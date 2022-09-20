Протестующие анти-сандунисты разбили палаточный "Городок перемен" в центре Кишинева

09:50 22.09.2022

Протестующие остались на четвертую ночь в палаточном городке в центре Кишинева



Протестующие в центре Кишинева остались в палаточном лагере на четвертую ночь. Все большее число жителей молдавской столицы приносят им продукты и теплые вещи, информируют организаторы протестной акции.



В Кишиневе уже пятый день проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Демонстранты выступают с требованием отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих президентских выборов. Представители оппозиции в воскресенье сформировали палаточный лагерь - "Городок перемен", в котором находятся более сотни протестующих. Манифестантам приносят горячую еду, теплую одежду и воду.



Как отмечается, четвертую ночь жители городка перенесли спокойно, стычек с правоохранителями не зафиксировано. Вместе с тем вокруг прилегающей территории усилен полицейский патруль.



Напомним, что антиправительственные акции протеста начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих спровоцировали беспрецедентное увеличение цен на газ, прочие энергоресурсы и продукты питания, высокий уровень инфляции и падение уровня жизни.



Александр Хохряков