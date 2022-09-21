Муктада Садр может пойти на новый бунт. Верховный суд Ирака отказался отправлять в отставку парламент, - Р.Мустафин

19:51 22.09.2022

Равиль Мустафин



Муктада Садр Шиитский лидер Муктада Садр размышляет, выводить ли сторонников на улицу.

В Багдаде и окрестностях усилены меры безопасности из-за опасений властей, что сторонники влиятельного шиитского лидера Муктады Садра снова выйдут на улицы и захватят Зеленую зону, где расположены правительственные учреждения и дипломатические миссии. Не исключено, что на этот раз протесты примут более разрушительный, чем три недели назад, характер. Причиной новой волны недовольства садристов может стать провал их планов распустить парламент и объявить досрочные выборы, на которых Садр мог бы получить большее количество голосов, что увеличило бы его шансы сформировать правительство по собственному усмотрению.

В Верховном суде Ирака заявили, что Конституция не позволяет отправлять в отставку высший законодательный орган. Если бы члены суда сделали это, тогда парламенту не оставалось бы другого выхода, кроме как самораспуститься. Такой сценарий, однако, представляется маловероятным хотя бы потому, что почти никто из депутатов не хочет уходить в отставку. Особенно после того, как по зову своего вождя сложили с себя полномочия все 73 депутата-садриста. После этого самой многочисленной фракцией в парламенте стала объединенная группа депутатов, представляющих интересы бывшего премьер-министра Нури аль-Малики и главкома народного ополчения Хади аль-Амири. Вдвоем они контролируют 165 депутатов, то есть более чем в два раза больше, чем было у Муктады Садра до июня.



При таком раскладе сторонники Координационной структуры, которую поддерживает Тегеран, могли спокойно выдвигать своего кандидата в премьер-министры, вообще не обращая внимания на садристов, поскольку те утратили физическое присутствие в парламенте. Раньше такие "фокусы" с уходом в отставку Садру удавались без особого труда, и он не раз таким образом добивался своих целей полностью или частично. Но на этот раз, похоже, "факир" в чем-то просчитался, чего-то не учел и даже перехитрил себя. Он хоть и доказал, что может контролировать иракскую улицу, но все же далек от оказания влияния на такой стратегический орган, как Верховный суд, без которого вряд ли сможет подняться до уровня общенационального лидера. А поскольку Садр имеет славу человека, уважающего верховенство закона, он будет испытывать определенные затруднения, оспаривая решения Верховного суда. Возможно также, что в этих условиях Садр начнет все же склоняться в сторону компромисса с партиями Координационной структуры.



Неслучайно выдвинутый от Координационной структуры кандидат в премьер-министры Мухаммед ас-Судани день ото дня чувствует себя все увереннее. И для этого имеются определенные основания. Так, на этой неделе он впервые встретился с депутатами парламента и обсудил с ними направления правительственной программы в области экономики. Иранский эксперт по региональным вопросам Хасан Ханизаде считает, что Садр может согласиться на кандидатуру ас-Судани, особенно при условии, если кандидатом в президенты страны выдвинут нынешнего главу государства курда Бархама Салиха. Кстати, и курды предпочитают поддерживать единого кандидата в премьер-министры. Об этом заявил представитель регионального правительства Курдистана Назим Даббаг.



Еще одной причиной того, что Садр может проявить большую сговорчивость в отношении единого кандидата в премьеры, стала неожиданная для него и его последователей "отставка" аятоллы Казима аль-Хаери, занимавшего до 28 августа пост марджа, духовного лидера иракских шиитов-садристов. Концепция марджа – это одна из ключевых доктрин шиитов. Она заключается в том, что обязывает каждого шиита иметь духовного лидера, своего рода пастыря, окормляющего то или иное сообщество шиитов, и строго соблюдать все его фетвы и указы. Чтобы стать марджа, нужны десятилетия религиозного обучения и поддержка других старейших священнослужителей.



Мало того что аль-Хаери отказался от титула марджа якобы из-за слабого здоровья, так он еще фактически передал своих последователей садристов иранскому верховному правителю (рахбару) аятолле Али Хаменеи, призвав их слушаться его. Напомним, Али Хаменеи не только правит Ираном, но и пытается влиять на соседний Ирак.



Уход аль-Хаери фактически шокировал Муктаду Садра. Почему? Во-первых, марджа просто так самостоятельно "в отставку" не уходят, а остаются при делах до конца жизни. До сих пор аятолла ас-Систани, которому больше 92 лет, "окормляет" иракских шиитов и не думает уходить. Мухаммед Хуссейн Фадлаллах оставался марджа вплоть до своей кончины в 2010 году, несмотря на многократные госпитализации. Хаери было всего 83 года, когда он ушел на покой. За 13 с лишним веков это, возможно, единственный случай "ухода на пенсию" марджа. Во-вторых, просто так передавать свое "наследство" кому-то другому тоже не очень принято.



До аль-Хаери роль марджа выполнял отец Муктады Мухаммед Садр, который имел квалификацию и подготовку одновременно и духовного, и политического лидера. После покушения на него агентов Саддама Хусейна в 1999 году, которое привело к скорой его гибели, дети священника обратились с одобрения отца к Мухаммеду аль-Хаери.



Поскольку решение аль-Хаери стало беспрецедентным, многие аналитики и простые иракцы заподозрили Тегеран в давлении на этого священника с целью снизить влияние Муктады Садра на лояльных ему иракских шиитов. Вероятно, это также оказало влияние на некоторых садристов и побудило их отойти от клана Садра. С другой стороны, поведение Тегерана, наоборот, могло разозлить и даже спровоцировать Муктаду Садра на то, чтобы вывести людей на улицы Багдада.