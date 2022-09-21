Foreign Policy: Дефицит российского газа душит европейскую промышленность. ЕС задумался

14:46 22.09.2022 Foreign Policy

США



Энергетическая война Путина сокрушает Европу. Вопрос в том, не приведет ли это к ослаблению поддержки Украины



Ограничение поставок российского газа взвинтило цены в ЕС, заводы, компании и население начали борьбу за выживание, пишет FP. Ситуация рискует дойти до критической точки. Это вынудило европейских лидеров принять чрезвычайные меры.



Кристина Лу



Заводы, компании и семьи по всей Европе вступили в битву за выживание, так как ограничение поставок российского газа подняло цены до астрономических высот и положило начало страшной экономической буре. Все это подвергает испытанию солидарность Европы в ее противостоянии российской военной операции на Украине и вызывает страх перед неминуемой рецессией.



Цены на энергоресурсы сегодня ошеломляюще высоки – в десять раз превышают тот средний уровень, которых сохранялся в прошлом десятилетии. Такие ценовые скачки душат целые отрасли, а семьи уже не в состоянии оплачивать счета. В результате возникла настоящая катастрофа, вынуждающая европейских лидеров принимать чрезвычайные и обширные меры в попытке сдержать рост цен. Брюссель заговорил о нормировании подачи газа; правительства в срочном порядке ищут альтернативные поставки, поскольку Россия лишила континент практически трети газа, пытаясь вынудить Европу признать свое поражение.



"Люди получают огромные счета за электричество. Малый бизнес не в состоянии их оплатить. Заводы задумались о сокращении и об остановке производства, - говорит старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кахилл (Ben Cahill). – А ведь пока еще не наступила зима, когда все будет гораздо хуже".



Многочисленные европейские компании, начиная с энергоемкой алюминиевой промышленности и заканчивая производителями удобрений, вынуждены сокращать производство и даже объявлять о банкротстве в условиях умопомрачительных цен. Чтобы защитить семьи и бизнес от еще больших страданий, власти выделяют миллиардные субсидии. Это колоссальные денежные суммы, указывающие на то, в каком плачевном состоянии оказалась европейская экономика и насколько беспрецедентен текущий кризис.



"Рыночные условия далеки от нормы. Это экстремальные рыночные условия", – отмечает эксперт по глобальным газовым рынкам Алекс Мантон (Alex Munton), работающий в консалтинговой фирме Rapidan Energy Group и характеризующий сложившуюся ситуацию как "энергетическую войну". Россия на протяжении десятилетий поставляла в Евросоюз огромное количество недорогого газа, но эти поставки были сокращены и остановлены из-за стремления Владимира Путина подчинить себе Киев и те страны, которые его поддерживают. Несмотря на тлеющее недовольство, пока европейские страны держатся твердо.



"В военное время государства поступают именно так, – добавил Мантон. – Они до предела напрягают свои финансовые возможности, чтобы выбраться из конфликта, в который попали".



Возьмем для примера Еврокомиссию, которая предложила обширные чрезвычайные интервенции, предусматривающие перераспределение 140 миллиардов долларов непредвиденных налоговых поступлений и передачу этих средств испытывающим денежный голод компаниям и домохозяйствам. Британия объявила о пакете помощи на 46 миллиардов долларов, а Швеция сказала, что предоставит своим оказавшимся в трудном положении энергетическим фирмам гарантии ликвидных средств на 20 с лишним миллиардов долларов. Поскольку немецкие энергетические компании оказались на грани банкротства, Германия сейчас собирается национализировать три крупных газовых гиганта, включая Uniper. Это историческое вмешательство государства, и оно поможет спасти эти компании от краха.



Растущие экономические убытки "поставили компании на колени в финансовом плане", сказал Мантон. Если не поступит помощь, добавил он, в какой-то момент "ситуация дойдет до критической точки, и именно к этому мы сейчас идем".



Недовольство общества уже выплескивается наружу в Британии, Молдавии, Германии, Австрии и Италии. Там разгораются протесты из-за заоблачных цен на энергию и возникает обеспокоенность по поводу их возможного перерастания в масштабные беспорядки. В начале сентября 70 тысяч человек вышли на улицы Праги на демонстрацию под лозунгом "Чехия прежде всего". Они протестовали против роста цен на энергоресурсы и требовали от властей более активных действий.



"Формируется критическая людская масса, которая боится того, что случится предстоящей зимой. Эти люди боятся не только увеличения энергетических цен, но и усиления инфляции, начавшейся в прошлом году [в Чехии]", – рассказал изданию Foreign Policy заместитель директора Пражского института международных отношений по научной работе Ян Ковар (Jan Kovar).



Недовольство резким увеличением сумм в счетах за электричество нарастает, а солидарность Европы ослабевает. Это плохо для Брюсселя и для европейской поддержки Украины, которая обороняется от российской армии. Если лидеры публично обещают Киеву поддержку, то протестующие таких стран, как Чехия требуют большего нейтралитета от властей. Это создает условия для ослабления единства и будущего раскола. Член ЕС Венгрия – с первого дня на стороне Москвы. Германия с самого начала весьма прохладно относилась ко всей этой кампании поддержки. Итальянские бизнесмены недавно устроили протест против высоких цен на электроэнергию, обвинив в своих бедах не Путина, а Брюссель.



Кахилл говорит, что европейские страны могут столкнуться с тяжелой проверкой на прочность своего политического единства, если нестабильность будет усиливаться.



"Если цены останутся высокими, а на рынке этой зимой возникнет реальный дефицит, то политический стресс будет усиливаться, – сказал он. – Может возникнуть такая ситуация, когда граждане будут по-настоящему недовольны и станут винить в этом свои правительства. Может быть, в этом случае правительства начнут проявлять самостоятельность и заботиться о собственных интересах. Сохранить солидарность в рядах ЕС будет сложно".



Зима близко, но страны пока выполняют планы по заполнению газовых хранилищ. Правда, неясно, достаточно ли будет этих объемов, чтобы континент пережил зиму в условиях почти полного прекращения поставок из России. Энергетические перспективы Европы этой зимой в значительной мере будут зависеть от спроса на энергию и от способности правительств обеспечить поставки сжиженного природного газа из таких стран, как США, особенно в связи с тем, что в зимнее время на те же самые объемы будут претендовать другие покупатели. А еще многое будет зависеть от погоды.



"Если зима будет теплая, прожить без российского газа будет проще. Холодная же зима станет зимой недовольства, – сказала управляющий директор RBC Capital Markets Хелима Крофт (Helima Croft). – Нелегко будет при любых обстоятельствах, однако в случае холодной зимы люди могут остаться без света".



Но существуют также риски нравственного характера. Попытки Европы защитить потребителей от серьезных невзгод и обуздать стремительно растущие цены могут ослабить очень важные ценовые сигналы, которые помогают существенно ограничивать спрос.



"Приняв меры по ограничению очень высоких затрат потребителей, мы добьемся совершенно очевидного эффекта. У потребителя будет меньше стимулов для экономии, – сказал Мантон. – Это никак не поможет устранить фундаментальное несоответствие между спросом и предложением. Если хотите, это даже увеличит спрос, а вот с предложением будет немало вполне реальных проблем".



Пока Россия избегает худшей участи в этой энергетической войне. Ее защищают высокие цены на нефть и газ, а также доходы от нефтяного экспорта. Но в отдаленной перспективе, когда Европа все же найдет альтернативных поставщиков, а Россия потеряет крупный экспортный рынок, баланс сил изменится. Москве просто не хватит физической инфраструктуры, чтобы перенаправить все поставки в Китай, даже если там будет достаточный спрос.



По словам эксперта по энергоресурсам Антуана Халфа (Antoine Halff) из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, Россия "прогоняет себя с европейских рынков". Халф, ранее работавший главным нефтяным аналитиком в Международном энергетическом агентстве, сказал, что Россия более 40% государственных доходов получает от продажи энергоресурсов и отказ от главного экспортного рынка является кардинальным и на данный момент необратимым шагом. Со временем она лишится возможности устраивать хаос.



Но отдаленная перспектива – это не то, что надвигающаяся зима без топлива.



"Если говорить об энергетических рынках, то следующие несколько месяцев будут весьма непредсказуемыми, отчасти из-за того, что ситуация не имеет прецедентов, – сказал Халф. – Это практически неизведанная территория".



Материал для статьи предоставила Аманда Коукли (Amanda Coakley). Источник - ИноСМИ

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