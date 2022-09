Золотая медаль за 10 млн. Чиновников МОК уличили в коррупции, - The Times

14:44 22.09.2022 The Times

Великобритания



Глубоко укоренившаяся коррупция и взяточничество в олимпийском движении



Ведущий спортивный чиновник Хо Ким рассказал корреспонденту The Times о массовом взяточничестве и коррупции в олимпийском движении. Он признался, что лично участвовал в передаче взяток членам МОК и раздал 500 тысяч долларов в целях подтасовки выборов.



Мэтт Лотон



Разоблачитель рассказывает, как тхэквондо "проталкивали" на Олимпийские игры в Сиднее. В ход пошли автомобили и деньги, а выборы были подтасованы за 500 тысяч долларов. Кроме того, олимпийские медали по боксу давали за взятки.



В интервью The Times этот чиновник подробно рассказал о том, как за деньги покупались золотые медали на чемпионате мира и на олимпийских состязаниях по боксу. По его словам, в Афинах в 2004 году за олимпийское золото по боксу требовали взятку в один миллион долларов. А Азербайджан заплатил десять миллионов долларов в виде ссуды, когда ему предложили золотую медаль на лондонской Олимпиаде 2012 года. У него есть фотографии, доказывающие, что ему предлагали деньги за договорные матчи на чемпионате мира.



Этот разоблачитель – 66-летний южнокореец Хо Ким (Ho Kim), возглавлявший отдел маркетинга и связей с общественностью во Всемирной федерации тхэквондо, а потом 10 лет проработавший исполнительным директором в Международной ассоциации любительского бокса.



Он рассказывает, что лично давал взятки олимпийским чиновникам, работая на двух едва ли не самых влиятельных деятелей в истории Международного олимпийского комитета. Первым был президент-учредитель Всемирной федерации тхэквондо доктор Ким Ун Ен (Kim Un-yong), ставший вице-президентом МОК; вторым – бывший президент Международной ассоциации любительского бокса Ву Чинг Куо (Wu Ching-kuo), который в 2012 году вошел в состав исполнительного совета МОК.



Хо Ким называет себя "курьером" доктора Кима и Ву, которые пытались усилить свое влияние в мировом спорте. Он говорит, что раздавал продажным чиновникам деньги в конвертах в обмен на их голоса.



Впервые тхэквондо включили в программу Олимпийских игр в 2000 году после голосования на конгрессе МОК, которое состоялось в 1994 году. До этого корейское боевое искусство в течение 20 лет безуспешно пытались протащить на Олимпиаду.



По словам Хо Кима, в преддверии конгресса 1994 года доктор Ким приказал своим подчиненным сделать все необходимое, чтобы МОК поддержал этот вид спорта. Хо Ким организовал отправку двух автомашин Daewoo члену МОК из Мали Ламину Кейте (Lamine Keita). Других чиновников с правом голоса подкупали деньгами в коричневых конвертах. Зачастую они летали в Сеул, чтобы забрать причитавшиеся им наличные.



Их также вознаграждали авиабилетами первого класса, которые покупал доктор Ким. "Тхэквондо стало олимпийским видом спорта в Сиднее в 2000 году благодаря именно этому", – сказал Хо Ким. Он назвал корреспонденту The Times имена тех чиновников, которые, по его словам, получали от него взятки.



Всемирная федерация тхэквондо заявила: "Мы настаиваем, чтобы все доказательства подобных утверждений были переданы в комитет по этике Всемирной федерации тхэквондо для проведения надлежащего расследования".



Ныне покойный малиец Кейта позже был исключен из МОК олимпийским руководством за причастность к скандалу со взятками в Солт-Лейк-Сити. Тогда чиновников Международного олимпийского комитета обвинили в получении подарков от оргкомитета во время подачи заявок на зимнюю Олимпиаду 2022 года.



Хо Ким рассказывает, что доктор Ким был причастен к случаю со взятками в тхэквондо, который произошел в 1994 году. Этот южнокорейский бизнесмен позже был вынужден с позором уйти из МОК, потому что его посадили в тюрьму за взяточничество и хищения. В 2017 году он умер.



