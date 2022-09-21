Русская перспектива XXI века: славяно-центричная цивилизация, - В.Капленков

11:07 22.09.2022 21.09.2022

Тектонические сдвиги на мировой арене, начавшиеся в 2022 году, изменят и геополитический ландшафт, и самосознание народов.



В России довольно часты разговоры о так называемом русском пути, об особости развития страны, под коими подразумеваются уникальность наших духовно-нравственных ценностей и самодостаточность экономического базиса. В связи с грандиозными потрясениями на мировой политической арене, вызванными проведением специальной военной операции на Украине и беспрецедентным давлением Запада на Россию, разговоры о нашей будущности необычайно актуализировались.



Евразийство

В тренде - "прагматическое евразийство". Политическая линия, направленная на усиление всестороннего взаимодействия трех китов Евразии: России, Китая и Индии. В рамках Евразийского экономического союза, объединяющего большую часть постсоветских государств, также активно развиваются интеграционные процессы.



Евразийством называется идеологическая концепция, поддерживаемая некоторыми силами в нашей стране. Концепция возникла в 20-е и 30-е годы прошлого века в белоэмигрантской среде и заключалась в обосновании особости русского пути, его радикальном отличии, по мнению авторов, от векторов и лекал, по коим развивается Запад.



Евразийцы, например, жестко критиковали Петра Великого за перевод страны на европейские рельсы экономического и политического прогресса! Идеологи евразийской теории зачисляли в свои ряды и Достоевского, и Гоголя, и писателей-славянофилов. Со славянофильством евразийцы в чем-то сходятся, в чем-то радикально расходятся. Для них основой объединения служит не этническая составляющая, а территориальная, экономическая и культурологическая.



Лев Гумилев - видный евразиец, ученый-этнолог, тюркофил - в своей пассионарной теории этногенеза сформулировал понятие суперэтноса как группы этносов, проживающих в различных климатических зонах, но объединенных в единое социальное целое и обладающих пассионарностью - биохимической энергией, подвигающей индивидов на сверхдостижения.



Среди современных российских евразийцев выделяется философ и политолог Александр Дугин.



Русский философ Николай Бердяев в свое время выступил с критикой концепции:



"Евразийство есть, прежде всего, направление эмоциональное, а не интеллектуальное, и эмоциональность его является реакцией творческих национальных и религиозных инстинктов на произошедшую катастрофу". Справедливо и очень точно!



Определенная популярность евразийской теории в наше время обусловлена геополитической катастрофой под названием "Распад СССР". Немало людей, в особенности старшего поколения, ностальгируют по советским временам, идеализируя их. Психологи объясняют этот фактор возрастной изменчивостью сознания, когда плохое незаметно вытесняется из памяти, оставляя в ней только хорошее.



У меня отношение к СССР неоднозначное, скорее критичное. С одной стороны, да-а, грандиозные победы и достижения, кто же с этим будет спорить! С другой, в советской системе было много лжи и лицемерия, слова часто расходились с делами. Запрещалось иметь точку зрения, отличную от генеральной линии партии и "любимого вождя".



Под пропагандистский шумок о равноправии всех граждан, партократия пользовалась особыми, тщательно скрываемыми привилегиями. Выступавшие на партийных трибунах с прекраснодушными речами - написанными аппаратчиками "как надо" - русские доярки, украинские комбайнеры и киргизы-чабаны служили ширмой для прикрытия всевластия номенклатуры - правящего класса социалистического общества.



Русские в Советском Союзе являлись самым бесправным и обделенным на разных уровнях этническим сообществом. Я - сторонник новой великой России, в которой хотелось бы видеть не только нашу страну, но и Белоруссию, большую часть Украины и Прибалтики.



Средняя Азия и Закавказье в будущую Русскую державу не могут входить по определению! Казахстан - отдельная тема и история, не являющаяся предметом исследования в данной статье.



В принципе, СССР-2, конечно, можно воссоздать. Только что это будет за государство и какое положение в нем займут этнические русские? Боюсь, что, взвалив на наши плечи несоразмерную экономическую и военную нагрузку, снова используют в качестве своеобразной палочки-выручалочки. Быть гражданами второго сорта, коими помыкают нацменьшинства и "общенациональная элита", как-то не очень хочется! История может повториться лишь в виде фарса. Гипотетический СССР-2 - государство без будущего!



Концепция евразийства имеет точки опоры не только среди ностальгирующих по советскому прошлому рядовых граждан, но и у части российской элиты.



Реальная власть в стране принадлежит олигархам и чиновникам, занимающим ключевые государственные должности. Олигархи в России никуда не подевались, в их руках по-прежнему тайные нити управления всеми экономическими и политическими процессами. Бизнесмены, конечно, не открывают ногой дверь в высокие кабинеты, как, рассказывают, происходило в ельцинские времена!



Олигархи ныне "равноудалены" от политической власти, то есть напрямую не вмешиваются в государственную жизнь, но, приняв определенные правила игры, опосредованно все равно влияют на российскую политику. Было бы наивно полагать, что это не так!



Бизнес и власть в России все равно, что близнецы-братья. Значительная часть министров, сенаторов и депутатов Госдумы имеют доходы, позволяющие относить их, если не к миллиардерам, то к долларовым миллионерам уж точно. Об этом свидетельствуют их налоговые декларации и данные агентства Bloomberg!



