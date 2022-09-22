Антииранская повестка стала мостом между Израилем и Украиной, - И.Субботин

22:03 22.09.2022

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



22.09.2022



Киев предложил еврейскому государству особый канал обмена разведданными



Украинское руководство направило Израилю запрос о предоставлении разведывательных данных о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана. Источники западных изданий сообщили, что Киев заинтересовался сообщениями о появлении в зоне боевых действий беспилотной летательной авиации иранского производства. Украинские официальные лица не скрывают, что хотят сформировать с израильтянами регулярный канал координации, и дают понять, что разделяют все обеспокоенности ближневосточной страны по поводу политики Тегерана.

О предложении Киева рассказали израильские источники портала Axios. По их словам, его наибольшую обеспокоенность вызывают слухи об использовании в зоне боевых действий дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства. "Израильтяне предоставили нам некоторую информацию, но нам нужно гораздо больше", – цитирует Axios неназванного украинского чиновника.



Cоответствующая просьба была передана Израилю во время визита руководителя евро-азиатского отдела его Министерства иностранных дел Симоны Гальперин в Киев, где у нее состоялась беседа со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку и Северной Африке Максимом Субхом. Последний предложил сформировать особый канал связи с еврейским государством, который бы дал возможность обсуждать проблемы Ближнего Востока, обмениваться разведданными и координировать действия. Несмотря на обтекаемые формулировки, нетрудно предположить, что этот формат будет посвящен главным образом вопросу военно-технического сотрудничества (ВТС) между Москвой и Тегераном, которое, как принято считать, набирает обороты.



Субх в ходе переговоров подчеркнул, что Украина, как и Израиль, выступает против отмены американских санкций в отношении Тегерана даже в случае восстановления "ядерной сделки". По его словам, выход Исламской Республики из международной изоляции только стимулирует ее оборонпром. Однако такая солидаризация с позицией еврейского государства имеет свою цену: в то же время украинский спецпредставитель выразил надежду на то, что израильтяне дадут гораздо более четкую оценку специальной военной операции России и вполне однозначно поддержат Украину. Субх также дал понять, что его страна рассчитывает на полноценную военную помощь Израиля, которая могла бы поступать прямо или косвенно, через третьи государства.



Несмотря на то что Израиль формально осудил спецоперацию, его позиция с 24 февраля была двоякой: ближневосточная страна прилагала усилия для того, чтобы избежать эскалационного сценария в отношениях с Кремлем. Киев, в свою очередь, рассчитывал на углубление взаимодействия в сферах противоракетной обороны и кибербезопасности. Однако политика предыдущего премьер-министра еврейского государства Нафтали Беннета сводилась к тому, чтобы избегать поставок передовых систем. Его преемник и партнер по коалиции Яир Лапид санкционировал отправку в Украину крупных партий защитной амуниции и прямую финансовую поддержку организаций гражданской помощи, но не отошел от магистральной линии в плане ВТС.



Задолго до начала спецоперации официальный Киев делал недвусмысленные шаги, рассчитанные на то, чтобы укрепить доверие в отношениях с ближневосточным партнером. Так, еще в декабре 2021 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук проинформировал, что его страна не только готова нарастить дипломатическое присутствие в Иерусалиме, но и признать его столицей еврейского государства. "У Израиля только одна столица – Иерусалим", – эмоционально подчеркнул он, выступая на мероприятии, посвященном 30-летию отношений между странами, и пообещал, что решение о признании займет всего несколько месяцев. Высказывания выглядели как попытка создать атмосферу для интенсификации оборонного сотрудничества между странами.



Если рассуждать о том, что инициатива Киева по созданию специального канала для обмена разведданными обещает российско-израильским отношениям, то можно констатировать, что тенденция достаточно тревожная, заявил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. "С одной стороны, после контактов президентов России и Израиля кризис вокруг еврейского агентства "Сохнут" пошел на спад (см. "НГ" от 18.08.22), и это широко воспринимается как некая разрядка в отношениях, особенно после многочисленных заявлений российских чиновников о проукраинской позиции Израиля после 24 февраля", – отметил аналитик.



Кроме того, сам Израиль не заинтересован в полном обвале отношений с Россией, учитывая величину еврейской общины в РФ, сказал собеседник "НГ". "С другой стороны, заявление Лапида об увеличении количества авиарейсов из России после объявления частичной мобилизации выглядит как поощрение иммиграции и оттока IT-специалистов, – рассуждает Мардасов. – Это как минимум может снова запустить отложенный процесс ликвидации агентства "Сохнут". Но главное, что ввиду специфики нынешних отношений Израиля и США, а также очевидного провала Вашингтона по возвращению в "ядерную сделку" и консолидации Ираном своих сил в регионе, включая Сирию, Израиль может пойти на ужесточение своей позиции".



По словам эксперта, во многих ближневосточных вопросах Москва давно упустила стратегическую инициативу – будь то палестинский трек или инициативы примирения в регионе, поэтому российско-иранское сотрудничество и сообщения о применении иранских дронов-камикадзе могут быть интерпретированы в Израиле как нарушение Россией баланса. "А раз роль медиатора в нынешних условиях Москве играть станет все сложнее и сложнее, израильское руководство может решиться на ужесточение позиций и сыграть прежним козырем Москвы, демонстрируя готовность обвалить отношения", – предполагает аналитик.



"Однако я думаю, что израильское руководство, которое внимательно анализирует ход боевых действий в Донбассе, скорее всего будет пытаться балансировать и оставит возможность для переговоров: несмотря на продолжение давления на Россию после объявления частичной мобилизации, российское руководство может уже по-другому оперировать войсками со всеми вытекающими последствиями для Киева и поддерживающих его в военном отношении сторон", – заключил Мардасов.