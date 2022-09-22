 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 21.09.2022
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Лампочка - это? Гурбангулы Бердымухамедов написал свою 58 книгу – теперь об электричестве
20:24 22.09.2022

Гурбангулы Бердымухамедов написал свою 58 книгу – теперь об электричестве
Редакция
22 сентября 2022

В преддверии Дня независимости (27 сентября) в Туркменистане опубликована новая книга председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова "Электроэнергетическая мощь Туркменистана", посвященная производству и экспорту электроэнергии, сообщает госинформагентство ТДХ.

В книге есть выступление экс-президента на встрече 3 сентября со студентами и преподавателями Государственного энергетического института страны.

Там также сообщается о том, что "президент Сердар Бердымухамедов определил развитие энергетической индустрии как одного из важных направлений экономической стратегии страны в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства".

Кроме того, Бердымухамедов-старший затрагивает тему использования альтернативных источников энергии и развития "зеленой" экономики. Он отмечает, что у Золотого озера в 2019–2025 годах планируется строительство солнечно-ветряной электростанции мощностью 10 мегаватт.

В заключение ТДХ подчеркивает, что книга выполнена на высоком полиграфическом уровне.

Как сообщалось ранее, в Туркменистане регулярно возникают перебои с электроснабжением населения даже в крупных городах. Устаревшая инфраструктура не выдерживает нагрузок в жаркие летние месяцы. Также причиной отключения электричества могут стать также различные погодные явления.

Это 58 книга экс-президента. 57-ю книгу под названием "Смысл моей жизни" 9 апреля представил его сын на заседании Кабинета министров Туркменистана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - hronikatm.com
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