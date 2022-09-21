Хватит ли у Америки сил победить Китай? - А.Кошкин

14:48 22.09.2022 АНАТОЛИЙ КОШКИН



Хватит ли у Америки сил победить Китай?



"США могут оказаться в ужасном положении"



Статья в Bloomberg Хала Брэндса, соавтора книги "Опасная зона. Предстоящий конфликт с Китаем" уже в заголовке утверждает, что бравада президента США Джозефа Байдена о готовности воевать американскими вооруженными силами с Китаем за Тайвань на сегодняшний день не подкреплена необходимой для этого производственной базой. Заголовок гласит: "Конфликт на Украине показывает, что американская армия не готова к войне с Китаем".



Автор начинает статью с напоминания известного изречения Бисмарка о том, что всегда лучше усваивать трудные уроки на чужих войнах, а не на своих: "Только дураки учатся на собственном опыте. Умные же учатся на опыте других".



Цитата потребовалось для то, чтобы ориентировать США на извлечение важных уроков из вооруженного конфликта на Украине, а также из американского опыта времен Второй мировой войны. "Если Америка хочет победить в вероятном конфликте великих держав, который она может начать с Китаем через несколько лет, ей лучше уже сейчас начать серьезное перевооружение своей армии, пока не началась стрельба", – предостерегает Брэндс.



То, что рано или поздно вооруженное столкновение США с Китаем произойдет, у автора статьи сомнения не вызывает. Вопрос лишь о том, когда это может произойти. Брэндс отмечает, что кризис, разразившийся из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань, и реакция Пекина, ответившего самой мощной за четверть века демонстрацией силы в западной части Тихого океана, заставили многих американских руководителей сделать пугающий вывод, что обратный отсчет времени до конфликта уже начался.



Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заговорил о существовании "реальной угрозы" китайского вторжения на Тайвань. А директор национальной разведки Эврил Хэйнс назвала эту угрозу "острой". Пентагон же сегодня заявляет, что, по его оценкам, вторжение может состояться не раньше, чем через два года.



В Вашингтоне полагают, что Пекин может применить силу против Тайваня в ближайшие три-пять лет, и это может произойти, "когда председатель Си Цзиньпин будет уверен, что стремительно модернизирующаяся Народно-освободительная армия Китая в состоянии одержать победу, будь это реальное военное вторжение или просто силовая блокада; другой вопрос, готовы ли США к крушению поезда, приближение которого многие американские официальные лица видят вполне явственно".



Проводимые, что называется, на "ящике с песком" военные игры указывают, что США могут выцарапать победу в войне из-за Тайваня. "Но при этом им придется заплатить запредельно высокую цену как личным составом, так и боевой техникой. Менее благоприятные условия, как правило, ведут к победе Китая. Конечно, никто в действительности не знает, что произойдет. Конфликт на Украине показал, что мотивация, лидерские качества и прочие неосязаемые нюансы имеют огромное значение. Но эта война также показывает, что США будет невероятно трудно восполнить потери, которые они понесут в самом начале конфликта с Китаем, а также обеспечить себе средства для достижения победы, не говоря уже о союзниках", – предостерегает Bloomberg.



В случае прямого вовлечения США в серьезную войну они не смогут обеспечивать современным вооружением союзников, к коим в Вашингтоне причислили и Украину. Следует признание: "Коалиции свободного мира (НАТО. – А.К.) во главе с мировой сверхдержавой очень сложно удовлетворить все потребности правительства в Киеве, не истощив свои собственные запасы вооружений. Согласно имеющейся информации, в первые, самые отчаянные, недели боевых действий США передали Украине треть собственного запаса противотанковых ракет "Джавелин". Чтобы пополнить арсеналы, Вашингтону и другим странам могут понадобиться годы".



При этом прямо говорится, что конфликт на Украине "подает предупредительные сигналы о том, насколько трудно будет снабжать американские войска всем необходимым, если они вступят в войну с Китаем". Ибо в случае войны с Китаем "американские войска будут в огромных количествах расходовать ракеты, торпеды, высокоточные бомбы и прочие системы вооружений, запасы которых ограничены, чтобы сдержать китайское вторжение… По мере продолжения конфликта потери будут увеличиваться. А в том, что война затянется, не может быть сомнений, ибо ни одна из сторон не захочет признавать поражение в сражении за господство над самым важным в стратегическом и экономическом отношении регионом мира".



Отвечая тем, кто полагает, что США, как в годы Второй мировой войны, смогут быстро перевести экономику страны на военные рельсы, Брэндс напоминает, что для массового производства вооружения и военных материалов США понадобились годы – до конца 1943-го и даже 1944 года: "Потребовалось время для преодоления узких мест, для ликвидации нехватки сырья, для перевода промышленности с гражданского производства на военное, чтобы делать танки и бомбы… И все равно США смогли эффективно мобилизоваться лишь потому, что у них была экономика индустриальной эпохи с массовым производством, которая хорошо подходила для создания средств глобальной войны. Более того, у этой экономики был огромный нереализованный потенциал, который можно было быстро использовать, так как после Великой депрессии многие рабочие и предприятия бездействовали и простаивали".



Автор статьи видит большое отличие нашего времени от периода Второй мировой. Было бы серьезной ошибкой исходить из того, что в случае начала войны Америка без особых усилий опередит своих врагов по объемам производства. Китай, является мировой мастерской. Пекин обладает примерно трехкратным превосходством в судостроении, а ведь стороны на начальном этапе войны потеряют большое количество кораблей. Приводится оценка экономиста Ноа Смита: "Россия самостоятельно не может произвести достаточно боевой техники для затяжного локального конфликта с Европой. Китай же может произвести достаточно и для себя, и для России в случае глобальной войны против демократического мира (НАТО. – А.К.)".



Следует признание, что "сегодня военно-промышленная база у США значительно слабее, чем раньше". После окончания холодной войны количество крупных оборонных подрядчиков в Америке резко сократилось и теперь Пентагону намного сложнее быстро нарастить производство в случае кризиса. Америке не хватает даже самого элементарного, например станков и подготовленной рабочей силы, которые необходимы в случае мобилизации промышленности в военное время. Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) пишет: "Военно-промышленная база Америки рассчитана на эффективность мирного времени, но не на массовое производство военного времени, потому что поддерживать неиспользуемые мощности для мобилизационных нужд дорого".



"В результате США могут оказаться в ужасном положении уже через несколько месяцев или даже недель после начала боевых действий. Им будет трудно пополнить запасы высокоточных боеприпасов большой дальности, что крайне важно для нанесения ударов по китайским кораблям в водах вокруг Тайваня. Эти боеприпасы наверняка будут уничтожаться китайскими противокорабельными ракетами и системами ПВО. Если будут большие потери кораблей и самолетов, вести продолжительную войну в западной части Тихого океана станет сложно. И даже если Вашингтон одержит победу, из-за этих потерь американские вооруженные силы лишатся своей боеспособности на годы", – приходит к выводу автор статьи в Bloomberg.



Брэндс предупреждает, что если США займут выжидательную позицию и не станут серьезно готовиться к конфликту с КНР, то они опоздают. Он заключает: "Китай таких ошибок не допускает. Пекинские пропагандистские издания выступают с пугающими угрозами о том, что произойдет с врагами Поднебесной в случае начала конфликта, а его судоверфи и заводы ошеломляющими темпами строят боевые корабли и производят боеприпасы. Окажется ли арсенал демократии на должном уровне?" Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663847280





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