"Счастлив народ Твой, страна процветает". Президенту С.Бердымухамедову на день рождения посвятили поэму

22:10 22.09.2022

22 сентября президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову исполнился 41 год.



С днем рождения главу государства поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Ирана Сейед Эбрахим Раиси, а также родившийся в Туркменистане российский космонавт Олег Кононенко, поздравления которых опубликовало госинформагентство ТДХ.



Также с днем рождения президента Аркадаглы-Сердара (официальный титул Сердара Бердымухамедова) поздравили председатели палат парламента Гульшат Маммедова и Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьеры, работники аппарата президента, министры, члены правительства и участники выставки экономических достижений страны.



Поэтесса Гозель Шагулыева посвятила имениннику поэму, текст которой предваряется размышлениями о воспитании Сердара Гурбангулы Бердымухамедовым.



"Аркадаглы Сердар, олицетворяя преемственность поколений, в полной мере прошел образцовую школу Героя-Аркадага, получив от Великого жизненные уроки мудрости, воспитания. Аркадаглы Сердар привержен принципам нашего главного Наставника Мастера. Разве он не доказал это, встав у руля государства?", – задается вопросом Шагулыева.



"Ум – украшение джигита,

В дороге – слава, в делах – размах.

Счастлив народ Твой, страна процветает,

Аркадаглы Сердар, с тоями Тебя!", – поздравляет главу государства поэтесса.