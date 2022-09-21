Украина может стать могилой для старика Джо

22:17 22.09.2022 Поддержка Киева способна похоронить не только Демпартию, но и единство НАТО



Дмитрий Родионов

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Владимир Можегов



Вооружение Украины обернулось новой проблемой для президента США Джо Байдена, пишет газета The New York Times.



Обещания многомиллиардной военной помощи Киеву практически никак не отразились на внутреннем рейтинге Байдена, отмечает издание. Вместе с тем, ему приходится удерживать на своей стороне страны Европы, которые переживают худший экономический кризис за последнее поколение.



В Белом доме уверяют, что не замечают никакого раскола внутри НАТО, члены которого согласились в той или иной степени поддержать Украину. Но резкий рост цен на энергоносители и перспектива холодных домов грядущей зимой вызвали тревогу среди европейцев.



В материале подчеркивается стремление Байдена продемонстрировать сплоченность внутри альянса по украинскому вопросу. Однако большую часть помощи Киев получает от Вашингтона, в то время как финансовая поддержка со стороны Европы практически свелась на нет.



По данным Кильского института мировой экономики, общее количество помощи от шести крупнейших европейских стран (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша) сократилось в мае и резко упало в июне, в июле же ни одна из них не сделала сколько-нибудь существенных обещаний. Поддержка из этих государств фактически упала до нуля.



Действительно ли это станет проблемой для Байдена и демократов, которым предстоят промежуточные выборы в Конгресс в начале ноября? И изменится ли что-либо в случае победы республиканцев?



- Рейтинг Байдена могли бы спасти какие-то существенные достижения и победы во внутренней и внешней политике, но таковых, кажется, не предвидится, - уверен политолог Владимир Можегов.



- По большом счету, Байдена может спасти только объявление военного положения.



"СП": - Считаете ли вы, что Байден Украиной пытается отвлечь население от внутренних проблем? Американский избиратель готов это слушать, ему есть дело до России и Украины?



- Новости с Украины по значимости занимают сейчас в Америке 6−7 место, вместе с новостями по иранской ядерной сделке. Едва ли большой процент американцев сможет обнаружить Украину на карте. Хуже того, стремительно падает доверие американцев к мейстримным СМИ, как, впрочем и к другим общественно-политическим институтам Америки. Все сейчас кричат там о ситуации близкой к Гражданской войне. Это сегодня во главе угла.



"СП": - А европейский избиратель? Есть ли тут между американцами и европейцами разница?



- Конечно. Украинские беженцы очень шумные, они не дают забывать, что Украина це Европа. Европейцы украинские проблемы ощущают на своей шкуре. И им все это очень не нравится.



"СП": - NYT утверждает, что европейские союзники США свели практически к нулю помощь Украине, что стало проблемой для Байдена. Это так?



- Украина повисла на плечах Байдена. А скоро к ней может присоединиться и Тайвань. Но два конфликта одновременно Байден едва ли потянет. Для Европы же это станет страшным ударом.



"СП": - В Вашингтоне утверждают, что не видят разлада внутри НАТО, но европейцы все больше беспокоятся из-за перспективы холодных домов этой зимой и теряют интерес к проблемам Киева.



- Пик декларативного единства на фоне начала СВО, которое демонстрировало НАТО, пройден. Теперь начинают проявляться трещины. Турция - сильнейшая страна НАТО - ведет собственную политику, и ей плевать на мнения альянса. Венгрия может скоро оказаться не только вне НАТО, но и вне ЕС. В Италии к власти приходят правые. Чехия на грани социального взрыва. Та же и Словакия, крайне недовольная санкциями. Все только начинается. И грядущая зима многое расставит по местам.



- По данным опроса Gallup за 1−16 сентября 2022 года рейтинг одобрения деятельности Байдена сейчас выше, например, показателей июля (42% против 38%), - отмечает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Впрочем, 56% американских респондентов в первой половине сентября его деятельность все равно не одобряло. Однако это не самый худший результат для американского президента на том же этапе первого срока. Например, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в сентябре 2018 года, по данной той же социологической службы, составлял 40%.



