комитет, ослабив при этом их предполагаемые политические полномочия, продвигая в те же органы предпочитаемых им кандидатов. Си хочет сохранить видимость единства и коллективного лидерства внутри партии до такой степени, чтобы они не могли представлять для него экзистенциальную угрозу. Си в конечном счете понимает, что ему нужна компетентная бюрократия, чтобы править, и компромисс лидерства на низших и средних должностях приносит пользу его собственной способности к эффективному управлению. Более того, первая зарубежная поездка Си после вспышки Covid-19 на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане свидетельствует об уверенности в его политической позиции дома. Борьба за власть, как правило, происходит непосредственно перед созывом партийного съезда, и эта поездка послужила напоминанием о том, что Си серьезно не обеспокоен внутрипартийным переворотом".

Наконец, разросшийся технологический аппарат и аппарат безопасности Китая также предоставляет Си последний вариант защиты от любой оппозиции его положению. Вездесущая система наблюдения "Острые глаза" направлена ​​на то, чтобы полностью контролировать китайское население под контролем полиции и спецслужб. Партия также следит за своими членами внутри страны и за рубежом, предоставляя Си и его сторонникам своевременную систему предупреждения о любых зарегистрированных подозрениях на инакомыслие.

Как только Си пришел к власти, он провел противоречивые антикоррупционные кампании "Охота на лис" и "Скайнет", в ходе которых партия была "очищена" от более чем 5 миллионов членов партии за предполагаемые государственные преступления. Си добился истинного "выигрышного" результата: искоренил взяточничество и заключил в тюрьму потенциальных политических оппонентов.

Кампании по борьбе с коррупцией также стали ценным инструментом для усиления идеологического контроля Си Цзинпиня над партией и населением, поскольку идеи Си Цзинпиня пронизывают и школьные программы, и бизнес-сектор и даже приложения для смартфонов.

По мере того, как мир вступает в эпоху глобальной нестабильности и различных кризисов, в связи с потенциальными непредвиденными обстоятельствами на Тайване и риском более "широкой" войны США с Россией, КПК может столкнуться с большей негативной реакцией дома, если она не попытается облегчить экономическое и социальное положение населения.

При этом, считает Кэг, одно остается ясным в краткосрочной и среднесрочной перспективе: Си никуда не собирается, и он не боится использовать всю мощь государственной безопасности, чтобы обеспечить себе место на вершине КПК и всего китайского общества.

2. Уверенность Си Цзинпиня в том, что любой исход промежуточных выборов в США в 2022 году и новых выборов президента Америки в любом случае не понизит уровень конфронтации между США и Китаем, а, наоборот, поднимет на более опасный уровень.

Американские аналитики разной партийной принадлежности неоднократно указывали на то, что возможная победа республиканцев и Трампа для Китая будет составлять еще большую "головную боль", чем победа демократов. Например, в статье Блейз Малли в той же The National Interest "Дональд Трамп не был сторонником сдержанности во внешней политике"(20.09.2022) отмечено, что назвать внешнюю политику Трампа "сдержанной" вряд ли возможно. За четыре года его пребывания у власти в кабинет Трампа и его советников входили Никки Хейли, Майк Помпео, Х. Р. Макмастер и Джон Болтон. Никого из них никогда не спутаешь с "ограничителями конфронтации". "Его администрация усилила соперничество между США и Китаем, расхваливала американскую военную мощь. Политика Трампа часто избегала дипломатии и скромности в пользу милитаризма и провокаций".

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663829160


Новости Казахстана
- Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2022 года №1019
- Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
- Алихан Смаилов встретился с Президентом ОАЭ в Абу-Даби
- Нужно увеличить число грантов по востребованным медицинским специальностям
- О предстоящих выборах
- "К весне нужно готовиться уже сейчас"
- Кадровые перестановки
- Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах?
- Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Алихан Смаилов с руководством "Eni"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  