Отдельные финансово-промышленные группы поддерживают евразийскую теорию путем спонсирования информационных ресурсов и различного рода тематических мероприятий. В тоже время сама концепция довольно аморфна и системно не выражена, являя собой некую претензию Москвы на политическое доминирование в бывшем СССР.



Сможет ли российская элита на основе евразийства консолидироваться, выдвинув новую общероссийскую идеологию? Сомневаюсь. Элитарные группы слишком разобщены, смотрят в разные стороны. Явно прозападная часть истеблишмента затаилась в ожидании подходящего момента для публичного заявления о приоритетах.



"Евразийскую" часть проблематично соблазнить природными ресурсами Центральной Азии и Закавказья, поскольку они заняты, и перераспределить их крайне сложно. Единственное, что привлекает "евразийских олигархов" - относительно дешевая рабочая сила из Центральной Азии. Резиденты нелегальной и легальной миграции находятся в российской столице!



Большинство олигархов чураются любой идеологии и свою Родину видят там, где проще получить барыши. Средний класс, в развитом государстве считающийся главным носителем идеологии, в России окончательно не сформирован и не политизирован. В плане выбора государственной идеологии все будет зависеть от позиции президента и стоящей за его спиной крупной бюрократии - в современной России закоперщика политических решений.



Выбор обусловят не чьи-то желания и предпочтения, а тенденции общественного развития, умонастроения масс, вызванные событиями, происходящими на Украине. Тенденции сфокусируют новые реальности и смыслы. Политическая элита страны, определившись с императивами, предложит идеологическую формулу российской будущности обществу.



Славизм

В противовес евразийству хотел бы предложить свою идеологическую концепцию, условно славизм или славяно-центризм. В историческом плане концепция зиждется на течениях российской философской мысли, известных как славянофильство и панславизм. Попробую адаптировать их к Русской перспективе XXI века.



Географические границы будущего Российского государства обозначил выше. Национальное строительство должно осуществляться на совмещении двух принципов: конструктивизма или идеологемы гражданской нации и примордиализма, то есть единения "по крови", этноязыковому признаку.



Все граждане России именуются "русскими" либо, по-старому, "россиянами". Это не столь важно. Главное - наличие государствообразующего народа, статус которого четко и недвусмысленно зафиксирован в конституции. Как назвать этнических русских?



В ряде статей за 2020–2021 годы, публиковавшимися российскими СМИ, я уже предлагал вариант "русины". Под этим именем обозначали в древности всех восточных славян. Название распространить на белорусов и восточных украинцев. Поначалу на тех, кто является российскими гражданами, а после на иностранцев, согласившихся с новой трактовкой идентичности. Еще один важный момент.



Юридически установить, что государствообразующий народ "русины" имеет три языка: русский, белорусский и украинский (киево-полтавский диалект). Правописание во всех трех языках на основе кириллицы. Государственный язык, разумеется, один - русский.



В Российской империи официально признавался постулат триединого русского народа: великороссов, малороссов и белорусов. В новой Русской державе будет один монолитный этнос - русины. Государствообразующий народ России с включением в его состав белорусов и восточных украинцев значительно увеличится в количественном соотношении, что станет гарантом стабильности страны.



Все коренные этносы России должны иметь равные права. На государствообразующий этнос конституция возложит некоторые дополнительные обязанности, например, создание специальных войск идеологизированного типа, предназначенных для обеспечения внутренней безопасности государства.



Традиционные семейные и культурные ценности закрепить в соответствующих конституционных положениях. Активистов всяких там ЛГБТ-сообществ преследовать в уголовном, административном порядке либо направлять на лечение в медицинские учреждения психического профиля.



Наилучшая форма государственного управления: унитарная президентско-парламентская республика. С учетом многоэтничности страны и доставшегося от господ большевиков национально-территориального деления возможны компромиссы. Оставить в неизменности такие образования, как Татарстан и Башкортостан, а также Тыву, Чувашию, республики Северного Кавказа. Первые два - экономически крупные, самодостаточные регионы.



В северо-кавказских республиках (за исключением Адыгеи) и Тыве титульное население существенно преобладает над нетитульным. Такая же картина в Чувашии. Все остальные национальные образования не соответствуют критериям ООН об автономных территориях и подлежат ликвидации.



Административно-территориальные субъекты в виде краев и областей укрупнить, преобразовав официально в губернии либо регионы.



Континент

Президент Путин однажды назвал Россию отдельным континентом. Назвал, естественно, образно, хотя континентальные выпуклости и своеобразности у нас налицо. И славянофилы XIX века, и евразийцы XX-го подметили уникальную особенность России: мы и не европейцы, и не азиаты, а нечто среднее между теми и другими. Такие мы по своему мышлению, менталитету, характеру.



Будущая Русская держава, выстроенная на славяно-центричной основе, обретет географические границы нового континента не символически, а фактически. По моему предположению, континент назовут Славией, а Евразийский материк переименуют соответственно в Еслазийский. Наименование "Еслазия" образуется из начальных букв трех континентов материка: Европы, Славии и Азии.



Континенты обозначат не только по географическим границам, но и геополитическим. Изменятся названия и контуры других континентов и материков. Россия и Славия станут аналогичными понятиями уже во второй половине XXI столетия!



Валерий Капленков, специально для "Русской Весны" Источник - Русская весна

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