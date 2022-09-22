215 на 56, что за хрень опять?! Рамзан Кадыров выразил недовольство обменом пленных украинских фашистов

17:34 22.09.2022 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил крайнее недовольство произошедшим 21 сентября обменом военнопленными между Россией и Украиной. Свое мнение он выразил в собственном Telegram-канале.



Ситуацию с обменом военнопленными глава ЧР назвал непонятной. Как отметил Кадыров, обмен носит неравноценный характер. Он подчеркнул, что руководству Министерства обороны РФ и Федеральной службы безопасности РФ, возможно, "гораздо виднее", но террористов нельзя менять на военнослужащих.



Кадыров подчеркнул, что в российском плену очень много военнослужащих ВСУ, которых можно менять в превосходящем количестве на российских солдат. Поэтому он недоумевает относительно освобождения из плена украинских нацистов.



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Также Кадыров подчеркнул, что бравшие Мариуполь бойцы сделают свой вывод: "не брать фашистов в плен". Глава ЧР подчеркнул, что это – его личное мнение, оно не влияет на выполнение приказов верховного главнокомандующего.



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22 сентября 2022,

Обменным курсом: что стоит за передачей пленных между РФ и Украиной

И значит ли она, что Москва и Киев готовы вести переговоры о мирном урегулировании

Екатерина Постникова



Россия и Украина провели самый масштабный с начала СВО обмен пленными: Москва получила 55 военных и украинского политика Виктора Медведчука, а Киев - 215 военных, в числе которых бойцы признанной террористической и запрещенной в РФ группировки "Азов". Однако, как заявили "Известиям" в российском парламенте, этот обмен вовсе не означает, что Москва и Киев могут пойти дальше и возобновить переговоры о мирном урегулировании. Разговор о передаче пленных шел не напрямую, а с помощью посредников: помимо уже закрепившейся в этой роли Турции функции медиатора взяла на себя Саудовская Аравия.



215 на 56

В ночь на 22 сентября стало известно, что Киев и Москва обменялись военнопленными. Как позже рассказал журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, Киев получил 215 военнослужащих, в числе которых бойцы группировки "Азов" (признана террористической и запрещена в РФ); Москва в обмен на них получила 55 своих военных и украинского политика, главу политсовета упраздненной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого на Украине обвинили в госизмене.



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Москва подтвердила эту информацию утром. Как сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, 55 российских военнослужащих самолетом военно-транспортной авиации доставили на территорию РФ, и сейчас они находят в медучреждениях оборонного ведомства. В СМИ появилось видео прибытия самолета с российскими военными, однако Виктора Медведчука на нем видно не было. Представитель Кремля Дмитрий Песков отвечать на вопрос о Викторе Медведчуке не стал, сказав, что у него "нет полномочий это комментировать".



Информацию об украинском политике также подтвердил Денис Пушилин. Исходя из его слов, указ об обмене подписывал именно он. "Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят", - сказал Денис Пушилин журналистам.



Также Киеву передали десять иностранцев, которые участвовали в боевых действиях на украинской стороне. Речь о гражданах Великобритании, Марокко, США, Хорватии и Швеции - как минимум трое из них (британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим) были приговорены в ДНР к смертной казни.



Ни о каких мирных переговорах между РФ и Украиной сейчас речи не идет. Однако не означает ли сам факт нынешнего обмена, что у Москвы и Киева есть ресурс, чтобы начать договариваться?



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- У России с Украиной нет. Это железно были договоренности не России с Украиной, а спецслужб, наших и США, ну, может быть, Англии еще, - сказал "Известиям" член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. - Такие мероприятия ведутся секретно, и работают по таким вопросам спецслужбы. Почему и как это произошло, мы узнаем лет через пять, не меньше - а может, не узнаем никогда. Здесь каждая личность по-своему ценна, в том числе и для нас. Это не значит, что все должно выноситься на всеобщее обозрение, потому что, если обменяли на главарей "азовской банды", значит, оно того стоило - никто просто так этого делать не будет.



Неординарный обмен

С идеей провести обмен Виктора Медведчука на украинских военных в российском плену Владимир Зеленский выступил в апреле 2022 года, опубликовав фото бывшего руководителя ОПСЖ в наручниках и украинской военной форме. С 2021 года Виктор Медведчук и несколько его соратников, обвиняемые в госизмене, находились под домашним арестом. Спустя несколько дней после начала СВО политик из-под домашнего ареста сбежал, но его поймали.



Несколько дней спустя уже сам Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить его в список на обмен. Соответствующее видеообращение опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ). Российская сторона такую возможность отвергла. Дмитрий Песков, комментируя ситуацию уже в мае, сказал: "Здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах".



Говоря о нынешнем обмене, российские политики не акцентируют внимание на передаче украинского политика в РФ.



- Дело не в Медведчуке. Там же было много наших военных, летчиков, которых Украина была готова менять только на представителей "Азова". Представляете, какую радость мы доставили семьям этих людей, которые много месяцев томились в плену? - сказал "Известиям" первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. - А Медведчук - один из тех людей, который боролся за то, чтобы проект "Анти-Россия" на Украине не состоялся. Я бы не акцентировал внимание на нем - в основном речь о наших военных, которых мы вызволили из плена.



Отвечая на вопрос о том, каковы правовые основания для передачи России в рамках обмена гражданина Украины, сенатор сказал: в условиях боевых действий "правовые основания не всегда играют роль".



- Иногда вступают в силу другие факторы. Медведчук еще принесет пользу своей родине. Он никогда не скрывал дружеских чувств к нашей стране. Думаю, что рано или поздно он встанет на борьбу с этим режимом, с которым он пытался бороться, но неудачно, - уверен Владимир Джабаров.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

На Украине Виктор Медведчук считается пророссийской фигурой. Эту оценку подкрепляют его частыми визитами в Москву и давним знакомством с Владимиром Путиным.



Помимо присутствия в обменных списках Виктора Медведчука нынешний обмен примечателен еще по одной причине: помимо Турции, которая с позиции посредника выступает уже давно, роль медиатора взяла на себя Саудовская Аравия. 21 сентября Эр-Рияд сообщил, что на территорию королевства из России доставили десять уже упомянутых иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщило агентство Reuters, договориться об этом удалось при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.



- Арабы очень долго наблюдали за посредничеством Турции и пришли к выводу, что пора к этой работе подключиться, - пояснила "Известиям" востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина. - Саудовская Аравия смогла сохранить хорошие отношения с Россией, не теряя при этом связей с Западом. Вместе с тем чрезвычайно ухудшились отношения королевства с США при администрации Джо Байдена, и только сейчас наметились некоторые попытки их улучшить.



По оценке эксперта, с помощью посредничества Эр-Рияд намерен укрепить свои политические позиции в арабском мире и за его пределами. Вероятно, не последней причиной, по которой королевство подключилось к обмену, стало присутствие мусульман среди пленных. Саудовская Аравия и Турция в этом процессе не конкурировали, но, напротив, объединили свои усилия, и не исключено, что Эр-Рияд будет и дальше подключаться к посредничеству между РФ и Украиной, резюмировала Елена Супонина.



https://iz.ru/1399485/ekaterina-postnikova/obmennym-kursom-chto-stoit-za-peredachei-plennykh-mezhdu-rf-i-ukrainoi Источник - МК

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