Одной из важнейших ближайших проблем для команды Байдена, как известно, становятся промежуточные выборы в Конгресс, а такие кампании чаще проходят при доминировании внутренней повестки. Поэтому Белый дом, работая с внутренней аудиторией, и не зацикливается на украинской теме, например, выступая с масштабной программой поддержки полупроводниковой промышленности или затрагивая вопросы защиты трудовых прав. Другое дело, что позиции правящей Демократической партии по итогам этих выборов, с большой вероятностью, все равно серьезно ослабнут. Подобное часто происходит на промежуточных выборах в ходе первого срока президента США с партией, к которой он принадлежит.



Поэтому нельзя сказать, что Байден видит в "украинском вопросе" "волшебную таблетку", которая решит проблемы его однопартийцев. Скорее, он просто пытается "давить на все кнопки" одновременно, чтобы уменьшить потери демократов в ходе этой кампании.



"СП": - При этом, как утверждают авторы материала, Байден вынужден удерживать на своей стороне Европу. Разве Европа сама не рвется защищать Украину и противостоять России?



- Среди элит европейских государств действительно есть лобби, настроенное на более осторожную линию в отношениях с Россией. И все же - внутри ведущих государств ЕС сторонников жесткого давления на Москву также достаточно. Ситуация вокруг Украины элиты тех же ФРГ и Франции пугала бы и без фактора США. Другое дело, что, если бы не линия Вашингтона, ведущие игроки ЕС, возможно, выбрали бы менее обременительную для своей экономики санкционную политику.



"СП": - NYT пишет, что основную часть помощи Киеву оказывает Вашингтон. Так ли это? Есть ли угроза единству НАТО?



- Североатлантический альянс в любом случае не может быть полностью монолитен, там слишком много участников с противоречащими друг другу интересами. Понятно, что у США возможностей для оказания помощи Украине больше. Но, например, достаточно масштабные объемы военно-технической помощи Киеву также идут от Великобритании и Польши. Украинские политики нередко критикуют Берлин за недостаточные, по их мнению, объемы поддержки. Однако, например, украинский премьер Денис Шмыгаль в начале сентября 2022 года положительно отзывался о реактивных системах залпового огня и самоходных артиллерийских установках, которые Киев получил от ФРГ.



"СП": - Ранее Байден заявил, что России не удастся изменить позицию США по ситуации на Украине с помощью энергоносителей. А Европа? Как долго она готова терпеть?



- Для Европы энергетический кризис действительно является серьезным вызовом. Можно вспомнить, что крупные протестные кампании в целом ряде стран Европы в предыдущие годы также, во многом, были связаны с ростом цен на топливо - в очередной раз вспомним часть требований "желтых жилетов" несколько лет назад во Франции. Другое дело, что многие в ЕС надеются на экономические потери России, которые вынудят ее к уступкам. Однако не исключено, что на определенные осторожные уступки в диалоге с Москвой европейские игроки могут пойти и ближайшей зимой.



"СП": - США в ноябре предстоят выборы. В случае победы республиканцев что-либо изменится в этом вопросе?



- По данным опроса социологической службы Ipsos, представленным в конце августа 2022 года, доля выступавших за поддержку Киева "до тех пор, пока все российские войска не будут выведены с территории, которую Украина считает своей", была выше среди сторонников демократов, чем республиканцев (66% против 51%). Среди влиятельных фигур Республиканской партии также существует довольно заметная группа, которая выступает против слишком значительного наращивания помощи Киеву. Как правило, они при этом акцентировали внимание, что возможности американского бюджета ограничены. Как говорил по этому поводу сенатор-республиканец Рэнд Пол, "мы не можем спасти Украину, обрекая американскую экономику". Можно вспомнить, как в ходе согласования пакета помощи Украине в мае 2022 года, в Палате представителей Конгресса США против соответствующего документа проголосовало 57 республиканцев.



И все же - в Республиканской партии также доминируют сторонники поддержки Киева. Например, при обсуждении того же пакета помощи Украине в мае в поддержу данного решения выступал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Опять же, на "Великую старую партию", как принято именовать республиканцев, традиционно заметное влияние оказывает военно-промышленное лобби. То есть, республиканцы в каких-то случаях могут ставить под сомнение объемы помощи или выступать за более жесткий контроль за ее распределением. Но за приостановку поддержки Киева большинство из политиков этого толка в ближайшем будущем вряд ли будет готово. Источник - СвободнаяПресса

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