Счетный комитет Казахстана преобразуют в Высшую аудиторскую палату

12:09 22.09.2022

Счетный комитет преобразуют в Высшую аудиторскую палату

Заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросу преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.



В совещании приняли участие представители министерств финансов, национальной экономики, юстиции, Счетного комитета, агентств по делам государственной службы, по стратегическому планированию и реформам.



Участники совещания обсудили вопросы наделения Высшей аудиторской палаты дополнительными полномочиями по контролю за бюджетными и другими средствами, а также иные вопросы совершенствования системы государственного аудита.



Подводя итоги обсуждения, Е. Жамаубаев поручил заинтересованным государственным органам в установленном законодательством порядке внести на рассмотрение Правительства согласованный пакет соответствующих законодательных поправок.



22.09.2022