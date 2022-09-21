Визит Пелоси разжег в Армении кампанию против ОДКБ, - НГ

16:19 22.09.2022

Политики в Ереване грезят о внеблоковом статусе страны

Георгий Бондарев



21.09.22

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению стал катализатором усиления призывов покинуть ОДКБ на фоне боестолкновений с Азербайджаном. Одним из последних красноречивых свидетельств стала встреча армянского премьер-министра Никола Пашиняна с внепарламентскими политическими силами, которые открыто предложили главе правительства отказаться от членства в организации. Несмотря на то, что на первый взгляд, подобные настроения проявились внезапно, основа для них закладывалась планомерно. Систематическая интенсификация контактов между Ереваном и Вашингтоном уже долгое время показывает, по какой траектории будет двигаться внешняя политика партнера России по ОДКБ в перспективе.



Председатель партии "Республика" Арам Саргсян сообщил, как с "несколькими коллегами" выступил на встрече с предложением в краткие сроки покинуть ОДКБ. "В мире есть много стран, не входящих ни в один военный союз, – пояснил он. – Например, Иордания не является членом какого-либо военного союза. Или Израиль не является членом какого-либо военного союза, но является партнером США. Соединенные Штаты ежегодно оказывают Иордании военную помощь в размере 800 млн долл". По словам Саргсяна, если власти в Ереване не примут четкое решение вывести страну из ОДКБ, это будет "их проблема". Он выразил уверенность, что Армения сейчас в "российском болоте", и от нее добиваются "только одного – Зангезурского коридора".



Впрочем, на фоне скандальной поездки Пелоси призывы разорвать связи с ОДКБ звучали и на более внушительном уровне. После того, как секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, выступая в радиоэфире, раскритиковал ОДКБ за то, что та не оправдала возложенных на нее ожиданий и "все еще должным образом не отреагировала, чтобы азербайджанские войска были полностью выведены с суверенной территории Армении". Примерно те же мысли он изложил на встрече с делегацией во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем. "Армен Григорян также представил царящие в Армении общественные настроения в отношении ОДКБ", – уточнял аппарат армянского Совбеза.



В общем-то, некоторые намеки на то, что Ереван может качественно пересмотреть свою блоковую логику, делала и Пелоси. "Прогресс демократии в Армении с радостью воспринимается во всем демократическом мире. Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решение принимает Армения, но мы готовы помогать, если Армения примет такое решение… Мы также слышим потребности в сфере оборонного сотрудничества. Ценность и важность нашего визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что можем сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются", – пояснила спикер в ходе брифинга 18 сентября.



Такую риторическую линию не преминул поддержать ее коллега Ален Симонян, который параллельно успел отметиться критикой в адрес ОДКБ. "Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будем делать выводы", – заметил спикер армянского парламента.



Готовность интенсифицировать контакты видна с обеих сторон – и от Еревана, и от Вашингтона. В середине июля Армению посетил директор ЦРУ Уильям Бернс – человек, которого, по словам официальных лиц администрации президента США, Белый дом использует только в крайних, кризисных случаях. Например, для того, чтобы договориться о нефтедобыче с Саудовской Аравией.



Мотивация, по которой визит главы ведомства в Лэнгли был совершен на Южный Кавказ в условиях перманентных трений между странами региона, до сих пор остается неясной. Это открывает широкое пространство для интерпретаций. Впрочем, обоюдное стремление нарастить контакты продемонстрировала в сентябре и Армения, когда ее министр обороны Сурен Папикян, впервые за последние 10 лет посетил с рабочим визитом Америку. Ему был оказан особый прием не только в военном, но и дипломатическом ведомствах.



Но интереснее другое. Во время поездки Папикян выказал интерес к тому, чтобы США приложили руку к реформированию Вооруженных сил Армении, а также к запуску перемен в сфере военного образования. Сам характер министерских просьб указывает на кристаллизованный интерес Еревана к получению финансовой помощи со стороны Вашингтона.



Заметные сдвиги в сторону сближения видны и на уровне официально оформленных договоренностей. Так, характерно выглядит готовность Армении поддержать августовское заявление Госдепа США о сотрудничестве в рамках программы снижения биологической угрозы. А в мае 2022 года между Арменией и США был заключен меморандум о сотрудничестве в области атомной энергетики, который заставил говорить о потенциальной ревизии уже существующих с Россией контрактов по строительству нового энергоблока АЭС в Армении.



Весьма красноречиво, что события развиваются под аккомпанемент массовых протестных акций, участники которых требуют выхода Армении из ОДКБ и, судя по всему, пытаются обозначить контуры общественных настроений и послать сигнал Кремлю.



Безусловно, каждая страна пытается максимально артикулировать собственный внешнеполитический курс без оглядки на внешние силы, но дрейф Армении в сторону Запада приобретает особенные черты в условиях, когда Россия вовлечена в противоборство с западным влиянием, особенно по периметру зоны своих интересов.