 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 21.09.2022
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Счастлив народ Твой, страна процветает . Президенту С.Бердымухамедову на день рождения посвятили поэму"Счастлив народ Твой, страна процветает". Президенту С.Бердымухамедову на день рождения посвятили поэму
22:10 22.09.2022

22 сентября президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову исполнился 41 год.

С днем рождения главу государства поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Ирана Сейед Эбрахим Раиси, а также родившийся в Туркменистане российский космонавт Олег Кононенко, поздравления которых опубликовало госинформагентство ТДХ.

Также с днем рождения президента Аркадаглы-Сердара (официальный титул Сердара Бердымухамедова) поздравили председатели палат парламента Гульшат Маммедова и Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьеры, работники аппарата президента, министры, члены правительства и участники выставки экономических достижений страны.

Поэтесса Гозель Шагулыева посвятила имениннику поэму, текст которой предваряется размышлениями о воспитании Сердара Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Аркадаглы Сердар, олицетворяя преемственность поколений, в полной мере прошел образцовую школу Героя-Аркадага, получив от Великого жизненные уроки мудрости, воспитания. Аркадаглы Сердар привержен принципам нашего главного Наставника Мастера. Разве он не доказал это, встав у руля государства?", – задается вопросом Шагулыева.

"Ум – украшение джигита,
В дороге – слава, в делах – размах.
Счастлив народ Твой, страна процветает,
Аркадаглы Сердар, с тоями Тебя!", – поздравляет главу государства поэтесса.

Источник - Хроника Туркменистана
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