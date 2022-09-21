Токаев обещает после выборов создать Конституционный суд и еще кучу реформ

21:58 22.09.2022

Токаев: после выборов произойдет кардинальная перезагрузка политической системы



Глава государства подчеркнул, что нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления.



Также Президент отметил, что по итогам состоявшейся в июне конституционной реформы сформирован оптимальный баланс между ветвями власти, пишет Экспресс К со ссылкой на Акорду.



Государство будет строго придерживаться принципа "сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное правительство",



- отметил ТОКАЕВ.



Также Глава государства добавил, что следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе - партийным спискам и одномандатным округам.



Создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января следующего года. Институт уполномоченного по правам человека обрел конституционный статус. Завершено перераспределение ряда властных полномочий от Президента к Парламенту,



- перечислил Глава государства.



Также Президент сообщил, что акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. С целью реализации этого положения Президент инициировал принципиально новую программу "Нацфонд - детям".



Конституционная реформа является органичной частью масштабной программы политической модернизации, реализуемой мной с момента избрания Главой государства. В рамках данной программы был внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний,



- подчеркнул Касым-Жомарт ТОКАЕВ.



Упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер. Введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов. Уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%.



В избирательных бюллетенях появилась графа "против всех". Создан институт парламентской оппозиции.



Декриминализована статья 130 и гуманизирована статья 174 Уголовного кодекса. Отменена смертная казнь. Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое.



В целом проведенные за последние три года преобразования и конституционная реформа сформировали новую модель государственно-политического устройства.



Поэтому в Послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла. Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: Президент, Парламент, правительство, маслихаты,



- добавил ТОКАЕВ.



С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца.



Этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы.



В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы.



Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан,



- заявил Глава государства.



Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.



Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.



- В своем Послании я обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем. В предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса. Как действующий Глава государства, я гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей. Призываю всех сограждан проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа. Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас. Вместе мы построим Справедливый Казахстан! - заключил Президент.



Ранее Экспресс К сообщал о том, что досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября.