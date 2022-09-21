Wall Street Journal: Компании разбегаются. Высокие цены на газ оставят Европу без промышленности

00:01 23.09.2022 The Wall Street Journal

США



Высокие цены на газ заставляют европейские компании переносить производство в США



Европейские компании переносят производство в США, пишет WSJ. Их привлекают стабильная стоимость энергии и поддержка государства. Американская экономика извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе, считает автор статьи.



Дэвид Уберти (David Uberti)



Амстердам – Американская экономика оказалась среди тех, кто извлек наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе.



Столкнувшись с заоблачными ценами на природный газ, европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие товары, служащие основной экономической активности, постепенно переносят свои предприятия в Соединенные Штаты, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и крепкая поддержка правительства.



Пока резкие колебания цен на энергоносители и постоянные проблемы в цепочках поставок угрожают Европе тем, что, как предупреждают некоторые экономисты, может стать новой эпохой деиндустриализации, Вашингтон одобрил целый ряд мер стимулирования промышленного производства и перехода на экологически чистые источники энергии. В результате, по словам руководителей компаний, чаша весов все больше склоняется в пользу Соединенных Штатов – особенно для тех компаний, которые занимаются реализацией проектов по производству химикатов, аккумуляторов и другой энергоемкой продукции.



"Очевидно, что необходимо перемещать производство в Соединенные Штаты", – сказал Ахмед Эль-Хоши (Ahmed El-Hoshy), исполнительный директор амстердамской химической компании OCI NV, которая в сентябре объявила о расширении завода по производству аммиака в Техасе.



Экономика Соединенных Штатов столкнулась с рекордно высокими темпами инфляции, проблемами в цепочках поставок и страхом перед возможным экономическим спадом. Однако, по словам аналитиков, она все равно вышла из пандемии в относительно хорошем состоянии. Между тем Китай продолжает вводить локдауны в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а Европа всерьез пошатнулась из-за военного конфликта. Новая волна государственного финансирования инфраструктуры, производства микрочипов и проектов по получению энергии из экологически чистых источников повысили уровень деловой привлекательности Соединенных Штатов.



В начале этого года датская ювелирная компания Pandora и немецкий автопроизводитель Volkswagen объявили о расширении деятельности в Соединенных Штатах. На прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что Tesla ставит на паузу реализацию своих планов по производству аккумуляторных батарей в Германии и уже изучает возможность получения налоговых льгот в соответствии с Законом о снижении инфляции, подписанным президентом Байденом в августе.



Аналитики и инвесторы утверждают, что Европа остается желанным рынком для передовых производственных технологий и может похвастаться квалифицированной рабочей силой. Из-за накопившегося за время пандемии спроса многие компании, которые за последние несколько месяцев столкнулись с резким ростом цен на энергоносители, переложили это бремя на своих клиентов. Вопрос состоит в том, как долго будут сохраняться такие высокие цены на природный газ.



Некоторые экономисты предупреждают, что производителям природного газа в Канаде, Соединенных Штатах, Катаре и других странах, вероятно, будет трудно полностью заменить Россию в качестве источника поставок в Европу в среднесрочной перспективе. Если это действительно так, высокие цены на газ на континенте могут продержаться вплоть до 2024 года, а это, в свою очередь, угрожает навсегда оставить глубокие рубцы на производственном секторе Европы.



"Я думаю, что нам придется пережить минимум две тяжелые зимы", – сказал Штефан Боргас (Stefan Borgas), исполнительный директор австрийской RHI Magnesita. Он добавил, что, если Европе не удастся найти более дешевый газ или увеличить объем выработки энергии и возобновляемых источников, "компании начнут переносить производство в другие страны".



RHI Magnesita, производящая материалы, которые используются различными предприятиями, в том числе металлургическими, для защиты от высоких температур, в настоящее время тратит на своих европейских заводах около восьми миллионов евро (примерно восемь миллионов долларов), чтобы некоторые производственные процессы осуществлялись на альтернативном топливе, таком как уголь или нефть. У нее также есть запас природного газа, который она хранит в арендованном подземном хранилище – ранее оно принадлежало российскому гиганту "Газпром", а позже перешло под контроль австрийского правительства.



По мнению Боргаса, спрос на сталь в Соединенных Штатах будет расти, а государственные меры стимулирования увеличили привлекательность перехода на экологически чистые источники энергии. Такие производители, как RHI Magnesita убеждены, что водород в перспективе станет главной заменой горючих ископаемых, позволив существенно сократить выбросы по всей Европе, в Соединенных Штатах и других странах. Ожидается, что обещание Вашингтона увеличить финансирование подобных проектов подстегнет производство водорода и в конечном счете приведет к снижению цен на него.



"Мы увеличиваем наши инвестиции в Соединенных Штатах, чтобы оставаться вместе со всеми нашими партнерами, которые тоже вкладывают средства, – сказал Боргас. – Мы с большим оптимизмом смотрим на перспективы в Соединенных Штатах".



Люксембургская компания ArcelorMittal, которая в сентябре заявила о сокращении производства на двух немецких заводах, сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах, которые ей принесли инвестиции в завод в Техасе, выпускающий горячебрикетированное железо – это сырье используется в производстве стали. В июльском отчете о прибылях и убытках генеральный директор Адитья Митталь (Aditya Mittal) объяснил хорошую прибыль этого предприятия тем, что оно находится в "регионе, который предлагает высококонкурентную энергию и, в конечном счете, конкурентоспособный водород".



Многие компании по-прежнему с осторожностью относятся к идее вносить изменения в свои стратегии. Это объясняется сложностью реализации таких проектов, как, к примеру, алюминиевые заводы, строительство которых может обойтись в миллиарды долларов и занять несколько лет.



"Пока неясно, будет ли это структурным изменением или переменой, носящей временный характер", – сказал пресс-секретарь немецкого химического гиганта BASF, одного из крупнейших покупателей природного газа в Европе, которому пришлось сократить производство на бельгийских и немецких заводах.



Компания OCI, резко уменьшившая производство аммиака в Европе, увеличила импорт на свое предприятие в голландском порту Роттердам. Чтобы облегчить эти поставки, OCI расширяет свой завод в Бомонте, штат Техас. Объемы инвестиций в этот проект оцениваются в "много сотен миллионов" долларов, как сказал исполнительный директор Эль-Хоши.



На своем новом предприятии OCI будет производить аммиак из так называемого голубого водорода, а затем улавливать углекислый газ, выделяемый в процессе. По словам Эль-Хоши, Закон о снижении инфляции сделал эту схему производства более привлекательной, поскольку он предусматривает льготы за хранение таких выбросов.



"Это и события вокруг России, позволяют нам говорить о том, что со временем нам не нужно будет потреблять природный газ в Европе и, соответственно, добывать его", – добавил эль-Хоши.



Европейским производителям может быть трудно сохранять конкурентоспособность в отсутствие более низких цен на газ и таких мер стимулирования, которые в настоящее время предлагает правительство США, как сказал Свейн Торе Холсетер (Svein Tore Holsether), исполнительный директор крупного норвежского предприятия по производству удобрений Yara International.



"В результате некоторые отрасли безвозвратно перенесут свое производство в другие страны", – добавил он. Источник - ИноСМИ

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