Корреспондент The Times брал интервью у Хо Кима в Сеуле в течение четырех дней. Тот подтвердил свои заявления сотнями документов и показаний других чиновников. Хо Ким рассказал, что Ву предложил Азербайджану золотую медаль по боксу на лондонской Олимпиаде 2012 года в обмен на ссуду в 10 миллионов долларов, предназначенную для реализации новой спортивной инициативы в этом виде спорта. Но в итоге Азербайджан на тех Играх золото не выиграл.



Хо Ким представил фотографии взятки на сумму 20 тысяч долларов, которую ему предложили за подтасовку поединков на чемпионате мира 2011 года по любительскому боксу в Баку. По его словам, традиция обмена денег на медали в боксе существует уже давно.



Ву заявил, что "никогда не давал распоряжений" о незаконных выплатах.



Хо Ким готов повторить свои обвинения в ходе официального расследования фактов коррупции в олимпийском спорте. Он говорит, что решил выступить с разоблачениями, потому что МОК пригрозил исключить бокс из программы Игр. Олимпийский комитет приостановил членство преобразованной Международной ассоциации бокса, а этот вид спорта, включенный в олимпийское движение в 1904 году, не числится в программе Олимпиады в Лос-Анджелесе, которая состоится в 2028 году.



На этой неделе на внеочередном конгрессе состоятся выборы президента Международной ассоциации бокса. МОК выразил озабоченность по поводу системы управления в ассоциации при ее нынешнем президенте россиянине Умаре Кремлеве.



Кремлев в прошлом году нанял канадского адвоката Ричарда Макларена (Richard McLaren) для проведения расследования коррупции в рядах международной федерации. Критику МОК он отвергает. Хо Ким утверждает, что этот орган управления наказывают за коррупцию, которая имела место в любительском боксе при Ву Чинг Куо. По его словам, именно МОК в 2006 году проталкивал кандидатуру этого тайваньского архитектора на пост президента.



Он считает, что несправедливо наказывать бокс, потому что на самом деле именно МОК посредством подтасовок на выборах ввел этого коррумпированного, как полагает Хо Ким, человека в состав руководства боксом. "Там есть множество скрытых грязных историй, но то, что МОК делает сейчас с боксом, – это несправедливо. МОК должен также обеспечить чистоту собственного положения", – сказал он.



Макларен недавно опубликовал доклад из трех частей, в котором назвал Ву "ключевым действующим лицом", допустившим расцвет коррупции в рядах Международной ассоциации любительского бокса. Хо Ким рассказал, что тогдашний президент МОК Жак Рогге в 2006 году напрямую попросил Ву вступить в гонку за пост президента этой организации. Ву признает, что разговаривал с Рогге, однако отрицает, что тот предлагал ему баллотироваться.



Хо Ким рассказывает, что для избрания Ву его команда в 2006 году во время выборов в Доминиканской Республике раздавала взятки напрямую делегатам от национальных федераций.



Выборы омрачила смерть одного делегата, чье тело было найдено на дне шахты гостиничного лифта. Хо Ким утверждает, что перед голосованием были розданы конверты с тысячами долларов. В этой гонке Ву соперничал с действующим президентом Анваром Чоудхри (Anwar Chowdhry). "В наш офис в Санто-Доминго приходили люди, и мы были вынуждены давать взятки, – сказал Хо Ким. – Мы победили, 83 голоса против 79".



Отвечая на вопрос, как он отреагировал на критику в свой адрес, прозвучавшую в докладе Макларена, Ву сказал: "Я хотел подать в суд. Но жена мне посоветовала: „Нечего прошлое ворошить"".



МОК никак не отреагировал на обвинения Хо Кима. "Если у кого-то есть претензии к методам руководства членов МОК, им следует обратиться в комиссию МОК по этике", – сказал пресс-секретарь комитета.



Газета также обратилась за комментариями в Федерацию бокса Азербайджана. Источник - ИноСМИ

